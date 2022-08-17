https://ria.ru/20220817/zaklyuchennye-1810313470.html
Россия и США продолжают работать над вопросом обмена заключенными
Россия и США продолжают работать над вопросом обмена заключенными - РИА Новости, 17.08.2022
Россия и США продолжают работать над вопросом обмена заключенными
Россия и США продолжают работать над вопросом обмена заключенными, надо подождать конкретных результатов, заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T20:25
2022-08-17T20:25
2022-08-17T20:25
виктор бут
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сша
москва
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Россия и США продолжают работать над вопросом обмена заключенными, надо подождать конкретных результатов, заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов.По его словам, посольство России в США будет добиваться того, чтобы все российские граждане, находящиеся в американских тюрьмах, вернулись домой."С 2018 года мы зафиксировали 58 арестов соотечественников. Примечательно, что мировая общественность, международные организации по правам человека молчат на сей счет. Лично обращался к руководству этих структур неоднократно с просьбой разобраться в этом вопросе и помочь нам решить эту проблему. Однако воз и ныне там. Мы с такой практикой, разумеется, не смиримся. Будем добиваться того, чтобы все россияне вернулись домой. И для нас это не просто лозунг, это наша жизнь, это наша задача", - заявил Антонов.Он также добавил, что Москва делает все, чтобы Виктор Бут как можно скорее вернулся на родину."Ближайшее время мы собираемся его посетить. Он в ужасном состоянии. Все время думает о том, что может быть завтра-послезавтра, условно говоря, настанет момент, когда он сможет вернуться на родину. Мы делаем все возможное, чтобы это случилось как можно быстрее", указал он.
https://ria.ru/20220817/energoresursy-1810303580.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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виктор бут, россия, сша, москва
Виктор Бут, Россия, США, Москва
Россия и США продолжают работать над вопросом обмена заключенными
Посол Антонов: Россия и США продолжают работу над вопросом обмена заключенными
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости.
Россия и США продолжают работать над вопросом обмена заключенными, надо подождать конкретных результатов, заявил
в среду посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Контакты сохраняются. Мы исходим из того, что этот вопрос надо решать в спокойной атмосфере. Как договорились президенты РФ и США, вопрос должен решаться по линии соответствующих структур. Такая работа идет, считаю, что нам надо подождать конкретных результатов", - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, посольство России
в США
будет добиваться того, чтобы все российские граждане, находящиеся в американских тюрьмах, вернулись домой.
"С 2018 года мы зафиксировали 58 арестов соотечественников. Примечательно, что мировая общественность, международные организации по правам человека молчат на сей счет. Лично обращался к руководству этих структур неоднократно с просьбой разобраться в этом вопросе и помочь нам решить эту проблему. Однако воз и ныне там. Мы с такой практикой, разумеется, не смиримся. Будем добиваться того, чтобы все россияне вернулись домой. И для нас это не просто лозунг, это наша жизнь, это наша задача", - заявил Антонов.
Он также добавил, что Москва
делает все, чтобы Виктор Бут
как можно скорее вернулся на родину.
"Ближайшее время мы собираемся его посетить. Он в ужасном состоянии. Все время думает о том, что может быть завтра-послезавтра, условно говоря, настанет момент, когда он сможет вернуться на родину. Мы делаем все возможное, чтобы это случилось как можно быстрее", указал он.