https://ria.ru/20220817/vologodchina-1810153618.html

На Вологодчине создадут центр военно-патриотического воспитания

На Вологодчине создадут центр военно-патриотического воспитания - РИА Новости, 17.08.2022

На Вологодчине создадут центр военно-патриотического воспитания

Власти Вологодской области организуют в 2023 году учебно-методический центр военно-патриотического воспитания на базе спортивно-оздоровительного центра в... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T10:27

2022-08-17T10:27

2022-08-17T10:27

вологодская область

олег кувшинников

образование - общество

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ВОЛОГДА, 17 авг – РИА Новости. Власти Вологодской области организуют в 2023 году учебно-методический центр военно-патриотического воспитания на базе спортивно-оздоровительного центра в Вологодском районе, сообщил губернатор Олег Кувшинников, выступая на областном педсовете."Президент России назвал ключевой задачей проведение воспитательной и идеологической работы среди молодежи. Для исполнения поручения главы государства мы создаем региональный учебный центр военно-патриотического воспитания "Авангард". На площадке будем проводить областные мероприятия патриотической тематики и учебно-тренировочные сборы для старшеклассников и студентов СПО. Первые сборы организуем уже в следующем году", - сказал глава региона.По его словам, ежегодно порядка пяти тысяч школьников и студентов средних специальных заведений будут проходить здесь учебные сборы, летние тематические смены, участвовать в соревнованиях. В результате они получат навыки в спортивной стрельбе, ориентировании, навигации и связи, научатся управлять беспилотными летательными аппаратами и получат знания по основам робототехники.Кроме того, глава региона заявил о разработке нового регионального учебного курса для школьников с 1-го по 11-й класс "Герои Вологодчины". "На примере выдающихся вологжан покажем детям, что такое патриотизм и любовь к своей Родине", - написал Кувшинников на своей странице в соцсети.

https://ria.ru/20220802/alchevsk-1806674207.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

олег кувшинников, образование - общество