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Российские силы уничтожили более 30 националистов под Славянском - РИА Новости, 17.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220817/slavyansk-1810191061.html
Российские силы уничтожили более 30 националистов под Славянском
Российские силы уничтожили более 30 националистов под Славянском - РИА Новости, 17.08.2022
Российские силы уничтожили более 30 националистов под Славянском
Авиация РФ высокоточным оружием уничтожила более 3 тысяч боеприпасов в районе Славянска, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T12:43
2022-08-17T13:59
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
славянск
россия
донецкая народная республика
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Авиация РФ высокоточным оружием уничтожила более 3 тысяч боеприпасов в районе Славянска, сообщили журналистам в Минобороны РФ."В результате поражения высокоточным оружием склада боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Славянска Донецкой народной республики уничтожено свыше 3 тысяч 122-мм артиллерийских снарядов, мин, а также более 30 националистов", - сказали в ведомстве.Кроме того, уточнили в Минобороны, высокоточными ударами ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники украинских военных в районах Лозовое, Белогорка и Белая Криница Херсонской области уничтожены более 40 националистов и 10 единиц специальной автомобильной техники.
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славянск
россия
донецкая народная республика
херсонская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, славянск, россия, донецкая народная республика, войска воздушно-космической обороны, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ, Славянск, Россия, Донецкая Народная Республика, Войска воздушно-космической обороны, Херсонская область
12:43 17.08.2022 (обновлено: 13:59 17.08.2022)
 
Российские силы уничтожили более 30 националистов под Славянском

Российские силы уничтожили более 30 украинских националистов под Славянском

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Авиация РФ высокоточным оружием уничтожила более 3 тысяч боеприпасов в районе Славянска, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В результате поражения высокоточным оружием склада боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Славянска Донецкой народной республики уничтожено свыше 3 тысяч 122-мм артиллерийских снарядов, мин, а также более 30 националистов", - сказали в ведомстве.
Кроме того, уточнили в Минобороны, высокоточными ударами ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники украинских военных в районах Лозовое, Белогорка и Белая Криница Херсонской области уничтожены более 40 националистов и 10 единиц специальной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы РФСлавянскРоссияДонецкая Народная РеспубликаВойска воздушно-космической обороныХерсонская область
 
 
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