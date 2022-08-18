https://ria.ru/20220818/aviatsiya-1810459435.html

Руководство Минобороны ознакомилось с выставкой авиации на "Армии-2022"

Руководство Минобороны ознакомилось с выставкой авиации на "Армии-2022" - РИА Новости, 18.08.2022

Руководство Минобороны ознакомилось с выставкой авиации на "Армии-2022"

Заместители министра обороны РФ ознакомились с выставкой новейшей авиационной техники на аэродроме Кубинка в рамках Международного военно-техническом форума... РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T14:21

2022-08-18T14:21

2022-08-18T14:21

форум "армия-2022"

россия

кубинка

безопасность

патриот

армия

ка-52к "катран"

ми-28нм

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КУБИНКА (Московская область), 18 авг - РИА Новости. Заместители министра обороны РФ ознакомились с выставкой новейшей авиационной техники на аэродроме Кубинка в рамках Международного военно-техническом форума "Армия-2022".Предприятия оборонно-промышленного комплекса на аэродроме Кубинка представили новейший самолет легкого класса МС-21, вертолеты Ка-52К, Ми-28НМ, Ми-26Т2В, Ка-226Т, а также перспективные авиационные двигатели и авионику.Также на экспозиции были представлены современные беспилотные летательные аппараты включая БАС-200, беспилотники "Альтиус", "Форпост-Р" и "Орион".В летной программе были представлены беспилотник пожаротушения и транспортный беспилотник "Барс". Кроме того, экипажи самолетов Ту-160, Ту-22м3, Ту-95МС и пилотажная группа "Стрижи" на самолетах МиГ-29 продемонстрировала в воздухе летные и технические возможности авиационной техники.Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа. На нем запланировано около 300 мероприятий, которые проходят на объектах парка "Патриот", на полигоне "Алабино", аэродроме "Кубинка", а также во всех военных округах и на Северном флоте - всего более чем в 30 регионах России. Участие в форуме принимают военные делегации 72 стран. РИА Новости - официальное информационное агентство форума.

https://ria.ru/20220818/kompleks-1810395701.html

https://ria.ru/20220817/armiya-2022-1810124455.html

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форум "армия-2022", россия, кубинка, безопасность, патриот, армия, ка-52к "катран", ми-28нм, мс-21