https://ria.ru/20220817/spetsoperatsiya-1810209314.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.08.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.08.2022 - РИА Новости, 17.08.2022

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.08.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T14:20

2022-08-17T14:20

2022-08-17T14:38

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

спецоперация

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 17 августа 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Союзные войска уничтожают живую силу противника в районе Авдеевки и продвигаются в западном направлении. Также союзные подразделения освободили село Вершина в ДНР, сообщают в штабе территориальной обороны. Общее число освобожденных населенных пунктов на территории Донецкой Народной Республики достигло 268.Параллельно российские войска уничтожают военные объекты украинской армии. За минувшие сутки ликвидированы девять пунктов управления, девять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, три хранилища топлива. Средства противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника, перехватили баллистическую ракету "Точка-У" и семь снарядов РСЗО "Ураган".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 267 самолетов, 148 вертолетов, 1747 беспилотников, 365 зенитных ракетных комплексов, 799 реактивных систем залпового огня, 4334 танка и других бронемашин, 3310 орудий полевой артиллерии и 4922 единицы автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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