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В Босфорском проливе произошла поломка у следующего в Россию сухогруза - РИА Новости, 17.08.2022
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В Босфорском проливе произошла поломка у следующего в Россию сухогруза
В Босфорском проливе произошла поломка у следующего в Россию сухогруза - РИА Новости, 17.08.2022
В Босфорском проливе произошла поломка у следующего в Россию сухогруза
Механическая поломка произошла на сухогрузе SUN UNICORN, которое следует в Россию по Черному морю, на место инцидента направлен буксир, сообщила служба... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T20:03
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в мире
черное море
россия
турция
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АНКАРА, 17 авг – РИА Новости. Механическая поломка произошла на сухогрузе SUN UNICORN, которое следует в Россию по Черному морю, на место инцидента направлен буксир, сообщила служба береговой охраны Турции."Наш буксир KURTARMA-7 был немедленно отправлен на место происшествия за 99-метровым грузовым судном SUN UNICORN, на котором произошла механическая поломка на выходе в Черное море из Босфорского пролива при следовании из порта Амбарлы в Россию", - говорится в сообщении службы.
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в мире, черное море, россия, турция
В мире, Черное море, Россия, Турция
20:03 17.08.2022 (обновлено: 21:00 17.08.2022)
 
В Босфорском проливе произошла поломка у следующего в Россию сухогруза

Береговая охрана Турции сообщила о поломке у сухогруза, следовавшего в Россию

© AP Photo / Nina Lyashonok Сухогруз в море
 Сухогруз в море - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© AP Photo / Nina Lyashonok
Сухогруз в море. Архивное фото
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АНКАРА, 17 авг – РИА Новости. Механическая поломка произошла на сухогрузе SUN UNICORN, которое следует в Россию по Черному морю, на место инцидента направлен буксир, сообщила служба береговой охраны Турции.
"Наш буксир KURTARMA-7 был немедленно отправлен на место происшествия за 99-метровым грузовым судном SUN UNICORN, на котором произошла механическая поломка на выходе в Черное море из Босфорского пролива при следовании из порта Амбарлы в Россию", - говорится в сообщении службы.
Сухогруз Razoni - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 19:26
Сухогруз Razoni с украинским зерном прибыл в Тартус
 
В миреЧерное мореРоссияТурция
 
 
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