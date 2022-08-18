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Под Севастополем средства ПВО сбили беспилотник - РИА Новости, 18.08.2022
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Под Севастополем средства ПВО сбили беспилотник
Под Севастополем средства ПВО сбили беспилотник - РИА Новости, 18.08.2022
Под Севастополем средства ПВО сбили беспилотник
Около аэропорта Бельбек на северо-западе Севастополя средства ПВО, по предварительным данным, сбили беспилотник, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T23:06
2022-08-18T23:53
происшествия
бельбек
республика крым
михаил развозжаев
россия
сергей аксенов (политик)
владимир путин
олег крючков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости. Около аэропорта Бельбек на северо-западе Севастополя средства ПВО, по предварительным данным, сбили беспилотник, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Никаких повреждений нет", — написал он в своем Telegram-канале.Также, по его словам, никто не пострадал."Прошу сохранять всех спокойствие и получать информацию из проверенных источников", — добавил губернатор.Ранее системы ПВО сработали в Керчи, заявил советник главы Крыма Сергея Аксенова по информполитике Олег Крючков. По его словам, сейчас опасности для жителей города нет. Кроме того, Крымскому мосту ничего не угрожает, добавил он.Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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бельбек
республика крым
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происшествия, бельбек, республика крым, михаил развозжаев, россия, сергей аксенов (политик), владимир путин, олег крючков, луганская народная республика, керчь
Происшествия, Бельбек, Республика Крым, Михаил Развозжаев, Россия, Сергей Аксенов (политик), Владимир Путин, Олег Крючков, Луганская Народная Республика, Керчь
23:06 18.08.2022 (обновлено: 23:53 18.08.2022)
 
Под Севастополем средства ПВО сбили беспилотник

Губернатор Севастополя Развозжаев сообщил о сбитом в районе аэропорта Бельбек беспилотнике

© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие в районе аэропорта Бельбек
Военнослужащие в районе аэропорта Бельбек - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Василий Батанов
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Военнослужащие в районе аэропорта Бельбек. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости. Около аэропорта Бельбек на северо-западе Севастополя средства ПВО, по предварительным данным, сбили беспилотник, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Никаких повреждений нет", — написал он в своем Telegram-канале.
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Также, по его словам, никто не пострадал.
"Прошу сохранять всех спокойствие и получать информацию из проверенных источников", — добавил губернатор.
Ранее системы ПВО сработали в Керчи, заявил советник главы Крыма Сергея Аксенова по информполитике Олег Крючков. По его словам, сейчас опасности для жителей города нет. Кроме того, Крымскому мосту ничего не угрожает, добавил он.
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Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
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Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
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ПроисшествияБельбекРеспублика КрымМихаил РазвозжаевРоссияСергей Аксенов (политик)Владимир ПутинОлег КрючковЛуганская Народная РеспубликаКерчь
 
 
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