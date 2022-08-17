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Российские силы уничтожили более 30 националистов под Славянском

Российские силы уничтожили более 30 националистов под Славянском - РИА Новости, 17.08.2022

Российские силы уничтожили более 30 националистов под Славянском

Авиация РФ высокоточным оружием уничтожила более 3 тысяч боеприпасов в районе Славянска, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T12:43

2022-08-17T12:43

2022-08-17T13:59

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы рф

славянск

россия

донецкая народная республика

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Авиация РФ высокоточным оружием уничтожила более 3 тысяч боеприпасов в районе Славянска, сообщили журналистам в Минобороны РФ."В результате поражения высокоточным оружием склада боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Славянска Донецкой народной республики уничтожено свыше 3 тысяч 122-мм артиллерийских снарядов, мин, а также более 30 националистов", - сказали в ведомстве.Кроме того, уточнили в Минобороны, высокоточными ударами ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники украинских военных в районах Лозовое, Белогорка и Белая Криница Херсонской области уничтожены более 40 националистов и 10 единиц специальной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220817/pvo-1810191250.html

славянск

россия

донецкая народная республика

херсонская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, славянск, россия, донецкая народная республика, войска воздушно-космической обороны, херсонская область