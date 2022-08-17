Рейтинг@Mail.ru
Россия и США продолжают работать над вопросом обмена заключенными - РИА Новости, 17.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220817/zaklyuchennye-1810313470.html
Россия и США продолжают работать над вопросом обмена заключенными
Россия и США продолжают работать над вопросом обмена заключенными - РИА Новости, 17.08.2022
Россия и США продолжают работать над вопросом обмена заключенными
Россия и США продолжают работать над вопросом обмена заключенными, надо подождать конкретных результатов, заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T20:25
2022-08-17T20:25
виктор бут
россия
сша
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765634701_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fad8b70892fc45fbf39e5d6015153e41.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Россия и США продолжают работать над вопросом обмена заключенными, надо подождать конкретных результатов, заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов.По его словам, посольство России в США будет добиваться того, чтобы все российские граждане, находящиеся в американских тюрьмах, вернулись домой."С 2018 года мы зафиксировали 58 арестов соотечественников. Примечательно, что мировая общественность, международные организации по правам человека молчат на сей счет. Лично обращался к руководству этих структур неоднократно с просьбой разобраться в этом вопросе и помочь нам решить эту проблему. Однако воз и ныне там. Мы с такой практикой, разумеется, не смиримся. Будем добиваться того, чтобы все россияне вернулись домой. И для нас это не просто лозунг, это наша жизнь, это наша задача", - заявил Антонов.Он также добавил, что Москва делает все, чтобы Виктор Бут как можно скорее вернулся на родину."Ближайшее время мы собираемся его посетить. Он в ужасном состоянии. Все время думает о том, что может быть завтра-послезавтра, условно говоря, настанет момент, когда он сможет вернуться на родину. Мы делаем все возможное, чтобы это случилось как можно быстрее", указал он.
https://ria.ru/20220817/energoresursy-1810303580.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765634701_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_3f9281b873e1101d441347a3e1ce1354.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
виктор бут, россия, сша, москва
Виктор Бут, Россия, США, Москва
20:25 17.08.2022
 
Россия и США продолжают работать над вопросом обмена заключенными

Посол Антонов: Россия и США продолжают работу над вопросом обмена заключенными

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и США у американского посольства в Москве
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Россия и США продолжают работать над вопросом обмена заключенными, надо подождать конкретных результатов, заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов.
"Контакты сохраняются. Мы исходим из того, что этот вопрос надо решать в спокойной атмосфере. Как договорились президенты РФ и США, вопрос должен решаться по линии соответствующих структур. Такая работа идет, считаю, что нам надо подождать конкретных результатов", - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, посольство России в США будет добиваться того, чтобы все российские граждане, находящиеся в американских тюрьмах, вернулись домой.
"С 2018 года мы зафиксировали 58 арестов соотечественников. Примечательно, что мировая общественность, международные организации по правам человека молчат на сей счет. Лично обращался к руководству этих структур неоднократно с просьбой разобраться в этом вопросе и помочь нам решить эту проблему. Однако воз и ныне там. Мы с такой практикой, разумеется, не смиримся. Будем добиваться того, чтобы все россияне вернулись домой. И для нас это не просто лозунг, это наша жизнь, это наша задача", - заявил Антонов.
Он также добавил, что Москва делает все, чтобы Виктор Бут как можно скорее вернулся на родину.
"Ближайшее время мы собираемся его посетить. Он в ужасном состоянии. Все время думает о том, что может быть завтра-послезавтра, условно говоря, настанет момент, когда он сможет вернуться на родину. Мы делаем все возможное, чтобы это случилось как можно быстрее", указал он.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 19:25
Россия надежный поставщик энергоресурсов, заявил посол в США
 
Виктор БутРоссияСШАМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала