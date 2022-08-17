https://ria.ru/20220817/turtsiya-1810184495.html
Турецкая авиакомпания готова перевозить россиян в Доминикану и Мексику
Турецкая авиакомпания готова перевозить россиян в Доминикану и Мексику - РИА Новости, 17.08.2022
Турецкая авиакомпания готова перевозить россиян в Доминикану и Мексику
Новая турецкая авиакомпания Mavi Gök Aviation (MGA) объявила о маршрутах, которые могут быть осенью и зимой интересны российским туристам, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T12:59
2022-08-17T12:59
2022-08-17T12:59
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мексика
турция
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Новая турецкая авиакомпания Mavi Gök Aviation (MGA) объявила о маршрутах, которые могут быть осенью и зимой интересны российским туристам, сообщает АТОР.Чартерные перевозки станут приоритетом MGA, уверен гендиректор Илькер Гёчан. Наличие Boeing 777-300ER позволяет компании поставить рейсы в Доминикану, Мексику и Таиланд.Россияне смогут попасть на курорты этих стран через Анталью, сделав там остановку на несколько часов или дней. В начале октября — купив турпакет в Доминикану, а с 15 октября — в Мексику. Вылеты запланированы из Москвы, Екатеринбурга и Казани. В Таиланд предполагается сформировать туры в период до конца года.Эксперты полагают, что запуск рейсов в ЮВА и в карибские страны будет происходить по мере пополнения широкофюзеляжного флота.Пока MGA выполняет 15 рейсов в Европу. Среди направлений — Австрия, Германия, Венгрия. Расписания полетов в РФ пока нет.
https://ria.ru/20220815/turtsiya-1809656048.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, доминикана, таиланд, мексика, турция, пассажиры, самолеты
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Доминикана, Таиланд, Мексика, Турция, пассажиры, Самолеты
Турецкая авиакомпания готова перевозить россиян в Доминикану и Мексику
АТОР: турецкий перевозчик готов доставлять россиян в Мексику, Таиланд и на Карибы
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости.
Новая турецкая авиакомпания Mavi Gök Aviation (MGA) объявила о маршрутах, которые могут быть осенью и зимой интересны российским туристам, сообщает
АТОР.
Чартерные перевозки станут приоритетом MGA, уверен гендиректор Илькер Гёчан. Наличие Boeing 777-300ER позволяет компании поставить рейсы в Доминикану, Мексику и Таиланд.
Россияне смогут попасть на курорты этих стран через Анталью, сделав там остановку на несколько часов или дней. В начале октября — купив турпакет в Доминикану, а с 15 октября — в Мексику. Вылеты запланированы из Москвы, Екатеринбурга и Казани. В Таиланд предполагается сформировать туры в период до конца года.
Эксперты полагают, что запуск рейсов в ЮВА и в карибские страны будет происходить по мере пополнения широкофюзеляжного флота.
Пока MGA выполняет 15 рейсов в Европу. Среди направлений — Австрия, Германия, Венгрия. Расписания полетов в РФ пока нет.