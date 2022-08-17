https://ria.ru/20220817/zaklyuchennye-1810313470.html

Россия и США продолжают работать над вопросом обмена заключенными

Россия и США продолжают работать над вопросом обмена заключенными - РИА Новости, 17.08.2022

Россия и США продолжают работать над вопросом обмена заключенными

Россия и США продолжают работать над вопросом обмена заключенными, надо подождать конкретных результатов, заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T20:25

2022-08-17T20:25

2022-08-17T20:25

виктор бут

россия

сша

москва

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Россия и США продолжают работать над вопросом обмена заключенными, надо подождать конкретных результатов, заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов.По его словам, посольство России в США будет добиваться того, чтобы все российские граждане, находящиеся в американских тюрьмах, вернулись домой."С 2018 года мы зафиксировали 58 арестов соотечественников. Примечательно, что мировая общественность, международные организации по правам человека молчат на сей счет. Лично обращался к руководству этих структур неоднократно с просьбой разобраться в этом вопросе и помочь нам решить эту проблему. Однако воз и ныне там. Мы с такой практикой, разумеется, не смиримся. Будем добиваться того, чтобы все россияне вернулись домой. И для нас это не просто лозунг, это наша жизнь, это наша задача", - заявил Антонов.Он также добавил, что Москва делает все, чтобы Виктор Бут как можно скорее вернулся на родину."Ближайшее время мы собираемся его посетить. Он в ужасном состоянии. Все время думает о том, что может быть завтра-послезавтра, условно говоря, настанет момент, когда он сможет вернуться на родину. Мы делаем все возможное, чтобы это случилось как можно быстрее", указал он.

https://ria.ru/20220817/energoresursy-1810303580.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

виктор бут, россия, сша, москва