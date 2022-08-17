https://ria.ru/20220817/spravki-1810230053.html

В Одессе за взятку оформляли справки о непригодности к военной службе

В Одессе за взятку оформляли справки о непригодности к военной службе - РИА Новости, 17.08.2022

В Одессе за взятку оформляли справки о непригодности к военной службе

Правоохранители раскрыли в Одессе схему оформления врачебной комиссией поддельных заключений о непригодности к военной службе за 7 тысяч долларов, сообщил офис... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T15:24

2022-08-17T15:24

2022-08-17T15:33

в мире

украина

одесса

верховная рада украины

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809056766_0:23:2896:1653_1920x0_80_0_0_d8f2ef9531c887b56b55869fb3155cc8.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Правоохранители раскрыли в Одессе схему оформления врачебной комиссией поддельных заключений о непригодности к военной службе за 7 тысяч долларов, сообщил офис генпрокурора Украины."Врачи военно-врачебной комиссии и должностные лица Малиновского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки г. Одессы при отсутствии оснований выдавали заведомо поддельные документы о непригодности лица к военной службе из-за якобы существующих заболеваний", - сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.По версии следствия, фигуранты дела подыскивали мужчин призывного возраста, которым за вознаграждение в 7 тысяч долларов предлагали помощь в пересечении границы. Правоохранителям удалось задержать двух человек с поличным.Организаторы преступной схемы задержаны по подозрению в незаконной переправке граждан через госграницу Украины. Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок от трех до семи лет.Владимир Зеленский днем ранее заявил, что ограничения на выезд с Украины мужчин без военного опыта снимут после окончания военного положения, но поручил премьеру проработать этот вопрос.Военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля и продлевалось ежемесячно, 22 мая Верховная рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию сразу на 90 суток - до 23 августа. В понедельник украинский парламент продлил мобилизацию и действие военного положения еще на 90 дней - до 21 ноября.

https://ria.ru/20220817/ukraina-1810195531.html

https://ria.ru/20220806/vsu-1807718227.html

украина

одесса

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, одесса, верховная рада украины, владимир зеленский