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ООН продолжит содействовать выдаче виз делегатам, заявили в офисе генсека - РИА Новости, 17.08.2022
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ООН продолжит содействовать выдаче виз делегатам, заявили в офисе генсека
ООН продолжит содействовать выдаче виз делегатам, заявили в офисе генсека - РИА Новости, 17.08.2022
ООН продолжит содействовать выдаче виз делегатам, заявили в офисе генсека
Генсек ООН Антониу Гутерреш находится в тесном контакте с Россией и США по вопросы выдачи виз российской делегации для участия в неделе высокого уровня сессии... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T20:58
2022-08-17T21:13
в мире
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оон
генеральная ассамблея оон
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ООН, 17 авг – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш находится в тесном контакте с Россией и США по вопросы выдачи виз российской делегации для участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в сентябре, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак."Генеральный секретарь и другие высокопоставленные должностные лица ООН поддерживают тесные контакты со страной пребывания и соответствующими миссиями при ООН, включая Российскую Федерацию, по вопросам, связанным с Соглашением о штаб-квартире между ООН и США. Мы будем продолжать работать над решениями, которые способствуют эффективному функционированию ООН в ее важной работе", - сказал Хак, отвечая на вопрос о том, в контакте ли генсек с США и РФ по вопросу выдачи американских виз.Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что посольство обратилось в Белый дом и госдеп с требованием незамедлительно выдать визы главе МИД РФ Сергею Лаврову и всем членам российской делегации для визита на Генассамблею ООН в сентябре.
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в мире, анатолий антонов, сергей лавров, сша, оон, генеральная ассамблея оон, россия
В мире, Анатолий Антонов, Сергей Лавров, США, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Россия
20:58 17.08.2022 (обновлено: 21:13 17.08.2022)
 
ООН продолжит содействовать выдаче виз делегатам, заявили в офисе генсека

В ООН на запрос российских делегатов ответили, что продолжат содействовать выдаче виз

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 17 авг – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш находится в тесном контакте с Россией и США по вопросы выдачи виз российской делегации для участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в сентябре, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
"Генеральный секретарь и другие высокопоставленные должностные лица ООН поддерживают тесные контакты со страной пребывания и соответствующими миссиями при ООН, включая Российскую Федерацию, по вопросам, связанным с Соглашением о штаб-квартире между ООН и США. Мы будем продолжать работать над решениями, которые способствуют эффективному функционированию ООН в ее важной работе", - сказал Хак, отвечая на вопрос о том, в контакте ли генсек с США и РФ по вопросу выдачи американских виз.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что посольство обратилось в Белый дом и госдеп с требованием незамедлительно выдать визы главе МИД РФ Сергею Лаврову и всем членам российской делегации для визита на Генассамблею ООН в сентябре.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 06:38
В Лондоне рассказали, как Лавров переиграл "ничего не понимающего" Джонсона
 
В миреАнатолий АнтоновСергей ЛавровСШАООНГенеральная Ассамблея ООНРоссия
 
 
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