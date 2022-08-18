https://ria.ru/20220818/aktsiya-1810496547.html
Вологодская область приняла участие в акции "Дети - детям"
Вологодская область приняла участие в акции "Дети - детям" - РИА Новости, 18.08.2022
Вологодская область приняла участие в акции "Дети - детям"
Более 800 книг для школьников из ДНР и ЛНР, подаренных жителями Вологодской области, уже поступило в ресурсный центр "Провода" в областной столице, сообщает... РИА Новости, 18.08.2022
2022-08-18T16:09
2022-08-18T16:09
2022-08-18T17:03
вологодская область
законодательное собрание вологодской области
андрей луценко
великоустюгский район
вологда
череповец
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ВОЛОГДА, 18 авг - РИА Новости. Более 800 книг для школьников из ДНР и ЛНР, подаренных жителями Вологодской области, уже поступило в ресурсный центр "Провода" в областной столице, сообщает пресс-служба регионального Законодательного собрания.Сбор книг проходит в рамках акции "Дети - Детям", которую поддержали депутаты Заксобрания."Пока самые активные участники акции "Дети - детям" - череповчане. Сегодня из Череповца привезли более 500 книг. К сбору литературы подключилась Вологда, Великоустюгский район. В ближайшее время в ресурсный центр "Провода" в областной столице должны привезти еще тысячу книг из разных районов области. Как только сбор завершится, отправим нашу гуманитарную помощь на Донбасс", - подвел промежуточные итоги акции председатель Заксобрания Андрей Луценко.Как отметили организаторы акции, в Череповце им серьезно помогли местные управы.Людям было удобно принести книжки в управу, которая находится рядом с домом. Книги собирали дети и взрослые. Желающие принять участие в акции могли ознакомиться со списком принимаемой литературы. Книги собирали как новые, так и старые в хорошем состоянии. В результате поступило большое количество книг для дошкольников, художественной литературы, книг по истории России.
https://ria.ru/20220817/lutsenko-1810280416.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
законодательное собрание вологодской области, андрей луценко, великоустюгский район, вологда, череповец
Вологодская область, Законодательное Собрание Вологодской области, Андрей Луценко, Великоустюгский район, Вологда, Череповец
ВОЛОГДА, 18 авг - РИА Новости. Более 800 книг для школьников из ДНР и ЛНР, подаренных жителями Вологодской области, уже поступило в ресурсный центр "Провода" в областной столице, сообщает пресс-служба регионального Законодательного собрания.
Сбор книг проходит в рамках акции "Дети - Детям", которую поддержали депутаты Заксобрания.
"Пока самые активные участники акции "Дети - детям" - череповчане. Сегодня из Череповца
привезли более 500 книг. К сбору литературы подключилась Вологда
, Великоустюгский район
. В ближайшее время в ресурсный центр "Провода" в областной столице должны привезти еще тысячу книг из разных районов области. Как только сбор завершится, отправим нашу гуманитарную помощь на Донбасс", - подвел промежуточные итоги акции председатель Заксобрания Андрей Луценко
.
Как отметили организаторы акции, в Череповце им серьезно помогли местные управы.
Людям было удобно принести книжки в управу, которая находится рядом с домом. Книги собирали дети и взрослые. Желающие принять участие в акции могли ознакомиться со списком принимаемой литературы. Книги собирали как новые, так и старые в хорошем состоянии. В результате поступило большое количество книг для дошкольников, художественной литературы, книг по истории России.