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Госдеп пока не готов анонсировать встречу с послом России Антоновым

Госдеп пока не готов анонсировать встречу с послом России Антоновым - РИА Новости, 17.08.2022

Госдеп пока не готов анонсировать встречу с послом России Антоновым

Госдепартамент США пока не готов анонсировать возможную встречу с послом России Анатолием Антоновым, который ранее заявил о намерении обсудить в четверг с... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T22:02

2022-08-17T22:02

2022-08-17T22:02

сергей лавров

оон

генеральная ассамблея оон

вашингтон

анатолий антонов

сша

россия

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ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. Госдепартамент США пока не готов анонсировать возможную встречу с послом России Анатолием Антоновым, который ранее заявил о намерении обсудить в четверг с американскими дипломатами вопрос о выдаче визы главе МИД РФ Сергею Лаврову, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.При этом он подчеркнул, что в Вашингтоне понимают свою особую обязанность по выдаче виз делегациям, которые направляются в Штаты для участия в Генассамблее ООН.Ранее глава российской дипмиссии в Вашингтоне заявил, что в четверг посетит госдепартамент, где намерен обсудить вопрос выдачи виз Сергею Лаврову и другим членам российской делегации для участия в мероприятиях ГА ООН в сентябре.

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вашингтон

сша

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сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон, вашингтон, анатолий антонов, сша, россия