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Российские силы уничтожили более 30 националистов под Славянском
Российские силы уничтожили более 30 националистов под Славянском - РИА Новости, 17.08.2022
Российские силы уничтожили более 30 националистов под Славянском
Авиация РФ высокоточным оружием уничтожила более 3 тысяч боеприпасов в районе Славянска, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T12:43
2022-08-17T12:43
2022-08-17T13:59
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
славянск
россия
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войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Авиация РФ высокоточным оружием уничтожила более 3 тысяч боеприпасов в районе Славянска, сообщили журналистам в Минобороны РФ."В результате поражения высокоточным оружием склада боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Славянска Донецкой народной республики уничтожено свыше 3 тысяч 122-мм артиллерийских снарядов, мин, а также более 30 националистов", - сказали в ведомстве.Кроме того, уточнили в Минобороны, высокоточными ударами ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники украинских военных в районах Лозовое, Белогорка и Белая Криница Херсонской области уничтожены более 40 националистов и 10 единиц специальной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220817/pvo-1810191250.html
славянск
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф, славянск, россия, донецкая народная республика, войска воздушно-космической обороны, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ, Славянск, Россия, Донецкая Народная Республика, Войска воздушно-космической обороны, Херсонская область
12:43 17.08.2022 (обновлено: 13:59 17.08.2022)
Российские силы уничтожили более 30 националистов под Славянском
Российские силы уничтожили более 30 украинских националистов под Славянском