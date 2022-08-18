https://ria.ru/20220818/avtoprom-1810615311.html

В России планируют начать производство АКПП, ABS и подушек безопасности

В России планируют начать производство АКПП, ABS и подушек безопасности - РИА Новости, 18.08.2022

В России планируют начать производство АКПП, ABS и подушек безопасности

Производство малых дизельных двигателей, АКПП, систем ABS и подушек безопасности может начаться в РФ до 2035 года, это следует из проекта стратегии автопрома,... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T22:48

2022-08-18T22:48

2022-08-18T22:48

экономика

технологии

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

авто

автопром

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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Производство малых дизельных двигателей, АКПП, систем ABS и подушек безопасности может начаться в РФ до 2035 года, это следует из проекта стратегии автопрома, опубликованного на regulation.gov.ru."Задачи по обеспечению технологического суверенитета: создание производств критической компонентной базы в области силовых агрегатов и систем активной и пассивной безопасности, включая производство малых дизельных двигателей, АКПП, систем ABS, ESP, подушек безопасности", - отмечается в документе.Среди задач стратегии также упоминается стимулирование создания российских производств автокомпонентов на базе собственных и лицензированных технологий с соблюдением абсолютного приоритета для собственных технологий в случае их конкурентоспособности.Как уточнили в Минпромторге РФ, обеспечение технологического суверенитета автомобильной промышленности - одна из ключевых целей стратегии отрасли до 2035 года.

https://ria.ru/20220715/avto-1802671097.html

россия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), авто, автопром