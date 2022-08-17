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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка "натовскими" снарядами
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка "натовскими" снарядами - РИА Новости, 17.08.2022
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка "натовскими" снарядами
Украинские войска за 15 минут два раза обстреляли Киевский район Донецка, выпустив девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T05:01
2022-08-17T05:01
2022-08-17T05:01
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут два раза обстреляли Киевский район Донецка, выпустив девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины- ред.) по направлениям: 04.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 04.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк (днр), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка "натовскими" снарядами
Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Киевского района Донецка