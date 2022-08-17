https://ria.ru/20220817/volga-1810251723.html

Минниханов предложил продлить проект "Оздоровление Волги"

Минниханов предложил продлить проект "Оздоровление Волги" - РИА Новости, 17.08.2022

Минниханов предложил продлить проект "Оздоровление Волги"

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил продлить действие федерального проекта "Оздоровление Волги" до 2030 года и принять аналогичный проект по... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T16:30

2022-08-17T16:30

2022-08-17T16:30

республика татарстан

жкх

самарское

ярославская область

москва

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КАЗАНЬ, 17 авг – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил продлить действие федерального проекта "Оздоровление Волги" до 2030 года и принять аналогичный проект по оздоровлению Камы, так как отделить одну реку от другой невозможно, сообщает пресс-служба главы республики.Оздоровление Волги и Камы, по словам Минниханова, – очень востребованные программы. "Мы обязательно подготовим это обращение. Считаю, что невозможно отделить Волгу от Камы, так как половина Волги – это вода из реки Кама", - подчеркнул он.Глава республики также заявил, что сегодня надзорным органам совместно с правоохранительными структурами следует обратить внимание на недобросовестные хозяйствующие субъекты, которые загрязняют водные объекты. При этом, по его мнению, необходима принципиальная позиция, в некоторых ситуациях штрафовать нужно не предприятия, а должностных лиц.Минниханов предложил региональному министерству строительства, архитектуры и ЖКХ создать реестр добросовестных и недобросовестных проектных и подрядных организаций, которые заняты в строительстве объектов в прибрежных зонах, а также в возведении очистных сооружений. Кроме того, по его мнению, если частные компании не могут обеспечить работу очистных сооружений, их надо передавать государству.Федеральный проект "Оздоровление Волги" реализуется в рамках национального проекта "Экология" в 2019-2024 годах. Цель проекта – улучшение экологического состояния Волги и обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса. Ключевыми задачами проекта являются ликвидация объектов накопленного экологического вреда окружающей среде, обеспечение рационального использования водных ресурсов, снижение поступления загрязненных сточных вод. Одно из главных направлений – строительство и реконструкция очистных сооружений.В проекте участвуют 16 регионов: Марий Эл, Татарстан, Чувашия, Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Ивановская, Костромская, Московская, Нижегородская, Самарская, Саратовская, Тверская, Ульяновская, Ярославская области и Москва.

https://ria.ru/20220812/tatarstan-1809158346.html

самарское

ярославская область

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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