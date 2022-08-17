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"Ростех" впервые представил спутниковые станции семейства "Центавр" - РИА Новости, 17.08.2022
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"Ростех" впервые представил спутниковые станции семейства "Центавр"
"Ростех" впервые представил спутниковые станции семейства "Центавр" - РИА Новости, 17.08.2022
"Ростех" впервые представил спутниковые станции семейства "Центавр"
Холдинг "Росэлектроника" впервые представил на форуме "Армия-2022" новые станции спутниковой связи семейства "Центавр", разработанные для силовых ведомств,... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T12:21
2022-08-17T12:21
россия
безопасность
российская электроника
ростех
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
форум "армия-2022"
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КУБИНКА, 17 авг - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" впервые представил на форуме "Армия-2022" новые станции спутниковой связи семейства "Центавр", разработанные для силовых ведомств, сообщили журналистам в пресс-службе компании."Росэлектроника" (входит в "Ростех") впервые представила на форуме "Армия-2022" новые станции спутниковой связи семейства "Центавр", разработанные в интересах силовых ведомств, структур быстрого реагирования МЧС и МВД. Аппаратура автоматически наводится на спутники-ретрансляторы без использования сигналов глобальных навигационных спутниковых систем в условиях сложной помеховой обстановки", - сказали в компании.В экспозиции холдинга показаны автомобильная станция Ku-диапазона "Центавр-НА-1,2" и быстро развертываемая перевозимая станция С-диапазона "Центавр-НП-1,65". Для работы устройства используют отечественные и зарубежные спутники-ретрансляторы, размещенные на геостационарной орбите."Центавры" оснащены широкополосными модемами и обеспечивают прием данных со скоростью до 54 Мбит/с, а передачу – до 8 Мбит/с.Оборудование разработано НПЦ "Вигстар" (входит в "Росэлектронику").Как отметил генеральный директор НПЦ "Вигстар" Анатолий Попович, "новые станции семейства "Центавр" предназначены для оперативного обеспечения высокоскоростных и помехозащищенных каналов спутниковой связи на остановках и стоянках".Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа. На нем запланировано около 300 мероприятий, которые проходят на объектах парка "Патриот", на полигоне "Алабино", аэродроме "Кубинка", а также во всех военных округах и на Северном флоте - всего более чем в 30 регионах России. Участие в форуме принимают военные делегации 72 стран. РИА Новости - официальное информационное агентство форума.
https://ria.ru/20220817/pvo-1810177273.html
https://ria.ru/20220815/forum-1809084393.html
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россия, безопасность, российская электроника, ростех, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), форум "армия-2022"
Россия, Безопасность, Российская электроника, Ростех, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Форум "Армия-2022"
12:21 17.08.2022
 
"Ростех" впервые представил спутниковые станции семейства "Центавр"

"Ростех" впервые представил спутниковые станции семейства "Центавр" для силовых ведомств

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПлощадка проведения Международного военно-технического форума "Армия-2022"
Площадка проведения Международного военно-технического форума Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Площадка проведения Международного военно-технического форума "Армия-2022" . Архивное фото
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КУБИНКА, 17 авг - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" впервые представил на форуме "Армия-2022" новые станции спутниковой связи семейства "Центавр", разработанные для силовых ведомств, сообщили журналистам в пресс-службе компании.
"Росэлектроника" (входит в "Ростех") впервые представила на форуме "Армия-2022" новые станции спутниковой связи семейства "Центавр", разработанные в интересах силовых ведомств, структур быстрого реагирования МЧС и МВД. Аппаратура автоматически наводится на спутники-ретрансляторы без использования сигналов глобальных навигационных спутниковых систем в условиях сложной помеховой обстановки", - сказали в компании.
На выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 11:56
Иран показал на "Армии-2022" системы ПВО
В экспозиции холдинга показаны автомобильная станция Ku-диапазона "Центавр-НА-1,2" и быстро развертываемая перевозимая станция С-диапазона "Центавр-НП-1,65". Для работы устройства используют отечественные и зарубежные спутники-ретрансляторы, размещенные на геостационарной орбите.
"Центавры" оснащены широкополосными модемами и обеспечивают прием данных со скоростью до 54 Мбит/с, а передачу – до 8 Мбит/с.
Оборудование разработано НПЦ "Вигстар" (входит в "Росэлектронику").
Как отметил генеральный директор НПЦ "Вигстар" Анатолий Попович, "новые станции семейства "Центавр" предназначены для оперативного обеспечения высокоскоростных и помехозащищенных каналов спутниковой связи на остановках и стоянках".
Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа. На нем запланировано около 300 мероприятий, которые проходят на объектах парка "Патриот", на полигоне "Алабино", аэродроме "Кубинка", а также во всех военных округах и на Северном флоте - всего более чем в 30 регионах России. Участие в форуме принимают военные делегации 72 стран. РИА Новости - официальное информационное агентство форума.
На Международном форуме АРМИЯ - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 04:07
Международный военно-технический форум "Армия"
 
РоссияБезопасностьРоссийская электроникаРостехМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Форум "Армия-2022"
 
 
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