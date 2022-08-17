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ООН продолжит содействовать выдаче виз делегатам, заявили в офисе генсека
ООН продолжит содействовать выдаче виз делегатам, заявили в офисе генсека - РИА Новости, 17.08.2022
ООН продолжит содействовать выдаче виз делегатам, заявили в офисе генсека
Генсек ООН Антониу Гутерреш находится в тесном контакте с Россией и США по вопросы выдачи виз российской делегации для участия в неделе высокого уровня сессии... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T20:58
2022-08-17T20:58
2022-08-17T21:13
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ООН, 17 авг – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш находится в тесном контакте с Россией и США по вопросы выдачи виз российской делегации для участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в сентябре, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак."Генеральный секретарь и другие высокопоставленные должностные лица ООН поддерживают тесные контакты со страной пребывания и соответствующими миссиями при ООН, включая Российскую Федерацию, по вопросам, связанным с Соглашением о штаб-квартире между ООН и США. Мы будем продолжать работать над решениями, которые способствуют эффективному функционированию ООН в ее важной работе", - сказал Хак, отвечая на вопрос о том, в контакте ли генсек с США и РФ по вопросу выдачи американских виз.Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что посольство обратилось в Белый дом и госдеп с требованием незамедлительно выдать визы главе МИД РФ Сергею Лаврову и всем членам российской делегации для визита на Генассамблею ООН в сентябре.
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в мире, анатолий антонов, сергей лавров, сша, оон, генеральная ассамблея оон, россия
В мире, Анатолий Антонов, Сергей Лавров, США, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Россия
20:58 17.08.2022 (обновлено: 21:13 17.08.2022)
ООН продолжит содействовать выдаче виз делегатам, заявили в офисе генсека
В ООН на запрос российских делегатов ответили, что продолжат содействовать выдаче виз