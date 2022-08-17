https://ria.ru/20220817/snova-1810115839.html

Иммунолог назвал особенность повторного COVID-19

Иммунолог назвал особенность повторного COVID-19 - РИА Новости, 17.08.2022

Иммунолог назвал особенность повторного COVID-19

Каждое последующее заражение COVID-19 может приводить к более тяжелому заболеванию, чем предыдущее, предупредил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T02:15

2022-08-17T02:15

2022-08-17T02:15

распространение коронавируса

общество

россия

николай крючков

коронавирус covid-19

здоровье

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Каждое последующее заражение COVID-19 может приводить к более тяжелому заболеванию, чем предыдущее, предупредил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.Доминирующие сейчас линии омикрон-штамма коронавируса значительно менее патогенны и реже приводят к летальному исходу, чем, например, вариант "дельта", отметил Крючков. Однако при повторном заражении коронавирусной инфекцией болезнь может протекать тяжелее, чем в первый раз, сказал он.По его словам, это может быть связано с последствиями воздействия коронавируса на организм."Это связано, по всей видимости, с тем, что COVID-19 в принципе оставляет в организме след, и компенсаторные возможности организма не безграничны. Соответственно, болеть по пять раз никому не рекомендую", — добавил Крючков.Легкое течение коронавирусной инфекции при первом или втором заражении не означает, что и в дальнейшем все будет "гладко", уверен иммунолог. Он рекомендует сделать прививку и использовать маску, чтобы снизить риски."Оптимальный вариант — это, конечно, защититься вакцинацией и нелекарственными противоэпидемическими мерами, теми же масками. Все это в совокупности позволяет защитить вас, вашу семью и ваше окружение от последствий тяжелого COVID-19", —пояснил Крючков.

https://ria.ru/20220813/infektsii-1809323706.html

https://ria.ru/20220721/covid-1803918276.html

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общество, россия, николай крючков, коронавирус covid-19, здоровье