https://ria.ru/20220817/suda-1810300671.html

На Украине переименуют суда с российскими названиями

На Украине переименуют суда с российскими названиями - РИА Новости, 17.08.2022

На Украине переименуют суда с российскими названиями

Компания "Украинское Дунайское пароходство" переименует суда, которые названы в честь российских городов и советских героев, сообщил и.о. генерального директора РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T19:06

2022-08-17T19:06

2022-08-17T19:06

сергей лавров

россия

дунай (река)

украина

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Компания "Украинское Дунайское пароходство" переименует суда, которые названы в честь российских городов и советских героев, сообщил и.о. генерального директора компании Дмитрий Москаленко.Он отметил, что флот компании насчитывает более 100 судов, которые имеют собственные названия. По его словам, процедура перерегистрации достаточно "непростая и затратная", но этот процесс уже запущен. Он пообещал, что все судна получат новые украинские названия."Украинское Дунайское пароходство" осуществляет речные грузоперевозки по Дунаю и морские грузоперевозки, в состав грузового речного флота входят 75 самоходных и 245 несамоходных судов.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20220421/dnepr-1784729777.html

россия

дунай (река)

украина

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Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

сергей лавров, россия, дунай (река), украина