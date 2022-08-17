Украинские полицейские брали взятки за разрешения на оружие
Украинские полицейские брали взятки за ускоренную выдачу 474 разрешений на оружие
Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Сотрудники украинской Нацполиции брали взятки за ускоренную выдачу 474 разрешений на приобретение и хранение оружия.
"Участники преступной организации получали неправомерную выгоду при содействии в беспрепятственном и ускоренном порядке выдачи и оформлении лицам разрешений на приобретение и хранение оружия, а также продление срока действия разрешений на право хранения и ношения оружия его владельцам. Зафиксирована безосновательная выдача за денежное вознаграждение 474 разрешений", - сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.
Расследование выяснило стоимость услуги за получение одного разрешения: 5-10 тысяч гривен (140 – 270 долларов США).
При процессуальном руководстве прокуроров офиса генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении экс-должностного чиновника Нацполиции, четырех сотрудников разрешительной системы и работника магазина по продаже оружия. В ведомстве имена подозреваемых не называются.
Ранее советник МВД Украины Вадим Денисенко заявил, что в стране необходимо в ближайшее время легализовать оружие, что якобы позволит снизить уровень агрессивности граждан. Он отметил, что на руках у населения страны сейчас такое количество "стволов", что правоохранителям будет крайне трудно их изъять.
Ранее только в Киеве украинскими властями было бесконтрольно роздано населению более 25 тысяч единиц огнестрельного оружия и свыше одного миллиона патронов.