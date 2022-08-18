https://ria.ru/20220818/belbek-1810617387.html
Под Севастополем средства ПВО сбили беспилотник
Под Севастополем средства ПВО сбили беспилотник - РИА Новости, 18.08.2022
Под Севастополем средства ПВО сбили беспилотник
Около аэропорта Бельбек на северо-западе Севастополя средства ПВО, по предварительным данным, сбили беспилотник, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T23:06
2022-08-18T23:06
2022-08-18T23:53
происшествия
бельбек
республика крым
михаил развозжаев
россия
сергей аксенов (политик)
владимир путин
олег крючков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100071/82/1000718292_0:279:3092:2018_1920x0_80_0_0_5927f3106c89b20a37a82223c28234d4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости. Около аэропорта Бельбек на северо-западе Севастополя средства ПВО, по предварительным данным, сбили беспилотник, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Никаких повреждений нет", — написал он в своем Telegram-канале.Также, по его словам, никто не пострадал."Прошу сохранять всех спокойствие и получать информацию из проверенных источников", — добавил губернатор.Ранее системы ПВО сработали в Керчи, заявил советник главы Крыма Сергея Аксенова по информполитике Олег Крючков. По его словам, сейчас опасности для жителей города нет. Кроме того, Крымскому мосту ничего не угрожает, добавил он.Украинские войска постоянно наносят удары по приграничным российским территориям. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20220818/sklad-1810599898.html
https://ria.ru/20220812/bespilotnik-1809134893.html
бельбек
республика крым
россия
луганская народная республика
керчь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100071/82/1000718292_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_7a8b9c061a34f8eac4385fc233d14e99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, бельбек, республика крым, михаил развозжаев, россия, сергей аксенов (политик), владимир путин, олег крючков, луганская народная республика, керчь
Происшествия, Бельбек, Республика Крым, Михаил Развозжаев, Россия, Сергей Аксенов (политик), Владимир Путин, Олег Крючков, Луганская Народная Республика, Керчь
23:06 18.08.2022 (обновлено: 23:53 18.08.2022)
Под Севастополем средства ПВО сбили беспилотник
Губернатор Севастополя Развозжаев сообщил о сбитом в районе аэропорта Бельбек беспилотнике