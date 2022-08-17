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Британия призвала страны G7 ограничить экспорт технологий в Китай - РИА Новости, 17.08.2022
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Британия призвала страны G7 ограничить экспорт технологий в Китай
Британия призвала страны G7 ограничить экспорт технологий в Китай - РИА Новости, 17.08.2022
Британия призвала страны G7 ограничить экспорт технологий в Китай
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс на встрече с членами консервативной партии в Белфасте в рамках предвыборной кампании заявила, что странам G7 необходимо... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T18:49
2022-08-17T18:49
в мире
лиз трасс
риши сунак
китай
великобритания
сша
g7
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс на встрече с членами консервативной партии в Белфасте в рамках предвыборной кампании заявила, что странам G7 необходимо осторожнее экспортировать технологии в Китай, чтобы он не направил их против Запада в будущем."Китай становится все более настойчивым. В стране авторитарный режим, и это вызывает глубокую обеспокоенность с точки зрения безопасности Великобритании и остального мира &lt;…&gt; G7 не следует экспортировать в Китай технологии, которые могут быть использованы против нас", — сказала она.Трасс также добавила, что Соединенному Королевству следует взять курс на более тесное партнерство с США и Японией.В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам, в финал избирательной гонки вышли два кандидата — глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября, когда парламент возобновит свою работу после летнего перерыва.Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, девять из которых отсеялись на более ранних этапах.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
https://ria.ru/20220813/trass-1809321318.html
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в мире, лиз трасс, риши сунак, китай, великобритания, сша, g7
В мире, Лиз Трасс, Риши Сунак, Китай, Великобритания, США, G7
18:49 17.08.2022
 
Британия призвала страны G7 ограничить экспорт технологий в Китай

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс: G7 стоит ограничить экспорт технологий в Китай

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс на встрече с членами консервативной партии в Белфасте в рамках предвыборной кампании заявила, что странам G7 необходимо осторожнее экспортировать технологии в Китай, чтобы он не направил их против Запада в будущем.
"Китай становится все более настойчивым. В стране авторитарный режим, и это вызывает глубокую обеспокоенность с точки зрения безопасности Великобритании и остального мира <…> G7 не следует экспортировать в Китай технологии, которые могут быть использованы против нас", — сказала она.
Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
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Лиз Трасс привела британцев в ужас
Трасс также добавила, что Соединенному Королевству следует взять курс на более тесное партнерство с США и Японией.
В Британии 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам, в финал избирательной гонки вышли два кандидата — глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 22:58
Протестующие дважды прервали речь Лиз Трасс в прямом эфире
В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября, когда парламент возобновит свою работу после летнего перерыва.
Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, девять из которых отсеялись на более ранних этапах.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.
Место содержания пленных украинских боевиков в следственном изоляторе Еленовки, который подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
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