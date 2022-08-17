Британия призвала страны G7 ограничить экспорт технологий в Китай
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс: G7 стоит ограничить экспорт технологий в Китай
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс на встрече с членами консервативной партии в Белфасте в рамках предвыборной кампании заявила, что странам G7 необходимо осторожнее экспортировать технологии в Китай, чтобы он не направил их против Запада в будущем.
"Китай становится все более настойчивым. В стране авторитарный режим, и это вызывает глубокую обеспокоенность с точки зрения безопасности Великобритании и остального мира <…> G7 не следует экспортировать в Китай технологии, которые могут быть использованы против нас", — сказала она.
13 августа, 04:02Лиз Трасс привела британцев в ужас
В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам, в финал избирательной гонки вышли два кандидата — глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.
5 августа, 22:58Протестующие дважды прервали речь Лиз Трасс в прямом эфире
В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября, когда парламент возобновит свою работу после летнего перерыва.
Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, девять из которых отсеялись на более ранних этапах.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.