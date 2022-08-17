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При обстреле ВСУ поселка Зайцево пожилой мужчина получил ранение
При обстреле ВСУ поселка Зайцево пожилой мужчина получил ранение - РИА Новости, 17.08.2022
При обстреле ВСУ поселка Зайцево пожилой мужчина получил ранение
Пожилой мужчина ранен при обстреле поселка Зайцево под Горловкой в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T20:09
2022-08-17T20:09
2022-08-17T20:09
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Пожилой мужчина ранен при обстреле поселка Зайцево под Горловкой в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате обстрела горловского поселка Зайцево со стороны вооруженных сил Украины по улице Арсеньева, 1 ранен мирный горловчанин 1938 года рождения", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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При обстреле ВСУ поселка Зайцево пожилой мужчина получил ранение
Мэр Горловки Приходько: при обстреле ВСУ поселка Зайцево был ранен пожилой мужчина