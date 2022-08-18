https://ria.ru/20220818/aeroflot-1810403854.html

Аэрофлот совместно с Центром "Амурский тигр" перевез тигрицу в Москву

Аэрофлот совместно с Центром "Амурский тигр" перевез тигрицу в Москву - РИА Новости, 18.08.2022

Аэрофлот совместно с Центром "Амурский тигр" перевез тигрицу в Москву

Аэрофлот перевёз амурскую тигрицу с Дальнего Востока на лечение в Москву. Транспортировка состоялась 9 августа на регулярном рейсе SU1757 Владивосток — Москва. РИА Новости, 18.08.2022

2022-08-18T11:28

2022-08-18T11:28

2022-08-18T11:28

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МОСКВА, 18 авг – Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот перевёз амурскую тигрицу с Дальнего Востока на лечение в Москву. Транспортировка состоялась 9 августа на регулярном рейсе SU1757 Владивосток — Москва.С просьбой о перевозке дикой кошки в авиакомпанию обратился Центр "Амурский тигр". Аэрофлот принял решение оказать услугу по транспортировке безвозмездно. Для перевозки животного специалисты Московского зоопарка изготовили перфорированный короб размером 2,25х1,05х1,42 метров. Его заранее доставили регулярным рейсом авиакомпании во Владивосток. Вместе с тигрицей контейнер весил 450 кг.Аэрофлот обеспечил максимальный комфорт для необычного пассажира на всех этапах путешествия. Согласно рекомендациям специалистов, в полёте у тигрицы был постоянный доступ к питьевой воде. Девятичасовой перелёт в грузовом отсеке лайнера Boeing-777-300ER животное перенесло нормально и сейчас благополучно осваивается на новом месте.Раненную хищницу в возрасте 4-5 месяцев в декабре 2021 года обнаружил местный рыбак в Анучинском районе Приморского края. Инспекторы охотнадзора, вызванные на место происшествия, перевезли животное в центр реабилитации. Сейчас жизни тигрицы ничего не угрожает, но она больше не сможет жить в условиях дикой природы, так как нуждается в специальном рационе и постоянном ветеринарном контроле. Животное решили переместить в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, а после она станет участником Международной программы по сохранению амурского тигра в неволе.У молодой тигрицы до сих пор нет клички. Поэтому Аэрофлот объявляет конкурс, чтобы выбрать имя для своей необычной пассажирки. В группе Аэрофлота в социальной сети ВКонтакте каждый желающий сможет написать свой вариант клички для молодой хищницы в комментариях к публикации о старте сбора предложений. Приём предложений продлится до 24 августа включительно. 25 августа экспертная группа, состоящая из сотрудников Аэрофлота, Центра "Амурский тигр" и Московского зоопарка, сформирует шорт-лист из предварительно отобранных вариантов, который будет размещён в социальных сетях авиакомпании для открытого голосования за лучшее имя. Итоги голосования будут подведены 26 августа. Следите за нашими новостями в официальных аккаунтах Telegram и социальных сетях.Аэрофлот в 2021 году перевёз 21,4 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 45,8 млн.Аэрофлот — крупнейшая российская авиакомпания. Основанная 99 лет назад, является одной из старейших авиакомпаний мира и одним из наиболее узнаваемых российских брендов. Пятый год подряд удерживает звание самого сильного авиационного бренда в мире, являясь лидером рейтинга консалтинговой компании Brand Finance.Аэрофлот входит в топ-3 самых пунктуальных авиакомпаний мира по итогам 2021 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium.Аэрофлот играет активную роль в жизни общества и содействует проведению социально значимых проектов, реализует собственную программу "плоских тарифов" на рейсах в города Дальнего Востока, Калининград и Симферополь, принимает активное участие в государственных программах субсидирования авиаперевозок.Аэрофлот является одним из лидеров глобальной отрасли по качеству обслуживания пассажиров. Авиакомпания многократно удостаивалась высших оценок в наиболее авторитетных международных рейтингах.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы