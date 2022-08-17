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ООН продолжит содействовать выдаче виз делегатам, заявили в офисе генсека

ООН продолжит содействовать выдаче виз делегатам, заявили в офисе генсека - РИА Новости, 17.08.2022

ООН продолжит содействовать выдаче виз делегатам, заявили в офисе генсека

Генсек ООН Антониу Гутерреш находится в тесном контакте с Россией и США по вопросы выдачи виз российской делегации для участия в неделе высокого уровня сессии... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T20:58

2022-08-17T20:58

2022-08-17T21:13

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ООН, 17 авг – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш находится в тесном контакте с Россией и США по вопросы выдачи виз российской делегации для участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в сентябре, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак."Генеральный секретарь и другие высокопоставленные должностные лица ООН поддерживают тесные контакты со страной пребывания и соответствующими миссиями при ООН, включая Российскую Федерацию, по вопросам, связанным с Соглашением о штаб-квартире между ООН и США. Мы будем продолжать работать над решениями, которые способствуют эффективному функционированию ООН в ее важной работе", - сказал Хак, отвечая на вопрос о том, в контакте ли генсек с США и РФ по вопросу выдачи американских виз.Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что посольство обратилось в Белый дом и госдеп с требованием незамедлительно выдать визы главе МИД РФ Сергею Лаврову и всем членам российской делегации для визита на Генассамблею ООН в сентябре.

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в мире, анатолий антонов, сергей лавров, сша, оон, генеральная ассамблея оон, россия