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Посольство в США потребовало выдать Лаврову визу для визита на ГА ООН - РИА Новости, 17.08.2022
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Посольство в США потребовало выдать Лаврову визу для визита на ГА ООН
Посольство в США потребовало выдать Лаврову визу для визита на ГА ООН - РИА Новости, 17.08.2022
Посольство в США потребовало выдать Лаврову визу для визита на ГА ООН
Посольство России в США обратилось в Белый дом и Госдепартамент с требованием выдать визы главе МИД Сергею Лаврову и всем членам российской делегации для визита РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T19:07
2022-08-17T22:55
в мире
посольство рф в сша
анатолий антонов
россия
сергей лавров
оон
сша
визы
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Посольство России в США обратилось в Белый дом и Госдепартамент с требованием выдать визы главе МИД Сергею Лаврову и всем членам российской делегации для визита на Генассамблею ООН в сентябре, сообщил глава представительства в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире телеканала "Россия 24"."Посольство уже обратилось в Белый дом, Госдепартамент с требованием выполнить обязательства страны, на территории которой базируется штаб-квартира ООН", — сказал он.Дипломат подчеркнул, что российская сторона будет и в дальнейшем настаивать на обеспечении беспрепятственного въезда своих представителей, которые намерены участвовать в работе 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН."Завтра у меня будет очередной визит в Госдепартамент, где одним из центральных вопросов я намереваюсь поднять именно эту проблему — проблему полномасштабного, полноформатного участия нашего министра и делегации на предстоящих сентябрьских мероприятиях в Нью-Йорке", — добавил посол.Ранее было опубликовано распоряжение президента России Владимира Путина, что Лавров возглавит делегацию страны на Генассамблее ООН в сентябре.В конце февраля США ввели санкции против Лаврова, которые подразумевают запрет на въезд в страну, заморозку активов в США и запрет для американских компаний и граждан вести бизнес с фигурантами санкционного списка. В МИД России санкции назвали нелегитимными, заявив, что у Лаврова нет счетов в зарубежных банках.По соглашению между ООН и США как страной — хозяйкой штаб-квартиры, американские власти не должны чинить препятствий для посещения ООН представителям и должностным лицам стран — членов организации. Ранее США неоднократно отказывали в визах российским дипломатам и экспертам, которые планировали принять участие в работе ооновских конференций.
https://ria.ru/20220817/ukraina-1810249021.html
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в мире, посольство рф в сша, анатолий антонов, россия, сергей лавров, оон, сша, визы
В мире, Посольство РФ в США, Анатолий Антонов, Россия, Сергей Лавров, ООН, США, Визы
19:07 17.08.2022 (обновлено: 22:55 17.08.2022)
 
Посольство в США потребовало выдать Лаврову визу для визита на ГА ООН

Посольство России в США потребовало от Госдепа выдать Лаврову визу для визита на ГА ООН

© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЗдание посольства России в Вашингтоне
Здание посольства России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Здание посольства России в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Посольство России в США обратилось в Белый дом и Госдепартамент с требованием выдать визы главе МИД Сергею Лаврову и всем членам российской делегации для визита на Генассамблею ООН в сентябре, сообщил глава представительства в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире телеканала "Россия 24".
"Посольство уже обратилось в Белый дом, Госдепартамент с требованием выполнить обязательства страны, на территории которой базируется штаб-квартира ООН", — сказал он.
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Дипломат подчеркнул, что российская сторона будет и в дальнейшем настаивать на обеспечении беспрепятственного въезда своих представителей, которые намерены участвовать в работе 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
"Завтра у меня будет очередной визит в Госдепартамент, где одним из центральных вопросов я намереваюсь поднять именно эту проблему — проблему полномасштабного, полноформатного участия нашего министра и делегации на предстоящих сентябрьских мероприятиях в Нью-Йорке", — добавил посол.
Ранее было опубликовано распоряжение президента России Владимира Путина, что Лавров возглавит делегацию страны на Генассамблее ООН в сентябре.
В конце февраля США ввели санкции против Лаврова, которые подразумевают запрет на въезд в страну, заморозку активов в США и запрет для американских компаний и граждан вести бизнес с фигурантами санкционного списка. В МИД России санкции назвали нелегитимными, заявив, что у Лаврова нет счетов в зарубежных банках.
По соглашению между ООН и США как страной — хозяйкой штаб-квартиры, американские власти не должны чинить препятствий для посещения ООН представителям и должностным лицам стран — членов организации. Ранее США неоднократно отказывали в визах российским дипломатам и экспертам, которые планировали принять участие в работе ооновских конференций.
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