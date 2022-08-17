https://ria.ru/20220817/zarabotok-1810116607.html

Раскрыты пять способов заработать на своей банковской карте

Раскрыты пять способов заработать на своей банковской карте - РИА Новости, 17.08.2022

Раскрыты пять способов заработать на своей банковской карте

Банки, стремясь привлечь новых клиентов и удержать старых, вводят для держателей пластиковых карт разные бонусы и привилегии, которые в ряде случаев... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T03:15

2022-08-17T03:15

2022-08-17T03:15

общество

россия

николай переславский

cms institute

банки

банковские карты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749227598_470:590:3062:2048_1920x0_80_0_0_7e6418e2393dfa4e3a43f2852c7d447a.jpg

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Банки, стремясь привлечь новых клиентов и удержать старых, вводят для держателей пластиковых карт разные бонусы и привилегии, которые в ряде случаев способствуют заработку или экономии средств. Об этом рассказала агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.По словам эксперта, самыми простыми способами заработка на банковской карте являются начисление процентов на остаток, кешбэк, программы лояльности, грамотное использование кредитной карты в симбиозе с дебетовой и максимально выигрышные условия по обслуживанию.Так, отметил Переславский, клиенты получают определенный процент годовых, который начисляется ежемесячно на остаток.Кроме того, Переславский напомнил о возможности использовать кредитные карты. Так, при наличии хорошего депозита или процента на остаток по счету, то ежедневные безналичные расходы лучше оплачивать кредиткой с беспроцентным периодом не менее месяца. К тому же на них тоже распространяются баллы лояльности и иногда кешбэк. Долг можно погасить той картой, на которой хорошая процентная ставка на остаток. Таким образом, клиент немного заработает с депозита, а также улучшит кредитную историю, и повысит лояльность в банках, заключил аналитик.

https://ria.ru/20220816/kart-1809872635.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, николай переславский, cms institute, банки, банковские карты