Рейтинг@Mail.ru
В Одессе за взятку оформляли справки о непригодности к военной службе - РИА Новости, 17.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220817/spravki-1810230053.html
В Одессе за взятку оформляли справки о непригодности к военной службе
В Одессе за взятку оформляли справки о непригодности к военной службе - РИА Новости, 17.08.2022
В Одессе за взятку оформляли справки о непригодности к военной службе
Правоохранители раскрыли в Одессе схему оформления врачебной комиссией поддельных заключений о непригодности к военной службе за 7 тысяч долларов, сообщил офис... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T15:24
2022-08-17T15:33
в мире
украина
одесса
верховная рада украины
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809056766_0:23:2896:1653_1920x0_80_0_0_d8f2ef9531c887b56b55869fb3155cc8.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Правоохранители раскрыли в Одессе схему оформления врачебной комиссией поддельных заключений о непригодности к военной службе за 7 тысяч долларов, сообщил офис генпрокурора Украины."Врачи военно-врачебной комиссии и должностные лица Малиновского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки г. Одессы при отсутствии оснований выдавали заведомо поддельные документы о непригодности лица к военной службе из-за якобы существующих заболеваний", - сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.По версии следствия, фигуранты дела подыскивали мужчин призывного возраста, которым за вознаграждение в 7 тысяч долларов предлагали помощь в пересечении границы. Правоохранителям удалось задержать двух человек с поличным.Организаторы преступной схемы задержаны по подозрению в незаконной переправке граждан через госграницу Украины. Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок от трех до семи лет.Владимир Зеленский днем ранее заявил, что ограничения на выезд с Украины мужчин без военного опыта снимут после окончания военного положения, но поручил премьеру проработать этот вопрос.Военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля и продлевалось ежемесячно, 22 мая Верховная рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию сразу на 90 суток - до 23 августа. В понедельник украинский парламент продлил мобилизацию и действие военного положения еще на 90 дней - до 21 ноября.
https://ria.ru/20220817/ukraina-1810195531.html
https://ria.ru/20220806/vsu-1807718227.html
украина
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809056766_304:0:2896:1944_1920x0_80_0_0_7715018c0c9f3e846e1acf1daa05b7e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, одесса, верховная рада украины, владимир зеленский
В мире, Украина, Одесса, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский
15:24 17.08.2022 (обновлено: 15:33 17.08.2022)
 
В Одессе за взятку оформляли справки о непригодности к военной службе

В Одессе за семь тысяч долларов оформляли справки о непригодности к военной службе

© AFP 2022 / Anatolii StepanovТанк военнослужащих ВСУ
Танк военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© AFP 2022 / Anatolii Stepanov
Танк военнослужащих ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Правоохранители раскрыли в Одессе схему оформления врачебной комиссией поддельных заключений о непригодности к военной службе за 7 тысяч долларов, сообщил офис генпрокурора Украины.
"Врачи военно-врачебной комиссии и должностные лица Малиновского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки г. Одессы при отсутствии оснований выдавали заведомо поддельные документы о непригодности лица к военной службе из-за якобы существующих заболеваний", - сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 12:55Специальная военная операция на Украине
В Минобороны рассказали о потерях украинских войск
По версии следствия, фигуранты дела подыскивали мужчин призывного возраста, которым за вознаграждение в 7 тысяч долларов предлагали помощь в пересечении границы. Правоохранителям удалось задержать двух человек с поличным.
Организаторы преступной схемы задержаны по подозрению в незаконной переправке граждан через госграницу Украины. Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Владимир Зеленский днем ранее заявил, что ограничения на выезд с Украины мужчин без военного опыта снимут после окончания военного положения, но поручил премьеру проработать этот вопрос.
Военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля и продлевалось ежемесячно, 22 мая Верховная рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию сразу на 90 суток - до 23 августа. В понедельник украинский парламент продлил мобилизацию и действие военного положения еще на 90 дней - до 21 ноября.
Отказались выполнять приказ о наступлении, дезертировали – Конашенков о ситуации в украинской армии - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 13:14Специальная военная операция на Украине
Украинские военные дезертируют из-за потерь на Николаевском направлении
 
В миреУкраинаОдессаВерховная Рада УкраиныВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала