https://ria.ru/20220817/stoyanova-1810152827.html

Елена Стоянова: Россия потеряет десятки миллиардов долларов без ВТО

Елена Стоянова: Россия потеряет десятки миллиардов долларов без ВТО - РИА Новости, 17.08.2022

Елена Стоянова: Россия потеряет десятки миллиардов долларов без ВТО

Россия должна оставаться во Всемирной торговой организации, чтобы в условиях санкционного давления использовать механизмы ВТО для дальнейшей интеграции в... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T11:00

2022-08-17T11:00

2022-08-17T11:05

интервью

россия

елена стоянова

всемирная торговая организация (вто)

экономика

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Россия должна оставаться во Всемирной торговой организации, чтобы в условиях санкционного давления использовать механизмы ВТО для дальнейшей интеграции в глобальную торговлю, считает первый заместитель директора АНО "Информационно-аналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности" Елена Стоянова. В интервью РИА Новости в преддверии десятилетия присоединения РФ в ВТО она рассказала, что дало нашей стране членство в клубе, как после начала спецоперации на Украине Вашингтон пытался вытолкнуть РФ из организации, и почему те, кто выступает за добровольный выход страны в ВТО, вызывают лишь улыбку. Беседовал Серго Кухианидзе.– Как Всемирная торговая организация относится к антироссийским санкциям, она поддерживает их или наоборот выступает против этого торгово-экономического давления Запада на Россию?– Ни то, ни другое. Дело в том, что у ВТО просто нет такого мандата, она не имеет права делать коллективные заявления по каким бы то ни было вопросам – ни экономическим, ни тем более политическим. Отдельные ее члены в индивидуальном порядке, разумеется, вольны поступать, как им заблагорассудится. Сама же организация обязана сохранять нейтралитет, соответствующий ее статусу единственной международной межправительственной структуры, регулирующей правила торговли между государствами. Так что никакой реакции на спецоперацию России на Украине и на последовавшие вслед за ней антироссийские санкции Запада у ВТО не было и быть не могло.– А, разве Вашингтон не играет в ВТО первую скрипку?– Нет, все 164 страны-участницы ВТО имеют абсолютно равные права. Что касается Вашингтона, то да, после 24 февраля он пытался сделать все возможное, чтобы выдавить Россию из организации. О необходимости этого без конца говорил и Владимир Зеленский. Весной Украина даже направила в ВТО официальную бумагу с призывом к ее членам исключить Россию. Но ничего из данной затеи не вышло. Поскольку исключить страну из ВТО нельзя. Достаточно сказать, что для этого нужен консенсус. Во всяком случае, за почти 30 лет, что ВТО существует, ни одну страну из организации ни по какой причине не выгнали.А вот покинуть организацию можно легко, но лишь добровольно. Чтобы начать процесс, достаточно послать в секретариат ВТО по электронной почте соответствующее письмо, и через полгода вы свободны. Впрочем, такая свобода равносильна самоубийству. Неудивительно, что подобных случаев еще не было. Китай, правда, в свое время вышел из предшественницы ВТО – ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам и торговле), о чем потом не раз пожалел, поскольку, попросившись обратно, был вынужден заплатить за повторный входной билет двойную цену, пойти на немалые уступки.– Стало быть, статус России в ВТО после 24 февраля никак не изменился, он не стал формальным?– Конечно, нет. Мы как работали там, так и продолжаем работать. Причем, не только с дружественными странами, но и с недружественными. Это показала и 12-я Министерская конференция ВТО, которая состоялась в середине июня в штаб-квартире организации в Женеве. Насколько мне известно, ее работа была вполне плодотворной. На ней присутствовала наша делегация во главе с заместителем министра экономического развития Владимиром Ильичевым. По ее итогам стало ясно, что большинство участников ВТО не поддерживают все те обвинения, которые Запад выдвигает в наш адрес.– Кстати, а мы можем оспорить в рамках ВТО введенные против России беспрецедентные санкции?– В принципе да, но эта инициатива должны быть очень хорошо проработана, так как не все санкции попадают в орбиту регулирования ВТО.– По тому, что вы рассказываете, ВТО – явно не монстр, каким нередко представляют организацию у нас в стране. Кажется, только ленивый сегодня ее не лягнул, не высказался, что России, мол, следует покинуть ВТО, да и как можно скорее! Об этом сейчас говорят политики, экономисты, священники. Депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду" даже внесли в Госдуму законопроект о денонсации протокола о присоединении России к ВТО…– Знаете, кроме улыбки подобная точка зрения ничего вызвать не может, так как она не выдерживает критики: самые плохие решения принимаются на пике эмоций. Потому, что коротко ответ на вопрос, надо ли России выходить из ВТО, звучит однозначно: нет. Только вдумайтесь: ВТО в настоящее время контролирует 98% мировой торговли! То есть тот, кто вне организации, просто-напросто становится изгоем. Ей реально нет альтернативы.Ведь что было до того, как ВТО возникла? Государства заключали торговые отношения друг с другом либо в рамках региональных экономических союзов. Кто-то при этом мог оказаться в более выгодном положении, чем его партнер. ВТО же установила единые универсальные правила торговли, с которыми все согласились.Я бы сравнила их с правилами дорожного движения в мировой торговле, без которых наступил бы хаос. С одной стороны, они регулируют все нюансы в области торговых отношений, включая применение тарифных и нетарифных ограничений, основываясь на режиме недискриминации между странами, с другой – помогают разрешать возникающие между странами в ходе применения соглашений ВТО споры. Правила ВТО являются базовыми для всех региональных торговых союзов, а также бенчмарком в переговорах по вопросам торговли в любой международной организации, включая те, что входят в систему ООН.– То есть деятельность ЕАЭС, БРИКС, ШОС, куда входит Россия, как и других международных экономических объединений основаны на правилах торговли ВТО, верно?– Именно так. Как бы не была велика роль той или иной организации международной кооперации, без ВТО их деятельность немыслима, поскольку только ВТО является источником нужного инструментария, используя который все они и работают. В этой связи сам собой напрашивается еще один аргумент в пользу пребывания России в ВТО. Ведь наши партнеры по перечисленным союзам – члены этой организации. Как же мы будем выстраивать свои отношения с ними, если выйдем из ВТО? Такое решение будет воспринято негативно и теми странами, которые не поддержали санкции против России. Не стоит забывать, что половина нашего товарооборота приходится как раз на дружественные страны, которые не собираются выходить из организации. Если мы покинем ВТО, то лишимся правил игры в наших существующих торговых отношениях, а на создание новых с каждым торговым партнером уйдут годы.– Со дня вступления России в ВТО 22 августа исполняется 10 лет. Что дало нам участие в организации?– На самом деле в нормальных условиях мы в ней находились всего около двух лет, до лета 2014 года, когда Запад начал вводить против России свои санкции из-за ситуации вокруг Крыма. Впрочем, даже несмотря на это, пребывание в ВТО дало стране массу преимуществ.Прежде всего в области экспорта. До 2012 года экспорт российских товаров сталкивался с дискриминационными практиками со стороны наших торговых партнеров. Приведу только один пример. На одном из наших южных предприятий было налажено производство плоского стекла. Его руководители решили заняться экспортом своей продукции в соседнюю Турцию, с которой нас связывали двусторонние торгово-экономические соглашения, датированные еще 1937 годом. Однако турки тогда достаточно жестко отказались от российского стекла, применив против нас такую защитную меру, которую члены ВТО имеют право использовать в отношении стран, не входящих в эту организацию. Ничего подобного не могло случиться, будь мы уже в ВТО, где, как известно, наиглавнейший принцип торговли – режим наибольшего благоприятствования.После вступления в ВТО внешнеторговые условия для российских экспортеров стали предсказуемыми, что в свою очередь, при поддержке и содействии со стороны нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" позволило российским производителям начать не только интересоваться экспортом, но и находить себе партнеров за пределами нашей страны, получать прибыль от экспорта для развития производства, создавать новые рабочие места.Произошел толчок к диверсификации отечественной экономики, развитию разных ее отраслей. Так, если в 2018 году несырьевой экспорт из России составлял 150 миллиардов долларов, то в прошлом году эта цифра возросла до 193 миллиардов долларов, увеличившись почти на треть. В стране стали появляться компании, которые начали поставлять на внешние рынки российские бренды, быстро ставшие известными.Другие производители, особенно малый и средний бизнес, стали работать с международными корпорациями, извлекая из такого сотрудничества для себя выгоды не только в материальном плане, но и в плане изучения новой корпоративной культуры, требований к качеству производимой продукции.Уверена, что не последнюю роль для развития нашего сельскохозяйственного и продовольственного экспорта, который в последние годы бьет рекорды, также сыграли правила ВТО.А вот опасения, связанные с масштабным ростом импорта, не подтвердились, его объемы практически не изменились. В тех же случаях, когда по некоторым отдельным позициям это все-таки случилось, Евразийской экономической комиссией по результатам расследований были введены – в соответствии с правилами ВТО – 22 меры защиты рынка.– Похоже, в нынешних условиях санкционного давления, когда нам, как никогда, необходимо налаживать торгово-экономические связи с дружественными странами по всему миру значение членства России в ВТО только возрастает…– Думаю, так можно сказать. Ведь цель западных санкций – изолировать Россию, создать для нее сложности в международной торговле. Неудивительно, что Вашингтон и его союзники приостановили действие режима наибольшего благоприятствования в отношении России, что привело к существенному падению нашего экспорта в эти страны. Поэтому исключение России из ВТО играет в их плане не последнюю роль.Словом, очевидно, что добровольный выход из ВТО – шаг для России более, чем опрометчивый и, скорее всего, создаст проблемы для развития российской экономики, нежели принесет какие-либо дивиденды. В наиболее сложном положении окажутся те отрасли российского экономики, в которых сегодня наблюдается мировой кризис перепроизводства: металлургия, ряд товаров цветной металлургии и химической промышленности. Не говоря уже о том, что члены ВТО, чтобы избавиться от нежелательного конкурента, начнут применять против России защитные меры, вроде тех, что использовала в отношении нас в свое время Турция – пример, который я приводила.А в целом на кону реализация послания президента и нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Речь идет о 233 миллиардах долларов – том объеме, которого российский несырьевой неэнергетический экспорт должен достичь к 2030 году, а также о российских рабочих местах, которые должны обеспечить такой результат. То есть в случае выхода из ВТО Россия рискует недополучить десятки миллиардов долларов.Да, ВТО неидеальна, но Россия должна по-прежнему оставаться в ней, стараясь использовать ее механизмы как для дальнейшей интеграции страны в международную экономическую систему, так и для совершенствования самой организации. В конце концов, ВТО предоставляет своим членам инструментарий для международной торговли, а то, как мы им воспользуемся, будет зависеть только от нас.

https://ria.ru/20220817/vto-1810146792.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220801/putin-1806429967.html

https://ria.ru/20220623/vto-1797649742.html

https://ria.ru/20220628/vto-1798741541.html

https://ria.ru/20220616/vto-1795673840.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, елена стоянова, всемирная торговая организация (вто), экономика