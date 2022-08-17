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Украинские полицейские брали взятки за разрешения на оружие

Украинские полицейские брали взятки за разрешения на оружие - РИА Новости, 17.08.2022

Украинские полицейские брали взятки за разрешения на оружие

Сотрудники украинской Нацполиции брали взятки за ускоренную выдачу 474 разрешений на приобретение и хранение оружия. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T13:04

2022-08-17T13:04

2022-08-17T13:04

в мире

вадим денисенко

сша

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мвд украины

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Сотрудники украинской Нацполиции брали взятки за ускоренную выдачу 474 разрешений на приобретение и хранение оружия."Участники преступной организации получали неправомерную выгоду при содействии в беспрепятственном и ускоренном порядке выдачи и оформлении лицам разрешений на приобретение и хранение оружия, а также продление срока действия разрешений на право хранения и ношения оружия его владельцам. Зафиксирована безосновательная выдача за денежное вознаграждение 474 разрешений", - сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.Расследование выяснило стоимость услуги за получение одного разрешения: 5-10 тысяч гривен (140 – 270 долларов США).При процессуальном руководстве прокуроров офиса генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении экс-должностного чиновника Нацполиции, четырех сотрудников разрешительной системы и работника магазина по продаже оружия. В ведомстве имена подозреваемых не называются.Ранее советник МВД Украины Вадим Денисенко заявил, что в стране необходимо в ближайшее время легализовать оружие, что якобы позволит снизить уровень агрессивности граждан. Он отметил, что на руках у населения страны сейчас такое количество "стволов", что правоохранителям будет крайне трудно их изъять.Ранее только в Киеве украинскими властями было бесконтрольно роздано населению более 25 тысяч единиц огнестрельного оружия и свыше одного миллиона патронов.

https://ria.ru/20220702/ukraina-1799763049.html

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в мире, вадим денисенко, сша, киев, мвд украины