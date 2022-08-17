https://ria.ru/20220817/turtsiya-1810184495.html

Турецкая авиакомпания готова перевозить россиян в Доминикану и Мексику

Турецкая авиакомпания готова перевозить россиян в Доминикану и Мексику - РИА Новости, 17.08.2022

Турецкая авиакомпания готова перевозить россиян в Доминикану и Мексику

Новая турецкая авиакомпания Mavi Gök Aviation (MGA) объявила о маршрутах, которые могут быть осенью и зимой интересны российским туристам, сообщает АТОР. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T12:59

2022-08-17T12:59

2022-08-17T12:59

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туризм

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доминикана

таиланд

мексика

турция

пассажиры

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Новая турецкая авиакомпания Mavi Gök Aviation (MGA) объявила о маршрутах, которые могут быть осенью и зимой интересны российским туристам, сообщает АТОР.Чартерные перевозки станут приоритетом MGA, уверен гендиректор Илькер Гёчан. Наличие Boeing 777-300ER позволяет компании поставить рейсы в Доминикану, Мексику и Таиланд.Россияне смогут попасть на курорты этих стран через Анталью, сделав там остановку на несколько часов или дней. В начале октября — купив турпакет в Доминикану, а с 15 октября — в Мексику. Вылеты запланированы из Москвы, Екатеринбурга и Казани. В Таиланд предполагается сформировать туры в период до конца года.Эксперты полагают, что запуск рейсов в ЮВА и в карибские страны будет происходить по мере пополнения широкофюзеляжного флота.Пока MGA выполняет 15 рейсов в Европу. Среди направлений — Австрия, Германия, Венгрия. Расписания полетов в РФ пока нет.

https://ria.ru/20220815/turtsiya-1809656048.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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