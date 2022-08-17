19:07 17.08.2022 (обновлено: 22:55 17.08.2022)
Посольство в США потребовало выдать Лаврову визу для визита на ГА ООН
Посольство России в США потребовало от Госдепа выдать Лаврову визу для визита на ГА ООН
Здание посольства России в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Посольство России в США обратилось в Белый дом и Госдепартамент с требованием выдать визы главе МИД Сергею Лаврову и всем членам российской делегации для визита на Генассамблею ООН в сентябре, сообщил глава представительства в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире телеканала "Россия 24".
"Посольство уже обратилось в Белый дом, Госдепартамент с требованием выполнить обязательства страны, на территории которой базируется штаб-квартира ООН", — сказал он.
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Дипломат подчеркнул, что российская сторона будет и в дальнейшем настаивать на обеспечении беспрепятственного въезда своих представителей, которые намерены участвовать в работе 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
"Завтра у меня будет очередной визит в Госдепартамент, где одним из центральных вопросов я намереваюсь поднять именно эту проблему — проблему полномасштабного, полноформатного участия нашего министра и делегации на предстоящих сентябрьских мероприятиях в Нью-Йорке", — добавил посол.
Ранее было опубликовано распоряжение президента России Владимира Путина, что Лавров возглавит делегацию страны на Генассамблее ООН в сентябре.
В конце февраля США ввели санкции против Лаврова, которые подразумевают запрет на въезд в страну, заморозку активов в США и запрет для американских компаний и граждан вести бизнес с фигурантами санкционного списка. В МИД России санкции назвали нелегитимными, заявив, что у Лаврова нет счетов в зарубежных банках.
По соглашению между ООН и США как страной — хозяйкой штаб-квартиры, американские власти не должны чинить препятствий для посещения ООН представителям и должностным лицам стран — членов организации. Ранее США неоднократно отказывали в визах российским дипломатам и экспертам, которые планировали принять участие в работе ооновских конференций.