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США закупят 150 тысяч тонн зерна на Украине для гумпомощи Африке - РИА Новости, 17.08.2022
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США закупят 150 тысяч тонн зерна на Украине для гумпомощи Африке
США закупят 150 тысяч тонн зерна на Украине для гумпомощи Африке - РИА Новости, 17.08.2022
США закупят 150 тысяч тонн зерна на Украине для гумпомощи Африке
США закупят 150 тысяч тонн зерна у Украины, которые будут направлены на гуманитарную помощь в Африку, говорится в распространенном в среду сообщении... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T16:11
2022-08-17T16:11
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. США закупят 150 тысяч тонн зерна у Украины, которые будут направлены на гуманитарную помощь в Африку, говорится в распространенном в среду сообщении государственного секретаря страны Энтони Блинкена.“Покупка дополнит первоначальную отправку 23 тысяч тонн зерна в рамках Всемирной продовольственной программы для гуманитарной поддержки Африканского Рога, где историческая засуха угрожает жизням миллионов людей”, - добавил он.В госдепе отметили, что общая сумма средств, направленных США на гуманитарную помощь в текущем фискальном году с учетом объявленной закупки украинского зерна, составит более 5,4 миллиарда долларов.Ранее в четверг Wall Street Journal сообщал, что предстоящая покупка украинского зерна станет самой большой экспортной сделкой после начала российской спецоперации на Украине.
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Цены на нефть, США, Украина
16:11 17.08.2022
 
США закупят 150 тысяч тонн зерна на Украине для гумпомощи Африке

Госсекретарь Блинкен: США закупят 150 тысяч тонн зерна на Украине для гумпомощи Африке

CC BY-SA 3.0 / H. Zell / Avena sativa, Poaceae, Common Oat, fruits and seeds; Zell am Harmersbach, GermanyНелущеное зерно овса
Нелущеное зерно овса - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
CC BY-SA 3.0 / H. Zell / Avena sativa, Poaceae, Common Oat, fruits and seeds; Zell am Harmersbach, Germany
Нелущеное зерно овса. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. США закупят 150 тысяч тонн зерна у Украины, которые будут направлены на гуманитарную помощь в Африку, говорится в распространенном в среду сообщении государственного секретаря страны Энтони Блинкена.
“Правительство США через Агентство по международному развитию (USAID) в партнерстве со Всемирной продовольственной программой потратит $68 миллионов на закупку, транспортировку и хранение до 150 тысяч метрических тонн украинского зерна для решения острой нехватки продовольствия”, - заявил Блинкен.
“Покупка дополнит первоначальную отправку 23 тысяч тонн зерна в рамках Всемирной продовольственной программы для гуманитарной поддержки Африканского Рога, где историческая засуха угрожает жизням миллионов людей”, - добавил он.
В госдепе отметили, что общая сумма средств, направленных США на гуманитарную помощь в текущем фискальном году с учетом объявленной закупки украинского зерна, составит более 5,4 миллиарда долларов.
Ранее в четверг Wall Street Journal сообщал, что предстоящая покупка украинского зерна станет самой большой экспортной сделкой после начала российской спецоперации на Украине.
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