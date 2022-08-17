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Замглавы Минобороны встретился с министром обороны Судана
Замглавы Минобороны встретился с министром обороны Судана - РИА Новости, 17.08.2022
Замглавы Минобороны встретился с министром обороны Судана
Замминистра обороны РФ Александр Фомин провел в среду переговоры с министром обороны Судана генерал-лейтенантом Ясином Ибрагимом, стороны обсудили укрепление... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T15:52
2022-08-17T15:52
2022-08-17T15:52
россия
судан
африка
александр фомин
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Замминистра обороны РФ Александр Фомин провел в среду переговоры с министром обороны Судана генерал-лейтенантом Ясином Ибрагимом, стороны обсудили укрепление безопасности в Африке, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Семнадцатого августа состоялась рабочая встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с министром обороны Республики Судан генерал-лейтенантом Ясином Ибрагимом", - сказали в ведомстве.На встрече Фомин отметил, что Россия настроена на дальнейшее взаимодействие с Суданом в вопросах укрепления безопасности в Африке.В ходе переговоров стороны обменялись мнениями относительно развития российско-суданского военного и военно-технического сотрудничества.Генерал-лейтенант Ясин Ибрагим подтвердил настрой высшего руководства Судана к развитию сотрудничества с РФ в военной области."Мы высоко оцениваем роль Российской Федерации в сохранении мира и безопасности во всем мире", – сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, судан, африка, александр фомин, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Россия, Судан, Африка, Александр Фомин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Замглавы Минобороны встретился с министром обороны Судана
Замминистра обороны Фомин обсудил с министром обороны Судана безопасность в Африке