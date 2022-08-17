https://ria.ru/20220817/trass-1810297638.html

Британия призвала страны G7 ограничить экспорт технологий в Китай

Британия призвала страны G7 ограничить экспорт технологий в Китай - РИА Новости, 17.08.2022

Британия призвала страны G7 ограничить экспорт технологий в Китай

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс на встрече с членами консервативной партии в Белфасте в рамках предвыборной кампании заявила, что странам G7 необходимо... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T18:49

2022-08-17T18:49

2022-08-17T18:49

в мире

лиз трасс

риши сунак

китай

великобритания

сша

g7

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772128366_0:0:2840:1598_1920x0_80_0_0_2b9a5eb8d42e2829b667d90ee72127d9.jpg

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс на встрече с членами консервативной партии в Белфасте в рамках предвыборной кампании заявила, что странам G7 необходимо осторожнее экспортировать технологии в Китай, чтобы он не направил их против Запада в будущем."Китай становится все более настойчивым. В стране авторитарный режим, и это вызывает глубокую обеспокоенность с точки зрения безопасности Великобритании и остального мира <…> G7 не следует экспортировать в Китай технологии, которые могут быть использованы против нас", — сказала она.Трасс также добавила, что Соединенному Королевству следует взять курс на более тесное партнерство с США и Японией.В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам, в финал избирательной гонки вышли два кандидата — глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября, когда парламент возобновит свою работу после летнего перерыва.Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, девять из которых отсеялись на более ранних этапах.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.

https://ria.ru/20220813/trass-1809321318.html

https://ria.ru/20220805/trass-1807664689.html

https://ria.ru/20220802/shantazh-1806666468.html

китай

великобритания

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, лиз трасс, риши сунак, китай, великобритания, сша, g7