https://ria.ru/20220818/avtoprom-1810615311.html
В России планируют начать производство АКПП, ABS и подушек безопасности
В России планируют начать производство АКПП, ABS и подушек безопасности - РИА Новости, 18.08.2022
В России планируют начать производство АКПП, ABS и подушек безопасности
Производство малых дизельных двигателей, АКПП, систем ABS и подушек безопасности может начаться в РФ до 2035 года, это следует из проекта стратегии автопрома,... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T22:48
2022-08-18T22:48
2022-08-18T22:48
экономика
технологии
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
авто
автопром
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МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Производство малых дизельных двигателей, АКПП, систем ABS и подушек безопасности может начаться в РФ до 2035 года, это следует из проекта стратегии автопрома, опубликованного на regulation.gov.ru."Задачи по обеспечению технологического суверенитета: создание производств критической компонентной базы в области силовых агрегатов и систем активной и пассивной безопасности, включая производство малых дизельных двигателей, АКПП, систем ABS, ESP, подушек безопасности", - отмечается в документе.Среди задач стратегии также упоминается стимулирование создания российских производств автокомпонентов на базе собственных и лицензированных технологий с соблюдением абсолютного приоритета для собственных технологий в случае их конкурентоспособности.Как уточнили в Минпромторге РФ, обеспечение технологического суверенитета автомобильной промышленности - одна из ключевых целей стратегии отрасли до 2035 года.
https://ria.ru/20220715/avto-1802671097.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), авто, автопром
Экономика, Технологии, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Авто, Автопром
В России планируют начать производство АКПП, ABS и подушек безопасности
Производство АКПП, систем ABS и подушек безопасности может начаться в России до 2035 года