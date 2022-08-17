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Пушилин выразил соболезнования из-за гибели зампреда ОП Алтайского края - РИА Новости, 17.08.2022
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Пушилин выразил соболезнования из-за гибели зампреда ОП Алтайского края
Пушилин выразил соболезнования из-за гибели зампреда ОП Алтайского края - РИА Новости, 17.08.2022
Пушилин выразил соболезнования из-за гибели зампреда ОП Алтайского края
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил соболезнования в связи с гибелью зампредседателя общественной палаты Алтайского края Евгения Новикова. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T10:24
2022-08-17T10:24
в мире
донбасс
алтайский край
донецкая народная республика
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил соболезнования в связи с гибелью зампредседателя общественной палаты Алтайского края Евгения Новикова.Ранее председатель общественной палаты Алтайского края Юрий Шамков сообщил РИА Новости, что прощание с погибшим в ДНР Евгением Новиковым состоится в среду. Председатель общественной палаты отметил, что Новиков поехал в ДНР волонтером, помогал обрабатывать, развозить, гуманитарные грузы и раздавать их."По зову сердца прибыл к нам и заместитель председателя Общественной палаты Алтайского края Евгений Александрович Новиков… Его жизнь оборвал подлый обстрел со стороны украинских вооруженных формирований 10 июля… Донбасс скорбит вместе с Алтайским краем. Выражаю глубокие и искренние соболезнования семье и близким Евгения Александровича Новикова, его коллегам и всем, кто его знал, кому он помогал", - говорится в сообщении Пушилина в Telegram.
https://ria.ru/20220816/sk-1810092254.html
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в мире, донбасс, алтайский край, донецкая народная республика, денис пушилин
В мире, Донбасс, Алтайский край, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
10:24 17.08.2022
 
Пушилин выразил соболезнования из-за гибели зампреда ОП Алтайского края

Пушилин выразил соболезнования из-за гибели зампреда ОП Алтайского края Новикова

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Глава ДНР Денис Пушилин . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил соболезнования в связи с гибелью зампредседателя общественной палаты Алтайского края Евгения Новикова.
Ранее председатель общественной палаты Алтайского края Юрий Шамков сообщил РИА Новости, что прощание с погибшим в ДНР Евгением Новиковым состоится в среду. Председатель общественной палаты отметил, что Новиков поехал в ДНР волонтером, помогал обрабатывать, развозить, гуманитарные грузы и раздавать их.
"По зову сердца прибыл к нам и заместитель председателя Общественной палаты Алтайского края Евгений Александрович Новиков… Его жизнь оборвал подлый обстрел со стороны украинских вооруженных формирований 10 июля… Донбасс скорбит вместе с Алтайским краем. Выражаю глубокие и искренние соболезнования семье и близким Евгения Александровича Новикова, его коллегам и всем, кто его знал, кому он помогал", - говорится в сообщении Пушилина в Telegram.
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В миреДонбассАлтайский крайДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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