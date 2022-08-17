https://ria.ru/20220817/vologodchina-1810282069.html
День Вологодского масла учредят на Вологодчине
День Вологодского масла учредят на Вологодчине - РИА Новости, 17.08.2022
День Вологодского масла учредят на Вологодчине
Депутаты Заксобрания Вологодской области вышли с инициативой об установлении регионального праздника "День Вологодского масла", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T17:48
2022-08-17T17:48
2022-08-17T17:48
вологодская область
андрей луценко
олег кувшинников
законодательное собрание вологодской области
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ВОЛОГДА, 17 авг - РИА Новости. Депутаты Заксобрания Вологодской области вышли с инициативой об установлении регионального праздника "День Вологодского масла", сообщает пресс-служба регионального парламента.По мнению разработчиков законопроекта, бренд "Вологодское масло" прошел испытание временем и стал национальным достоянием, а также наименованием товара, напрямую связанного с местом его изготовления. Высокое качество "Вологодского масла", изготовленного в регионе, подтверждено многочисленными наградами национальных и международных выставок."Поскольку бренд "Вологодское масло" известен не только в Вологодской области, но и за её пределами, установление этой праздничной даты позволит закрепить исторические традиции производства "Вологодского масла" в нашем регионе. Это будет способствовать укреплению экономического и делового сотрудничества молокоперерабатывающих предприятий области, дальнейшей популяризация этого бренда и высокого качества вологодских продуктов", - приводятся в сообщении слова председателя Законодательного Собрания области Андрея Луценко.По его словам, губернатор области Олег Кувшинников поддержал инициативу и предложил установить дату празднования Дня Вологодского масла 25 октября – в день рождения уроженца Вологодской области Николая Васильевича Верещагина, основоположника молочного дела в России.В пресс-службе напомнили, что по решению депутатов с 2020 года в регионе 27 мая начали отмечать день еще одного областного бренда - вологодского кружева.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей луценко, олег кувшинников, законодательное собрание вологодской области
Вологодская область, Андрей Луценко, Олег Кувшинников, Законодательное Собрание Вологодской области
ВОЛОГДА, 17 авг - РИА Новости. Депутаты Заксобрания Вологодской области вышли с инициативой об установлении регионального праздника "День Вологодского масла", сообщает пресс-служба регионального парламента.
По мнению разработчиков законопроекта, бренд "Вологодское масло" прошел испытание временем и стал национальным достоянием, а также наименованием товара, напрямую связанного с местом его изготовления. Высокое качество "Вологодского масла", изготовленного в регионе, подтверждено многочисленными наградами национальных и международных выставок.
"Поскольку бренд "Вологодское масло" известен не только в Вологодской области, но и за её пределами, установление этой праздничной даты позволит закрепить исторические традиции производства "Вологодского масла" в нашем регионе. Это будет способствовать укреплению экономического и делового сотрудничества молокоперерабатывающих предприятий области, дальнейшей популяризация этого бренда и высокого качества вологодских продуктов", - приводятся в сообщении слова председателя Законодательного Собрания области Андрея Луценко
.
По его словам, губернатор области Олег Кувшинников
поддержал инициативу и предложил установить дату празднования Дня Вологодского масла 25 октября – в день рождения уроженца Вологодской области Николая Васильевича Верещагина, основоположника молочного дела в России.
В пресс-службе напомнили, что по решению депутатов с 2020 года в регионе 27 мая начали отмечать день еще одного областного бренда - вологодского кружева.