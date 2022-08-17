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Госдеп пока не готов анонсировать встречу с послом России Антоновым
Госдеп пока не готов анонсировать встречу с послом России Антоновым - РИА Новости, 17.08.2022
Госдеп пока не готов анонсировать встречу с послом России Антоновым
Госдепартамент США пока не готов анонсировать возможную встречу с послом России Анатолием Антоновым, который ранее заявил о намерении обсудить в четверг с... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T22:02
2022-08-17T22:02
2022-08-17T22:02
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. Госдепартамент США пока не готов анонсировать возможную встречу с послом России Анатолием Антоновым, который ранее заявил о намерении обсудить в четверг с американскими дипломатами вопрос о выдаче визы главе МИД РФ Сергею Лаврову, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.При этом он подчеркнул, что в Вашингтоне понимают свою особую обязанность по выдаче виз делегациям, которые направляются в Штаты для участия в Генассамблее ООН.Ранее глава российской дипмиссии в Вашингтоне заявил, что в четверг посетит госдепартамент, где намерен обсудить вопрос выдачи виз Сергею Лаврову и другим членам российской делегации для участия в мероприятиях ГА ООН в сентябре.
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сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон, вашингтон, анатолий антонов, сша, россия
Сергей Лавров, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Вашингтон, Анатолий Антонов, США, Россия
Госдеп пока не готов анонсировать встречу с послом России Антоновым
Госдеп заявил, что не готов анонсировать встречу с послом России Антоновым в четверг