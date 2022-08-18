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В России планируют начать производство АКПП, ABS и подушек безопасности - РИА Новости, 18.08.2022
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В России планируют начать производство АКПП, ABS и подушек безопасности
В России планируют начать производство АКПП, ABS и подушек безопасности - РИА Новости, 18.08.2022
В России планируют начать производство АКПП, ABS и подушек безопасности
Производство малых дизельных двигателей, АКПП, систем ABS и подушек безопасности может начаться в РФ до 2035 года, это следует из проекта стратегии автопрома,... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T22:48
2022-08-18T22:48
экономика
технологии
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
авто
автопром
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Производство малых дизельных двигателей, АКПП, систем ABS и подушек безопасности может начаться в РФ до 2035 года, это следует из проекта стратегии автопрома, опубликованного на regulation.gov.ru."Задачи по обеспечению технологического суверенитета: создание производств критической компонентной базы в области силовых агрегатов и систем активной и пассивной безопасности, включая производство малых дизельных двигателей, АКПП, систем ABS, ESP, подушек безопасности", - отмечается в документе.Среди задач стратегии также упоминается стимулирование создания российских производств автокомпонентов на базе собственных и лицензированных технологий с соблюдением абсолютного приоритета для собственных технологий в случае их конкурентоспособности.Как уточнили в Минпромторге РФ, обеспечение технологического суверенитета автомобильной промышленности - одна из ключевых целей стратегии отрасли до 2035 года.
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экономика, технологии, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), авто, автопром
Экономика, Технологии, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Авто, Автопром
22:48 18.08.2022
 
В России планируют начать производство АКПП, ABS и подушек безопасности

Производство АКПП, систем ABS и подушек безопасности может начаться в России до 2035 года

© РИА Новости / Пресс-служба"GM-AвтоВАЗ" / Перейти в фотобанк"АвтоВАЗ" начал производить на своем заводе в Тольятти внедорожники Niva под маркой Lada
АвтоВАЗ начал производить на своем заводе в Тольятти внедорожники Niva под маркой Lada - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба"GM-AвтоВАЗ"
Перейти в фотобанк
"АвтоВАЗ" начал производить на своем заводе в Тольятти внедорожники Niva под маркой Lada. Архивное фото
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Производство малых дизельных двигателей, АКПП, систем ABS и подушек безопасности может начаться в РФ до 2035 года, это следует из проекта стратегии автопрома, опубликованного на regulation.gov.ru.
"Задачи по обеспечению технологического суверенитета: создание производств критической компонентной базы в области силовых агрегатов и систем активной и пассивной безопасности, включая производство малых дизельных двигателей, АКПП, систем ABS, ESP, подушек безопасности", - отмечается в документе.
Среди задач стратегии также упоминается стимулирование создания российских производств автокомпонентов на базе собственных и лицензированных технологий с соблюдением абсолютного приоритета для собственных технологий в случае их конкурентоспособности.
Как уточнили в Минпромторге РФ, обеспечение технологического суверенитета автомобильной промышленности - одна из ключевых целей стратегии отрасли до 2035 года.
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