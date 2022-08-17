https://ria.ru/20220817/soboleznovaniya-1810153097.html
Пушилин выразил соболезнования из-за гибели зампреда ОП Алтайского края
Пушилин выразил соболезнования из-за гибели зампреда ОП Алтайского края - РИА Новости, 17.08.2022
Пушилин выразил соболезнования из-за гибели зампреда ОП Алтайского края
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил соболезнования в связи с гибелью зампредседателя общественной палаты Алтайского края Евгения Новикова. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T10:24
2022-08-17T10:24
2022-08-17T10:24
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил соболезнования в связи с гибелью зампредседателя общественной палаты Алтайского края Евгения Новикова.Ранее председатель общественной палаты Алтайского края Юрий Шамков сообщил РИА Новости, что прощание с погибшим в ДНР Евгением Новиковым состоится в среду. Председатель общественной палаты отметил, что Новиков поехал в ДНР волонтером, помогал обрабатывать, развозить, гуманитарные грузы и раздавать их."По зову сердца прибыл к нам и заместитель председателя Общественной палаты Алтайского края Евгений Александрович Новиков… Его жизнь оборвал подлый обстрел со стороны украинских вооруженных формирований 10 июля… Донбасс скорбит вместе с Алтайским краем. Выражаю глубокие и искренние соболезнования семье и близким Евгения Александровича Новикова, его коллегам и всем, кто его знал, кому он помогал", - говорится в сообщении Пушилина в Telegram.
https://ria.ru/20220816/sk-1810092254.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, алтайский край, донецкая народная республика, денис пушилин
В мире, Донбасс, Алтайский край, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин выразил соболезнования из-за гибели зампреда ОП Алтайского края
Пушилин выразил соболезнования из-за гибели зампреда ОП Алтайского края Новикова