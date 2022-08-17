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Раскрыты пять способов заработать на своей банковской карте - РИА Новости, 17.08.2022
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Раскрыты пять способов заработать на своей банковской карте
Раскрыты пять способов заработать на своей банковской карте - РИА Новости, 17.08.2022
Раскрыты пять способов заработать на своей банковской карте
Банки, стремясь привлечь новых клиентов и удержать старых, вводят для держателей пластиковых карт разные бонусы и привилегии, которые в ряде случаев... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T03:15
2022-08-17T03:15
общество
россия
николай переславский
cms institute
банки
банковские карты
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Банки, стремясь привлечь новых клиентов и удержать старых, вводят для держателей пластиковых карт разные бонусы и привилегии, которые в ряде случаев способствуют заработку или экономии средств. Об этом рассказала агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.По словам эксперта, самыми простыми способами заработка на банковской карте являются начисление процентов на остаток, кешбэк, программы лояльности, грамотное использование кредитной карты в симбиозе с дебетовой и максимально выигрышные условия по обслуживанию.Так, отметил Переславский, клиенты получают определенный процент годовых, который начисляется ежемесячно на остаток.Кроме того, Переславский напомнил о возможности использовать кредитные карты. Так, при наличии хорошего депозита или процента на остаток по счету, то ежедневные безналичные расходы лучше оплачивать кредиткой с беспроцентным периодом не менее месяца. К тому же на них тоже распространяются баллы лояльности и иногда кешбэк. Долг можно погасить той картой, на которой хорошая процентная ставка на остаток. Таким образом, клиент немного заработает с депозита, а также улучшит кредитную историю, и повысит лояльность в банках, заключил аналитик.
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общество, россия, николай переславский, cms institute, банки, банковские карты
Общество, Россия, Николай Переславский, CMS Institute, Банки, Банковские карты
03:15 17.08.2022
 
Раскрыты пять способов заработать на своей банковской карте

Экономист Переславский заявил о способе зарабатывать на банковской карте через кешбэк

© Depositphotos / itchaz.gmail.comДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© Depositphotos / itchaz.gmail.com
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Банки, стремясь привлечь новых клиентов и удержать старых, вводят для держателей пластиковых карт разные бонусы и привилегии, которые в ряде случаев способствуют заработку или экономии средств. Об этом рассказала агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
По словам эксперта, самыми простыми способами заработка на банковской карте являются начисление процентов на остаток, кешбэк, программы лояльности, грамотное использование кредитной карты в симбиозе с дебетовой и максимально выигрышные условия по обслуживанию.
Так, отметил Переславский, клиенты получают определенный процент годовых, который начисляется ежемесячно на остаток.
"То есть, если годовой процент — это шесть процентов, то в день клиент получает примерно 0,017 процента от остатка", — уточнил эксперт. Также пользователи могут получить кешбэк до 40 процентов за определенные покупки и услуги, баллы по программе лояльности, которыми можно оплачивать товары установленных брендов.
Кроме того, Переславский напомнил о возможности использовать кредитные карты. Так, при наличии хорошего депозита или процента на остаток по счету, то ежедневные безналичные расходы лучше оплачивать кредиткой с беспроцентным периодом не менее месяца. К тому же на них тоже распространяются баллы лояльности и иногда кешбэк. Долг можно погасить той картой, на которой хорошая процентная ставка на остаток. Таким образом, клиент немного заработает с депозита, а также улучшит кредитную историю, и повысит лояльность в банках, заключил аналитик.
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ОбществоРоссияНиколай ПереславскийCMS InstituteБанкиБанковские карты
 
 
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