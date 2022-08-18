15:42 18.08.2022 (обновлено: 15:44 18.08.2022)
Литва снова выталкивает беженцев через границу, заявили в Минске
Госпогранкомитет Белоруссии: Литва снова подвозит и выталкивает беженцев через границу
© AP Photo / Mindaugas KulbisЛитовские пограничники патрулируют участок на границе с Белоруссией
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Литовские пограничники патрулируют участок на границе с Белоруссией. Архивное фото
МИНСК, 18 авг - РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что Литва возобновила практику подвоза и выталкивания беженцев на белорусскую территорию.
"Литва возобновила практику подвоза и выталкивания беженцев", - говорится в сообщении комитета в его Telegram-канале.
По его данным, "днём, 16 августа, литовские военнослужащие доставили из глубины территории страны к линии границы семерых граждан Ирана". "Затем, применяя физическую силу и спецсредства, вытолкали беженцев в Беларусь. Со слов иностранцев, литовские стражи границ неоднократно занимались рукоприкладством, несмотря на осведомленность о проблемах с сердцем у одного из мужчин", - заявили в белорусском ведомстве.
Там считают, что "страны ЕС открыто проводят политику двойных стандартов в отношении людей, ищущих убежище". "Принцип европейской демократии в настоящее время основывается на узаконивании норм, противоречащих гуманитарному праву и человеческим ценностям", - подчеркивается в сообщении.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса, белорусская сторона это категорически отрицала. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.