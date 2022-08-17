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Англия будет покупать СПГ из Австралии из-за энергокризиса, пишет Bloomberg - РИА Новости, 17.08.2022
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Англия будет покупать СПГ из Австралии из-за энергокризиса, пишет Bloomberg
Англия будет покупать СПГ из Австралии из-за энергокризиса, пишет Bloomberg - РИА Новости, 17.08.2022
Англия будет покупать СПГ из Австралии из-за энергокризиса, пишет Bloomberg
Великобритания начала импортировать сжиженный природный газ из Австралии на фоне энергетического кризиса в Европе, передает агентство Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T01:51
2022-08-17T01:51
цены на нефть
владимир путин
великобритания
европа
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Великобритания начала импортировать сжиженный природный газ из Австралии на фоне энергетического кризиса в Европе, передает агентство Блумберг со ссылкой на данные энергетической аналитической компании Kpler.Как отмечает агентство, Австралия не поставляла СПГ в Европу с 2016 года.По данным компании, танкер Attalos c СПГ направляется в Великобританию из Австралии. По данным агентства, судно прибудет в Британию 22 августа. Великобритания и Европа обычно импортируют СПГ из Катара, США и Перу. Поставки из Азиатско-Тихоокеанского региона являются редкостью из-за "экономической нецелесообразности длительного путешествия и обычно высокого спроса со стороны азиатских покупателей".После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на России, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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цены на нефть, владимир путин, великобритания, европа, австралия
Цены на нефть, Владимир Путин, Великобритания, Европа, Австралия
01:51 17.08.2022
 
Англия будет покупать СПГ из Австралии из-за энергокризиса, пишет Bloomberg

Bloomberg: Великобритания начала импортировать СПГ из Австралии на фоне энергокризиса

© AP Photo / Murad SezerРабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© AP Photo / Murad Sezer
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Великобритания начала импортировать сжиженный природный газ из Австралии на фоне энергетического кризиса в Европе, передает агентство Блумберг со ссылкой на данные энергетической аналитической компании Kpler.
Как отмечает агентство, Австралия не поставляла СПГ в Европу с 2016 года.
По данным компании, танкер Attalos c СПГ направляется в Великобританию из Австралии. По данным агентства, судно прибудет в Британию 22 августа. Великобритания и Европа обычно импортируют СПГ из Катара, США и Перу. Поставки из Азиатско-Тихоокеанского региона являются редкостью из-за "экономической нецелесообразности длительного путешествия и обычно высокого спроса со стороны азиатских покупателей".
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на России, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
Вчера, 16:13
Цены на газ в Европе превысили 2600 долларов впервые с начала марта
 
Цены на нефтьВладимир ПутинВеликобританияЕвропаАвстралия
 
 
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