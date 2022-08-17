https://ria.ru/20220817/spetsoperatsiya-1810322264.html

Спецоперация, 17 августа: перехват "Точки-У" и визит Гутерреша во Львов

Спецоперация, 17 августа: перехват "Точки-У" и визит Гутерреша во Львов - РИА Новости, 17.08.2022

Спецоперация, 17 августа: перехват "Точки-У" и визит Гутерреша во Львов

Минобороны России в среду сообщило о перехвате одной ракеты "Точка-У" у Донецка и семи снарядов РСЗО "Ураган" в ДНР. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T21:28

2022-08-17T21:28

2022-08-17T21:28

специальная военная операция на украине

антониу гутерреш

владимир зеленский

валерий залужный

донецкая народная республика

донецк (днр)

львов

оон

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Минобороны России в среду сообщило о перехвате одной ракеты "Точка-У" у Донецка и семи снарядов РСЗО "Ураган" в ДНР.Генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл во Львов, где в четверг примет участие в трехсторонней встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и Владимиром Зеленским.Ход операцииМинистерство обороны РФ сообщило в среду, что большое число украинских резервистов, вооружения и военной техники, прибывших для разгрузки на железнодорожную станцию Калининдорф Херсонской области, было уничтожено в результате российских ударов.Также ведомство заявило, что за сутки были поражены девять пунктов управления, в том числе 46-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области, 56-й мотопехотной бригады в районе Яснобродовка Донецкой Народной Республики, 28-й мотопехотной бригады украинских войск в районе Николаева.По данным МО РФ, российская авиация высокоточным оружием уничтожила более 3 тысяч боеприпасов в районе Славянска. Российская ПВО за сутки перехватила одну ракету "Точка-У" у Донецка и семь снарядов РСЗО "Ураган" в районах населенных пунктов Никольское и Стаханов Донецкой Народной Республики.Кроме того, уничтожены четыре беспилотника в Херсоне, Харьковской области и ДНР. Всего в ходе спецоперации было уничтожено 1747 украинских беспилотников.Также российские военные уничтожили девять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинских войск в ДНР, Харьковской, Запорожской и Николаевской областях, а также три склада топлива в Харьковской области.В ведомстве заявили, что украинские войска несут огромные потери, из-за которых военнослужащие бегут из подразделений в районе боевых действий в Соледаре и Марьинке в ДНР.Вокруг операцииГенпрокуратура ЛНР сообщила о числе жертв в результате обстрела Первомайск из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS украинскими войсками: один человек погиб, еще трое, в том числе ребенок, пострадали, возбуждено дело по статье "геноцид".Представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня представило позже статистику убитых и раненых за последние полгода: 80 мирных жителей погибли и 253 получили ранения.Тем временем украинские СМИ сообщили, что Зеленский хочет сместить Валерия Залужного с должности главнокомандующего украинскими войсками, ему, вероятно, предложат занять пост министра обороны. По данным медиа, занять место Залужного может нынешний командующий сухопутных войск Украины Александр Сырский. Отмечается, что сам главнокомандующий украинскими войсками не очень рад перспективе перейти в министерство обороны.Генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл во Львов, где в четверг он примет участие в трехсторонней встрече с Зеленским и Эрдоганом. Как сообщили в офисе генсека, в ходе встреч он постарается обсудить то, как "снизить градус" в отношениях между сторонами. Также Гутерреш заинтересован в обсуждении миссии по установке фактов, касающихся обстрела СИЗО в Еленовке.В ООН также ожидают, что Гутерреш проведет двустороннюю встречу с Зеленским. В пятницу генсек, как ожидается побывает в Одессе, а на следующий день посетит образованный в рамках продуктовой сделки Совместный координационный центр в Стамбуле. При этом генсек ООН пока не планирует посещать Москву, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

https://ria.ru/20220817/navodchiki-1810311846.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220817/zaes-1810230221.html

https://ria.ru/20220817/ukraina-1810249021.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

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антониу гутерреш, владимир зеленский, валерий залужный, донецкая народная республика, донецк (днр), львов, оон, генеральная прокуратура рф