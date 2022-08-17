https://ria.ru/20220817/stantsii-1810182739.html

"Ростех" впервые представил спутниковые станции семейства "Центавр"

"Ростех" впервые представил спутниковые станции семейства "Центавр" - РИА Новости, 17.08.2022

"Ростех" впервые представил спутниковые станции семейства "Центавр"

Холдинг "Росэлектроника" впервые представил на форуме "Армия-2022" новые станции спутниковой связи семейства "Центавр", разработанные для силовых ведомств,... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T12:21

2022-08-17T12:21

2022-08-17T12:21

россия

безопасность

российская электроника

ростех

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

форум "армия-2022"

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КУБИНКА, 17 авг - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" впервые представил на форуме "Армия-2022" новые станции спутниковой связи семейства "Центавр", разработанные для силовых ведомств, сообщили журналистам в пресс-службе компании."Росэлектроника" (входит в "Ростех") впервые представила на форуме "Армия-2022" новые станции спутниковой связи семейства "Центавр", разработанные в интересах силовых ведомств, структур быстрого реагирования МЧС и МВД. Аппаратура автоматически наводится на спутники-ретрансляторы без использования сигналов глобальных навигационных спутниковых систем в условиях сложной помеховой обстановки", - сказали в компании.В экспозиции холдинга показаны автомобильная станция Ku-диапазона "Центавр-НА-1,2" и быстро развертываемая перевозимая станция С-диапазона "Центавр-НП-1,65". Для работы устройства используют отечественные и зарубежные спутники-ретрансляторы, размещенные на геостационарной орбите."Центавры" оснащены широкополосными модемами и обеспечивают прием данных со скоростью до 54 Мбит/с, а передачу – до 8 Мбит/с.Оборудование разработано НПЦ "Вигстар" (входит в "Росэлектронику").Как отметил генеральный директор НПЦ "Вигстар" Анатолий Попович, "новые станции семейства "Центавр" предназначены для оперативного обеспечения высокоскоростных и помехозащищенных каналов спутниковой связи на остановках и стоянках".Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа. На нем запланировано около 300 мероприятий, которые проходят на объектах парка "Патриот", на полигоне "Алабино", аэродроме "Кубинка", а также во всех военных округах и на Северном флоте - всего более чем в 30 регионах России. Участие в форуме принимают военные делегации 72 стран. РИА Новости - официальное информационное агентство форума.

https://ria.ru/20220817/pvo-1810177273.html

https://ria.ru/20220815/forum-1809084393.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, безопасность, российская электроника, ростех, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), форум "армия-2022"