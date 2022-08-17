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Иммунолог назвал особенность повторного COVID-19
Иммунолог назвал особенность повторного COVID-19 - РИА Новости, 17.08.2022
Иммунолог назвал особенность повторного COVID-19
Каждое последующее заражение COVID-19 может приводить к более тяжелому заболеванию, чем предыдущее, предупредил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T02:15
2022-08-17T02:15
2022-08-17T02:15
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Каждое последующее заражение COVID-19 может приводить к более тяжелому заболеванию, чем предыдущее, предупредил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.Доминирующие сейчас линии омикрон-штамма коронавируса значительно менее патогенны и реже приводят к летальному исходу, чем, например, вариант "дельта", отметил Крючков. Однако при повторном заражении коронавирусной инфекцией болезнь может протекать тяжелее, чем в первый раз, сказал он.По его словам, это может быть связано с последствиями воздействия коронавируса на организм."Это связано, по всей видимости, с тем, что COVID-19 в принципе оставляет в организме след, и компенсаторные возможности организма не безграничны. Соответственно, болеть по пять раз никому не рекомендую", — добавил Крючков.Легкое течение коронавирусной инфекции при первом или втором заражении не означает, что и в дальнейшем все будет "гладко", уверен иммунолог. Он рекомендует сделать прививку и использовать маску, чтобы снизить риски."Оптимальный вариант — это, конечно, защититься вакцинацией и нелекарственными противоэпидемическими мерами, теми же масками. Все это в совокупности позволяет защитить вас, вашу семью и ваше окружение от последствий тяжелого COVID-19", —пояснил Крючков.
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общество, россия, николай крючков, коронавирус covid-19, здоровье
Распространение коронавируса, Общество, Россия, Николай Крючков, Коронавирус COVID-19, Здоровье
Иммунолог назвал особенность повторного COVID-19
Иммунолог Крючков предупредил о более тяжелом протекании COVID-19 при повторном заражении
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости.
Каждое последующее заражение COVID-19 может приводить к более тяжелому заболеванию, чем предыдущее, предупредил
в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.
Доминирующие сейчас линии омикрон-штамма коронавируса значительно менее патогенны и реже приводят к летальному исходу, чем, например, вариант "дельта", отметил Крючков. Однако при повторном заражении коронавирусной инфекцией болезнь может протекать тяжелее, чем в первый раз, сказал он.
"Последнее крупное исследование пару месяцев назад показало, что при прочих равных условиях каждое последующее заболевание COVID-19 протекает более тяжело у одного и того же человека", — уточнил иммунолог.
По его словам, это может быть связано с последствиями воздействия коронавируса на организм.
"Это связано, по всей видимости, с тем, что COVID-19 в принципе оставляет в организме след, и компенсаторные возможности организма не безграничны. Соответственно, болеть по пять раз никому не рекомендую", — добавил Крючков.
Легкое течение коронавирусной инфекции при первом или втором заражении не означает, что и в дальнейшем все будет "гладко", уверен иммунолог. Он рекомендует сделать прививку и использовать маску, чтобы снизить риски.
"Оптимальный вариант — это, конечно, защититься вакцинацией и нелекарственными противоэпидемическими мерами, теми же масками. Все это в совокупности позволяет защитить вас, вашу семью и ваше окружение от последствий тяжелого COVID-19", —пояснил Крючков
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