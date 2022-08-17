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Ученые провели тесты на авторство Вермеера "Девушки в красной шляпе" - РИА Новости, 17.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220817/vermeer-1810200904.html
Ученые провели тесты на авторство Вермеера "Девушки в красной шляпе"
Ученые провели тесты на авторство Вермеера "Девушки в красной шляпе" - РИА Новости, 17.08.2022
Ученые провели тесты на авторство Вермеера "Девушки в красной шляпе"
Исследования подтвердили, что картину "Девушка в красной шляпе" действительно написал Ян Вермеер. Об этом пишет The Art Newspaper. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T15:52
2022-08-17T15:52
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Исследования подтвердили, что картину "Девушка в красной шляпе" действительно написал Ян Вермеер. Об этом пишет The Art Newspaper. Полотно было среди произведений, авторство которого вызывало сомнения у специалистов. Ученые также выяснили, что изначально на дубовой доске художник писал портрет мужчины в широкополой шляпе. Однако потом его задумка изменилась. Открытие неожиданное, так как Вермеера обычно не считают портретистом — на многих его картинах, отмечают в публикации, кажется, изображены идеализированные лица. А еще он особенно любил рисовать женщин. Нидерландский художник Ян Вермеер был мастером бытовой живописи. Среди его работ "Девушка с жемчужной сережкой". Картина стала источником вдохновения для американской писательницы Трейси Шевалье, создавшей одноименный роман. При этом автор указывает на то, что все совпадения с реальными персонажами и событиями в ее книге случайны. В 2003 году вышел фильм, основанный на произведении Шевалье. Роль Вермеера в нем исполнил Колин Ферт. Также в ленте снималась Скарлетт Йоханссон.
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новости культуры, искусство, живопись
Культура, Новости культуры, Искусство, Живопись
15:52 17.08.2022
 
Ученые провели тесты на авторство Вермеера "Девушки в красной шляпе"

Вермеер действительно написал "Девушку в красной шляпе", установили ученые

© National Gallery of ArtКартина Яна Вермеера "Девушка в красной шляпе"
Картина Яна Вермеера Девушка в красной шляпе
© National Gallery of Art
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Исследования подтвердили, что картину "Девушка в красной шляпе" действительно написал Ян Вермеер. Об этом пишет The Art Newspaper.
Полотно было среди произведений, авторство которого вызывало сомнения у специалистов.
Ученые также выяснили, что изначально на дубовой доске художник писал портрет мужчины в широкополой шляпе. Однако потом его задумка изменилась.
Открытие неожиданное, так как Вермеера обычно не считают портретистом — на многих его картинах, отмечают в публикации, кажется, изображены идеализированные лица. А еще он особенно любил рисовать женщин.
Нидерландский художник Ян Вермеер был мастером бытовой живописи. Среди его работ "Девушка с жемчужной сережкой".
Картина стала источником вдохновения для американской писательницы Трейси Шевалье, создавшей одноименный роман. При этом автор указывает на то, что все совпадения с реальными персонажами и событиями в ее книге случайны.
В 2003 году вышел фильм, основанный на произведении Шевалье. Роль Вермеера в нем исполнил Колин Ферт. Также в ленте снималась Скарлетт Йоханссон.
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