На Украине переименуют суда с российскими названиями
"Украинское Дунайское пароходство" переименует суда, названные в честь российских городов
Корабли береговой охраны Украины в Одесском порту. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Компания "Украинское Дунайское пароходство" переименует суда, которые названы в честь российских городов и советских героев, сообщил и.о. генерального директора компании Дмитрий Москаленко.
"Буксиры и теплоходы чаще всего называли в честь городов Советского Союза. Или их именами "чтили память" советских героев и политических деятелей. Я поднял вопрос о переименовании флота. Нас поддержало руководство министерства инфраструктуры. Больше никаких упоминаний о городах (России – ред.), никаких комсомолок, красных партизан и т.д.", - приводит слова Москаленко сайт "Центр транспортный стратегий".
Он отметил, что флот компании насчитывает более 100 судов, которые имеют собственные названия. По его словам, процедура перерегистрации достаточно "непростая и затратная", но этот процесс уже запущен. Он пообещал, что все судна получат новые украинские названия.
"Украинское Дунайское пароходство" осуществляет речные грузоперевозки по Дунаю и морские грузоперевозки, в состав грузового речного флота входят 75 самоходных и 245 несамоходных судов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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