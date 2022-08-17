https://ria.ru/20220817/zarplata-1810303087.html
В России снизилась задолженность по зарплате
В России снизилась задолженность по зарплате - РИА Новости, 17.08.2022
В России снизилась задолженность по зарплате
Суммарная задолженность по зарплате в РФ за июль 2022 года снизилась на 69,6 миллиона рублей, или на 8,7%, и на 1 августа составила 732,1 миллиона рублей,... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T19:20
2022-08-17T19:20
2022-08-17T19:35
экономика
россия
работа
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Суммарная задолженность по зарплате в РФ за июль 2022 года снизилась на 69,6 миллиона рублей, или на 8,7%, и на 1 августа составила 732,1 миллиона рублей, сообщил Росстат.Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 августа 2022 года на долги, образовавшиеся в 2022 году, приходится 259,8 миллиона рублей (35,5%), в 2021 году – 136,3 миллиона рублей (18,6%), в 2020 году и ранее – 336 миллиона рублей (45,9%).С задержкой выплаты заработной платы на 1 августа столкнулись менее 1% работников обследуемых организаций.По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства – 43,9%; строительство – 14,3%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки – 11,3%; добыча полезных ископаемых – 8,5%; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 8,4%; транспорт – 6,3%.
https://ria.ru/20220817/rosstat-1810302425.html
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экономика, россия, работа, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Работа, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
19:20 17.08.2022 (обновлено: 19:35 17.08.2022)
В России снизилась задолженность по зарплате
Росстат: задолженность по зарплате за июль снизилась на 8,7 процента
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости.
Суммарная задолженность по зарплате в РФ за июль 2022 года снизилась на 69,6 миллиона рублей, или на 8,7%, и на 1 августа составила 732,1 миллиона рублей, сообщил
Росстат.
Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 августа 2022 года на долги, образовавшиеся в 2022 году, приходится 259,8 миллиона рублей (35,5%), в 2021 году – 136,3 миллиона рублей (18,6%), в 2020 году и ранее – 336 миллиона рублей (45,9%).
С задержкой выплаты заработной платы на 1 августа столкнулись менее 1% работников обследуемых организаций.
По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства – 43,9%; строительство – 14,3%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки – 11,3%; добыча полезных ископаемых – 8,5%; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 8,4%; транспорт – 6,3%.