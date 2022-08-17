https://ria.ru/20220817/vermeer-1810200904.html

Ученые провели тесты на авторство Вермеера "Девушки в красной шляпе"

Ученые провели тесты на авторство Вермеера "Девушки в красной шляпе" - РИА Новости, 17.08.2022

Ученые провели тесты на авторство Вермеера "Девушки в красной шляпе"

Исследования подтвердили, что картину "Девушка в красной шляпе" действительно написал Ян Вермеер. Об этом пишет The Art Newspaper. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T15:52

2022-08-17T15:52

2022-08-17T15:52

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Исследования подтвердили, что картину "Девушка в красной шляпе" действительно написал Ян Вермеер. Об этом пишет The Art Newspaper. Полотно было среди произведений, авторство которого вызывало сомнения у специалистов. Ученые также выяснили, что изначально на дубовой доске художник писал портрет мужчины в широкополой шляпе. Однако потом его задумка изменилась. Открытие неожиданное, так как Вермеера обычно не считают портретистом — на многих его картинах, отмечают в публикации, кажется, изображены идеализированные лица. А еще он особенно любил рисовать женщин. Нидерландский художник Ян Вермеер был мастером бытовой живописи. Среди его работ "Девушка с жемчужной сережкой". Картина стала источником вдохновения для американской писательницы Трейси Шевалье, создавшей одноименный роман. При этом автор указывает на то, что все совпадения с реальными персонажами и событиями в ее книге случайны. В 2003 году вышел фильм, основанный на произведении Шевалье. Роль Вермеера в нем исполнил Колин Ферт. Также в ленте снималась Скарлетт Йоханссон.

https://ria.ru/20220816/vystavki-1809935402.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, искусство, живопись