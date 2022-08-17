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Замглавы Минобороны встретился с министром обороны Судана

Замглавы Минобороны встретился с министром обороны Судана - РИА Новости, 17.08.2022

Замглавы Минобороны встретился с министром обороны Судана

Замминистра обороны РФ Александр Фомин провел в среду переговоры с министром обороны Судана генерал-лейтенантом Ясином Ибрагимом, стороны обсудили укрепление... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T15:52

2022-08-17T15:52

2022-08-17T15:52

россия

судан

африка

александр фомин

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Александр Фомин провел в среду переговоры с министром обороны Судана генерал-лейтенантом Ясином Ибрагимом, стороны обсудили укрепление безопасности в Африке, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Семнадцатого августа состоялась рабочая встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с министром обороны Республики Судан генерал-лейтенантом Ясином Ибрагимом", - сказали в ведомстве.На встрече Фомин отметил, что Россия настроена на дальнейшее взаимодействие с Суданом в вопросах укрепления безопасности в Африке.В ходе переговоров стороны обменялись мнениями относительно развития российско-суданского военного и военно-технического сотрудничества.Генерал-лейтенант Ясин Ибрагим подтвердил настрой высшего руководства Судана к развитию сотрудничества с РФ в военной области."Мы высоко оцениваем роль Российской Федерации в сохранении мира и безопасности во всем мире", – сказал он.

https://ria.ru/20220816/rossiya-1810089257.html

https://ria.ru/20220811/armi-1808782519.html

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судан

африка

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, судан, африка, александр фомин, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность