https://ria.ru/20220817/vizy-1810300915.html

Посольство в США потребовало выдать Лаврову визу для визита на ГА ООН

Посольство в США потребовало выдать Лаврову визу для визита на ГА ООН - РИА Новости, 17.08.2022

Посольство в США потребовало выдать Лаврову визу для визита на ГА ООН

Посольство России в США обратилось в Белый дом и Госдепартамент с требованием выдать визы главе МИД Сергею Лаврову и всем членам российской делегации для визита РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T19:07

2022-08-17T19:07

2022-08-17T22:55

в мире

посольство рф в сша

анатолий антонов

россия

сергей лавров

оон

сша

визы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728428591_88:370:3072:2048_1920x0_80_0_0_4fdcc9913e3bbec4cbb9e04e43e7848e.jpg

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Посольство России в США обратилось в Белый дом и Госдепартамент с требованием выдать визы главе МИД Сергею Лаврову и всем членам российской делегации для визита на Генассамблею ООН в сентябре, сообщил глава представительства в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире телеканала "Россия 24"."Посольство уже обратилось в Белый дом, Госдепартамент с требованием выполнить обязательства страны, на территории которой базируется штаб-квартира ООН", — сказал он.Дипломат подчеркнул, что российская сторона будет и в дальнейшем настаивать на обеспечении беспрепятственного въезда своих представителей, которые намерены участвовать в работе 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН."Завтра у меня будет очередной визит в Госдепартамент, где одним из центральных вопросов я намереваюсь поднять именно эту проблему — проблему полномасштабного, полноформатного участия нашего министра и делегации на предстоящих сентябрьских мероприятиях в Нью-Йорке", — добавил посол.Ранее было опубликовано распоряжение президента России Владимира Путина, что Лавров возглавит делегацию страны на Генассамблее ООН в сентябре.В конце февраля США ввели санкции против Лаврова, которые подразумевают запрет на въезд в страну, заморозку активов в США и запрет для американских компаний и граждан вести бизнес с фигурантами санкционного списка. В МИД России санкции назвали нелегитимными, заявив, что у Лаврова нет счетов в зарубежных банках.По соглашению между ООН и США как страной — хозяйкой штаб-квартиры, американские власти не должны чинить препятствий для посещения ООН представителям и должностным лицам стран — членов организации. Ранее США неоднократно отказывали в визах российским дипломатам и экспертам, которые планировали принять участие в работе ооновских конференций.

https://ria.ru/20220817/ukraina-1810249021.html

https://ria.ru/20220817/vizy-1810296446.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, посольство рф в сша, анатолий антонов, россия, сергей лавров, оон, сша, визы