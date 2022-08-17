https://ria.ru/20220817/zaytsevo-1810310889.html

При обстреле ВСУ поселка Зайцево пожилой мужчина получил ранение

При обстреле ВСУ поселка Зайцево пожилой мужчина получил ранение - РИА Новости, 17.08.2022

При обстреле ВСУ поселка Зайцево пожилой мужчина получил ранение

Пожилой мужчина ранен при обстреле поселка Зайцево под Горловкой в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T20:09

2022-08-17T20:09

2022-08-17T20:09

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

зайцево

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

стирол

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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Пожилой мужчина ранен при обстреле поселка Зайцево под Горловкой в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате обстрела горловского поселка Зайцево со стороны вооруженных сил Украины по улице Арсеньева, 1 ранен мирный горловчанин 1938 года рождения", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

зайцево

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, зайцево, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, стирол