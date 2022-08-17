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В России зарегистрировали вакцину для профилактики гепатита В - РИА Новости, 17.08.2022
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В России зарегистрировали вакцину для профилактики гепатита В
В России зарегистрировали вакцину для профилактики гепатита В - РИА Новости, 17.08.2022
В России зарегистрировали вакцину для профилактики гепатита В
Вакцина для профилактики гепатита В "Сай-Би-Вак" компании "Фармсинтез" стала первой зарегистрированной в России, препарат появится у инфекционистов до конца... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T17:52
2022-08-17T20:06
россия
общество
здоровье - общество
фармсинтез
роснано
гепатит b
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Вакцина для профилактики гепатита В "Сай-Би-Вак" компании "Фармсинтез" стала первой зарегистрированной в России, препарат появится у инфекционистов до конца 2022 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе основного акционера организации "Роснано"."Сай-Би-Вак" - единственная зарегистрированная в РФ вакцина для профилактики гепатита B, которая обеспечивает формирование более мощного противовирусного иммунитета. Владельцем регистрационного удостоверения и эксклюзивным дистрибьютором (распространителем - ред.) ... в РФ является санкт-петербургская фармацевтическая компания "Фармсинтез". По предварительным оценкам, потребность российского фармрынка в новой вакцине может составить более 300 тысяч доз в год", - говорится в сообщении.По словам гендиректора "Фармсинтеза" Ефима Прилежаева, проведенные исследования доказали, что вакцина "Сай-Би-Вак" вдвое снижает вероятность заболевания острым и хроническим гепатитом В. Он также отметил, что препарат обеспечивает более длительную защиту, в частности, после вакцинации "Сай-Би-Ваком" участники исследования имели в 5,5 раз больше защитных антител, чем вакцинированные другим препаратом."В соответствии с нашим планом, "Сай-Би-Вак" появится в арсенале отечественных инфекционистов до конца 2022 года, пилотная поставка препарата составит 80 000 доз", - добавил Прилежаев.Эксперты отмечают, что вакцина гарантирует защиту при экстренной профилактике гепатита В медикам, пациентам, лечащим почечную болезнь, а также жителям регионов, подверженным стихийным бедствиям, когда возникает угроза массового заражения. Заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Елена Эсауленко подчеркнула, что "иммунокомпрометированные (с недостатком иммунитета - ред.) пациенты получают возможность (при использовании вакцины - ред.) оставаться здоровыми даже при высоких рисках инфицирования".
https://ria.ru/20220427/gepatit-1785772045.html
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россия, общество, здоровье - общество, фармсинтез, роснано, гепатит b
Россия, Общество, Здоровье - Общество, Фармсинтез, Роснано, Гепатит B
17:52 17.08.2022 (обновлено: 20:06 17.08.2022)
 
В России зарегистрировали вакцину для профилактики гепатита В

"Роснано": в России зарегистрировали вакцину для профилактики гепатита В "Сай-Би-Вак"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкШприц с лекарством
Шприц с лекарством - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Вакцина для профилактики гепатита В "Сай-Би-Вак" компании "Фармсинтез" стала первой зарегистрированной в России, препарат появится у инфекционистов до конца 2022 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе основного акционера организации "Роснано".
"Сай-Би-Вак" - единственная зарегистрированная в РФ вакцина для профилактики гепатита B, которая обеспечивает формирование более мощного противовирусного иммунитета. Владельцем регистрационного удостоверения и эксклюзивным дистрибьютором (распространителем - ред.) ... в РФ является санкт-петербургская фармацевтическая компания "Фармсинтез". По предварительным оценкам, потребность российского фармрынка в новой вакцине может составить более 300 тысяч доз в год", - говорится в сообщении.
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По словам гендиректора "Фармсинтеза" Ефима Прилежаева, проведенные исследования доказали, что вакцина "Сай-Би-Вак" вдвое снижает вероятность заболевания острым и хроническим гепатитом В. Он также отметил, что препарат обеспечивает более длительную защиту, в частности, после вакцинации "Сай-Би-Ваком" участники исследования имели в 5,5 раз больше защитных антител, чем вакцинированные другим препаратом.
"В соответствии с нашим планом, "Сай-Би-Вак" появится в арсенале отечественных инфекционистов до конца 2022 года, пилотная поставка препарата составит 80 000 доз", - добавил Прилежаев.
Эксперты отмечают, что вакцина гарантирует защиту при экстренной профилактике гепатита В медикам, пациентам, лечащим почечную болезнь, а также жителям регионов, подверженным стихийным бедствиям, когда возникает угроза массового заражения. Заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Елена Эсауленко подчеркнула, что "иммунокомпрометированные (с недостатком иммунитета - ред.) пациенты получают возможность (при использовании вакцины - ред.) оставаться здоровыми даже при высоких рисках инфицирования".
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