https://ria.ru/20220817/zaveschaniya-1810201987.html

Украинским командирам разрешили заверять завещания военнослужащих

Украинским командирам разрешили заверять завещания военнослужащих - РИА Новости, 17.08.2022

Украинским командирам разрешили заверять завещания военнослужащих

Кабмин Украины постановил, что в условиях военного положения заверять завещания военнослужащих смогут не только нотариусы, но и командиры их подразделений, об... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T13:19

2022-08-17T13:19

2022-08-17T13:19

в мире

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Кабмин Украины постановил, что в условиях военного положения заверять завещания военнослужащих смогут не только нотариусы, но и командиры их подразделений, об этом сообщает в среду издание УНН.По данным СМИ, кабинет министров внес изменения в порядок государственной регистрации завещаний и наследственных договоров в Наследственном реестре."Постановлением предусматривается, что в условиях военного положения удостоверять завещания военнослужащих (…) смогут не только нотариусы. Такое право получили также командиры (начальники) этих формирований (органов) и другие уполномоченные таким командиром (начальником) лица", - приводит текст сообщения кабмина УНН. После чего, пишет издание, соответствующие уполномоченные лица должны направить завещание через генштаб вооруженных сил Украины, минобороны в министерство юстиции или его территориальный орган для его регистрации нотариусами в Наследственном реестре.

https://ria.ru/20220808/zhertvy-1807882356.html

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в мире, вооруженные силы украины