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Камеры видеонаблюдения появятся на стихийных свалках Красноярского края - РИА Новости, 17.08.2022
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Камеры видеонаблюдения появятся на стихийных свалках Красноярского края
Камеры видеонаблюдения появятся на стихийных свалках Красноярского края - РИА Новости, 17.08.2022
Камеры видеонаблюдения появятся на стихийных свалках Красноярского края
Власти Красноярского установят камеры наблюдения на стихийных мусорных свалках, чтобы выявлять привозящих туда мусор нарушителей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T10:52
2022-08-17T10:52
красноярский край
видеонаблюдение
свалки
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КРАСНОЯРСК, 17 авг - РИА Новости. Власти Красноярского установят камеры наблюдения на стихийных мусорных свалках, чтобы выявлять привозящих туда мусор нарушителей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.По данным минэкологии края, сообщения об обнаружении и образовании свалок мусора в ведомство поступают регулярно. На место выезжают инспекторы экологического надзора. Они обследуют территорию, устанавливают площадь загрязнения и собственника участка земли, выдают предписание на устранение. Однако на практике после того, как отходы убирают, очень часто свалки разрастаются вновь."Для предотвращения подобных ситуаций на таких свалках появятся камеры видеофиксации. До конца текущего года закупят 20 таких камер с высоким разрешением. Техника позволит распознавать номера автомобилей нарушителей. Это станет хорошей доказательной базой для привлечения к ответственности", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, проект реализуют совместно два ведомства: министерство экологии и рационального природопользования края и министерство цифрового развития региона."Особенность таких мобильных комплексов видеонаблюдения заключается в том, что мы не привязываемся к конкретному каналу связи. Здесь через специализированный модем подключаются sim-карты всех четырех мобильных операторов... Кроме этого, установить эти камеры можно практически на любой стационарный объект, главное, чтобы были электричество и мобильный интернет", - отметил глава краевого минцифры Николай Распопин.
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красноярский край, видеонаблюдение, свалки
Красноярский край, Видеонаблюдение, Свалки
10:52 17.08.2022
 

Камеры видеонаблюдения появятся на стихийных свалках Красноярского края

© Фото : Pexels/PhotoMIX CompanyКамеры видеонаблюдения
Камеры видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© Фото : Pexels/PhotoMIX Company
Камеры видеонаблюдения
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КРАСНОЯРСК, 17 авг - РИА Новости. Власти Красноярского установят камеры наблюдения на стихийных мусорных свалках, чтобы выявлять привозящих туда мусор нарушителей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
По данным минэкологии края, сообщения об обнаружении и образовании свалок мусора в ведомство поступают регулярно. На место выезжают инспекторы экологического надзора. Они обследуют территорию, устанавливают площадь загрязнения и собственника участка земли, выдают предписание на устранение. Однако на практике после того, как отходы убирают, очень часто свалки разрастаются вновь.
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"Для предотвращения подобных ситуаций на таких свалках появятся камеры видеофиксации. До конца текущего года закупят 20 таких камер с высоким разрешением. Техника позволит распознавать номера автомобилей нарушителей. Это станет хорошей доказательной базой для привлечения к ответственности", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, проект реализуют совместно два ведомства: министерство экологии и рационального природопользования края и министерство цифрового развития региона.
"На территории края выявлено 722 несанкционированных свалки, из них 477 уже ликвидировано. Видеонаблюдение позволит нам в режиме реального времени следить за территориями и выявлять нарушителей. По закону человек, которого поймали "за руку", не только заплатит штраф, но и будет обязан ликвидировать всю свалку", - цитирует пресс-служба заместителя министра экологии и рационального природопользования региона Юлию Гуменюк.
"Особенность таких мобильных комплексов видеонаблюдения заключается в том, что мы не привязываемся к конкретному каналу связи. Здесь через специализированный модем подключаются sim-карты всех четырех мобильных операторов... Кроме этого, установить эти камеры можно практически на любой стационарный объект, главное, чтобы были электричество и мобильный интернет", - отметил глава краевого минцифры Николай Распопин.
 
Красноярский крайВидеонаблюдениеСвалки
 
 
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