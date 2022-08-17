https://ria.ru/20220817/zerno-1810241904.html

США закупят 150 тысяч тонн зерна на Украине для гумпомощи Африке

США закупят 150 тысяч тонн зерна на Украине для гумпомощи Африке - РИА Новости, 17.08.2022

США закупят 150 тысяч тонн зерна на Украине для гумпомощи Африке

США закупят 150 тысяч тонн зерна у Украины, которые будут направлены на гуманитарную помощь в Африку, говорится в распространенном в среду сообщении... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T16:11

2022-08-17T16:11

2022-08-17T16:11

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ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. США закупят 150 тысяч тонн зерна у Украины, которые будут направлены на гуманитарную помощь в Африку, говорится в распространенном в среду сообщении государственного секретаря страны Энтони Блинкена.“Покупка дополнит первоначальную отправку 23 тысяч тонн зерна в рамках Всемирной продовольственной программы для гуманитарной поддержки Африканского Рога, где историческая засуха угрожает жизням миллионов людей”, - добавил он.В госдепе отметили, что общая сумма средств, направленных США на гуманитарную помощь в текущем фискальном году с учетом объявленной закупки украинского зерна, составит более 5,4 миллиарда долларов.Ранее в четверг Wall Street Journal сообщал, что предстоящая покупка украинского зерна станет самой большой экспортной сделкой после начала российской спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220816/rossiya-1810089257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, сша, украина