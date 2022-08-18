https://ria.ru/20220818/bezhentsy-1810486136.html

Литва снова выталкивает беженцев через границу, заявили в Минске

Литва снова выталкивает беженцев через границу, заявили в Минске - РИА Новости, 18.08.2022

Литва снова выталкивает беженцев через границу, заявили в Минске

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что Литва возобновила практику подвоза и выталкивания беженцев на белорусскую территорию. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T15:42

2022-08-18T15:42

2022-08-18T15:44

в мире

литва

белоруссия

минск

евросоюз

госпогранкомитет белоруссии

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МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что Литва возобновила практику подвоза и выталкивания беженцев на белорусскую территорию."Литва возобновила практику подвоза и выталкивания беженцев", - говорится в сообщении комитета в его Telegram-канале.По его данным, "днём, 16 августа, литовские военнослужащие доставили из глубины территории страны к линии границы семерых граждан Ирана". "Затем, применяя физическую силу и спецсредства, вытолкали беженцев в Беларусь. Со слов иностранцев, литовские стражи границ неоднократно занимались рукоприкладством, несмотря на осведомленность о проблемах с сердцем у одного из мужчин", - заявили в белорусском ведомстве.Там считают, что "страны ЕС открыто проводят политику двойных стандартов в отношении людей, ищущих убежище". "Принцип европейской демократии в настоящее время основывается на узаконивании норм, противоречащих гуманитарному праву и человеческим ценностям", - подчеркивается в сообщении.Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса, белорусская сторона это категорически отрицала. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20220728/migranty-1805593638.html

https://ria.ru/20220811/belorussiya-1808818159.html

литва

белоруссия

минск

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, литва, белоруссия, минск, евросоюз, госпогранкомитет белоруссии