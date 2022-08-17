Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 17 августа: перехват "Точки-У" и визит Гутерреша во Львов - РИА Новости, 17.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220817/spetsoperatsiya-1810322264.html
Спецоперация, 17 августа: перехват "Точки-У" и визит Гутерреша во Львов
Спецоперация, 17 августа: перехват "Точки-У" и визит Гутерреша во Львов - РИА Новости, 17.08.2022
Спецоперация, 17 августа: перехват "Точки-У" и визит Гутерреша во Львов
Минобороны России в среду сообщило о перехвате одной ракеты "Точка-У" у Донецка и семи снарядов РСЗО "Ураган" в ДНР. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T21:28
2022-08-17T21:28
специальная военная операция на украине
антониу гутерреш
владимир зеленский
валерий залужный
донецкая народная республика
донецк (днр)
львов
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732072278_0:0:3102:1746_1920x0_80_0_0_dcbae7c3585b6ad2f20cbbf7d9044d88.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Минобороны России в среду сообщило о перехвате одной ракеты "Точка-У" у Донецка и семи снарядов РСЗО "Ураган" в ДНР.Генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл во Львов, где в четверг примет участие в трехсторонней встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и Владимиром Зеленским.Ход операцииМинистерство обороны РФ сообщило в среду, что большое число украинских резервистов, вооружения и военной техники, прибывших для разгрузки на железнодорожную станцию Калининдорф Херсонской области, было уничтожено в результате российских ударов.Также ведомство заявило, что за сутки были поражены девять пунктов управления, в том числе 46-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области, 56-й мотопехотной бригады в районе Яснобродовка Донецкой Народной Республики, 28-й мотопехотной бригады украинских войск в районе Николаева.По данным МО РФ, российская авиация высокоточным оружием уничтожила более 3 тысяч боеприпасов в районе Славянска. Российская ПВО за сутки перехватила одну ракету "Точка-У" у Донецка и семь снарядов РСЗО "Ураган" в районах населенных пунктов Никольское и Стаханов Донецкой Народной Республики.Кроме того, уничтожены четыре беспилотника в Херсоне, Харьковской области и ДНР. Всего в ходе спецоперации было уничтожено 1747 украинских беспилотников.Также российские военные уничтожили девять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинских войск в ДНР, Харьковской, Запорожской и Николаевской областях, а также три склада топлива в Харьковской области.В ведомстве заявили, что украинские войска несут огромные потери, из-за которых военнослужащие бегут из подразделений в районе боевых действий в Соледаре и Марьинке в ДНР.Вокруг операцииГенпрокуратура ЛНР сообщила о числе жертв в результате обстрела Первомайск из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS украинскими войсками: один человек погиб, еще трое, в том числе ребенок, пострадали, возбуждено дело по статье "геноцид".Представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня представило позже статистику убитых и раненых за последние полгода: 80 мирных жителей погибли и 253 получили ранения.Тем временем украинские СМИ сообщили, что Зеленский хочет сместить Валерия Залужного с должности главнокомандующего украинскими войсками, ему, вероятно, предложат занять пост министра обороны. По данным медиа, занять место Залужного может нынешний командующий сухопутных войск Украины Александр Сырский. Отмечается, что сам главнокомандующий украинскими войсками не очень рад перспективе перейти в министерство обороны.Генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл во Львов, где в четверг он примет участие в трехсторонней встрече с Зеленским и Эрдоганом. Как сообщили в офисе генсека, в ходе встреч он постарается обсудить то, как "снизить градус" в отношениях между сторонами. Также Гутерреш заинтересован в обсуждении миссии по установке фактов, касающихся обстрела СИЗО в Еленовке.В ООН также ожидают, что Гутерреш проведет двустороннюю встречу с Зеленским. В пятницу генсек, как ожидается побывает в Одессе, а на следующий день посетит образованный в рамках продуктовой сделки Совместный координационный центр в Стамбуле. При этом генсек ООН пока не планирует посещать Москву, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
https://ria.ru/20220817/navodchiki-1810311846.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220817/zaes-1810230221.html
https://ria.ru/20220817/ukraina-1810249021.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
львов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732072278_373:0:3102:2047_1920x0_80_0_0_4ef65aede39c92bb0613e9e9c4e66e5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
антониу гутерреш, владимир зеленский, валерий залужный, донецкая народная республика, донецк (днр), львов, оон, генеральная прокуратура рф
Специальная военная операция на Украине, Антониу Гутерреш, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Львов, ООН, Генеральная прокуратура РФ
21:28 17.08.2022
 
Спецоперация, 17 августа: перехват "Точки-У" и визит Гутерреша во Львов

В Минобороны рассказали о перехвате "Точки-У" у Донецка, а Гутерреш посетил Львов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Минобороны России в среду сообщило о перехвате одной ракеты "Точка-У" у Донецка и семи снарядов РСЗО "Ураган" в ДНР.
Генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл во Львов, где в четверг примет участие в трехсторонней встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и Владимиром Зеленским.

Ход операции

Министерство обороны РФ сообщило в среду, что большое число украинских резервистов, вооружения и военной техники, прибывших для разгрузки на железнодорожную станцию Калининдорф Херсонской области, было уничтожено в результате российских ударов.
Также ведомство заявило, что за сутки были поражены девять пунктов управления, в том числе 46-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области, 56-й мотопехотной бригады в районе Яснобродовка Донецкой Народной Республики, 28-й мотопехотной бригады украинских войск в районе Николаева.
Военнослужащий РФ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 20:16Специальная военная операция на Украине
Задержанные украинские наводчики "вели себя как школьники", заявили власти
По данным МО РФ, российская авиация высокоточным оружием уничтожила более 3 тысяч боеприпасов в районе Славянска. Российская ПВО за сутки перехватила одну ракету "Точка-У" у Донецка и семь снарядов РСЗО "Ураган" в районах населенных пунктов Никольское и Стаханов Донецкой Народной Республики.
Кроме того, уничтожены четыре беспилотника в Херсоне, Харьковской области и ДНР. Всего в ходе спецоперации было уничтожено 1747 украинских беспилотников.
Также российские военные уничтожили девять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинских войск в ДНР, Харьковской, Запорожской и Николаевской областях, а также три склада топлива в Харьковской области.
В ведомстве заявили, что украинские войска несут огромные потери, из-за которых военнослужащие бегут из подразделений в районе боевых действий в Соледаре и Марьинке в ДНР.

Вокруг операции

Генпрокуратура ЛНР сообщила о числе жертв в результате обстрела Первомайск из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS украинскими войсками: один человек погиб, еще трое, в том числе ребенок, пострадали, возбуждено дело по статье "геноцид".
Представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня представило позже статистику убитых и раненых за последние полгода: 80 мирных жителей погибли и 253 получили ранения.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 15:25Сказано в эфире
Почему в ООН настаивают на единственном маршруте экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС?
Тем временем украинские СМИ сообщили, что Зеленский хочет сместить Валерия Залужного с должности главнокомандующего украинскими войсками, ему, вероятно, предложат занять пост министра обороны. По данным медиа, занять место Залужного может нынешний командующий сухопутных войск Украины Александр Сырский. Отмечается, что сам главнокомандующий украинскими войсками не очень рад перспективе перейти в министерство обороны.
Генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл во Львов, где в четверг он примет участие в трехсторонней встрече с Зеленским и Эрдоганом. Как сообщили в офисе генсека, в ходе встреч он постарается обсудить то, как "снизить градус" в отношениях между сторонами. Также Гутерреш заинтересован в обсуждении миссии по установке фактов, касающихся обстрела СИЗО в Еленовке.
В ООН также ожидают, что Гутерреш проведет двустороннюю встречу с Зеленским. В пятницу генсек, как ожидается побывает в Одессе, а на следующий день посетит образованный в рамках продуктовой сделки Совместный координационный центр в Стамбуле. При этом генсек ООН пока не планирует посещать Москву, заявил на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
Флаги ЕС во время саммита в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
Вчера, 16:27
На Западе раскритиковали новую "хотелку Украины"
 
Специальная военная операция на УкраинеАнтониу ГутеррешВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)ЛьвовООНГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала