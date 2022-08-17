15:24 17.08.2022 (обновлено: 15:33 17.08.2022)
В Одессе за взятку оформляли справки о непригодности к военной службе
В Одессе за семь тысяч долларов оформляли справки о непригодности к военной службе
Танк военнослужащих ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Правоохранители раскрыли в Одессе схему оформления врачебной комиссией поддельных заключений о непригодности к военной службе за 7 тысяч долларов, сообщил офис генпрокурора Украины.
"Врачи военно-врачебной комиссии и должностные лица Малиновского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки г. Одессы при отсутствии оснований выдавали заведомо поддельные документы о непригодности лица к военной службе из-за якобы существующих заболеваний", - сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
По версии следствия, фигуранты дела подыскивали мужчин призывного возраста, которым за вознаграждение в 7 тысяч долларов предлагали помощь в пересечении границы. Правоохранителям удалось задержать двух человек с поличным.
Организаторы преступной схемы задержаны по подозрению в незаконной переправке граждан через госграницу Украины. Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Владимир Зеленский днем ранее заявил, что ограничения на выезд с Украины мужчин без военного опыта снимут после окончания военного положения, но поручил премьеру проработать этот вопрос.
Военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля и продлевалось ежемесячно, 22 мая Верховная рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию сразу на 90 суток - до 23 августа. В понедельник украинский парламент продлил мобилизацию и действие военного положения еще на 90 дней - до 21 ноября.