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На Украине переименуют суда с российскими названиями - РИА Новости, 17.08.2022
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На Украине переименуют суда с российскими названиями
На Украине переименуют суда с российскими названиями - РИА Новости, 17.08.2022
На Украине переименуют суда с российскими названиями
Компания "Украинское Дунайское пароходство" переименует суда, которые названы в честь российских городов и советских героев, сообщил и.о. генерального директора РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T19:06
2022-08-17T19:06
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россия
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Компания "Украинское Дунайское пароходство" переименует суда, которые названы в честь российских городов и советских героев, сообщил и.о. генерального директора компании Дмитрий Москаленко.Он отметил, что флот компании насчитывает более 100 судов, которые имеют собственные названия. По его словам, процедура перерегистрации достаточно "непростая и затратная", но этот процесс уже запущен. Он пообещал, что все судна получат новые украинские названия."Украинское Дунайское пароходство" осуществляет речные грузоперевозки по Дунаю и морские грузоперевозки, в состав грузового речного флота входят 75 самоходных и 245 несамоходных судов.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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сергей лавров, россия, дунай (река), украина
Сергей Лавров, Россия, Дунай (река), Украина
19:06 17.08.2022
 
На Украине переименуют суда с российскими названиями

"Украинское Дунайское пароходство" переименует суда, названные в честь российских городов

© РИА Новости / Денис Петров / Перейти в фотобанкКорабли береговой охраны Украины в Одесском порту
Корабли береговой охраны Украины в Одесском порту - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Денис Петров
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Корабли береговой охраны Украины в Одесском порту. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Компания "Украинское Дунайское пароходство" переименует суда, которые названы в честь российских городов и советских героев, сообщил и.о. генерального директора компании Дмитрий Москаленко.
"Буксиры и теплоходы чаще всего называли в честь городов Советского Союза. Или их именами "чтили память" советских героев и политических деятелей. Я поднял вопрос о переименовании флота. Нас поддержало руководство министерства инфраструктуры. Больше никаких упоминаний о городах (России – ред.), никаких комсомолок, красных партизан и т.д.", - приводит слова Москаленко сайт "Центр транспортный стратегий".
Он отметил, что флот компании насчитывает более 100 судов, которые имеют собственные названия. По его словам, процедура перерегистрации достаточно "непростая и затратная", но этот процесс уже запущен. Он пообещал, что все судна получат новые украинские названия.
"Украинское Дунайское пароходство" осуществляет речные грузоперевозки по Дунаю и морские грузоперевозки, в состав грузового речного флота входят 75 самоходных и 245 несамоходных судов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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