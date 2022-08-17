https://ria.ru/20220817/sukhogruz-1810309608.html
В Босфорском проливе произошла поломка у следующего в Россию сухогруза
В Босфорском проливе произошла поломка у следующего в Россию сухогруза - РИА Новости, 17.08.2022
В Босфорском проливе произошла поломка у следующего в Россию сухогруза
Механическая поломка произошла на сухогрузе SUN UNICORN, которое следует в Россию по Черному морю, на место инцидента направлен буксир, сообщила служба... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T20:03
2022-08-17T20:03
2022-08-17T21:00
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черное море
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турция
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АНКАРА, 17 авг – РИА Новости. Механическая поломка произошла на сухогрузе SUN UNICORN, которое следует в Россию по Черному морю, на место инцидента направлен буксир, сообщила служба береговой охраны Турции."Наш буксир KURTARMA-7 был немедленно отправлен на место происшествия за 99-метровым грузовым судном SUN UNICORN, на котором произошла механическая поломка на выходе в Черное море из Босфорского пролива при следовании из порта Амбарлы в Россию", - говорится в сообщении службы.
https://ria.ru/20220816/zerno-1810089907.html
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в мире, черное море, россия, турция
В мире, Черное море, Россия, Турция
20:03 17.08.2022 (обновлено: 21:00 17.08.2022)
В Босфорском проливе произошла поломка у следующего в Россию сухогруза
Береговая охрана Турции сообщила о поломке у сухогруза, следовавшего в Россию