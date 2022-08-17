https://ria.ru/20220817/shveytsariya-1810215684.html
У Швейцарии есть план на случай нехватки электроэнергии зимой
У Швейцарии есть план на случай нехватки электроэнергии зимой - РИА Новости, 17.08.2022
У Швейцарии есть план на случай нехватки электроэнергии зимой
Федеральный совет Швейцарии попросил администрацию подписать контракты с операторами электростанций, чтобы иметь возможность использовать их в случае нехватки... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T14:23
2022-08-17T14:23
2022-08-17T14:23
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ЖЕНЕВА, 17 авг - РИА Новости. Федеральный совет Швейцарии попросил администрацию подписать контракты с операторами электростанций, чтобы иметь возможность использовать их в случае нехватки электроэнергии этой зимой, говорится в опубликованном в среду заявлении на сайте ведомства.Ранее глава Федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике ElCom Вернер Люгинбюль призвал граждан запастись свечами и дровами из-за возможных перебоев в подаче электричества в стране предстоящей зимой."На своем заседании 17 августа 2022 года Федеральный совет решил, что DETEC (Федеральный департамент окружающей среды, транспорта, энергетики и связи) и DEFR (Федеральный департамент экономики, образования и исследований) могут вести переговоры о заключении контрактов на использование резервных электростанций. Они (резервы) должны быть доступны с конца следующей зимы, чтобы иметь возможность восполнить чрезвычайные ситуации нехватки, в дополнение к гидроэнергетическому резерву. Общая мощность составит более 300 МВт", - сказано в документе.Ведомства уточняют, что учитывая перспективу надвигающейся нехватки электроэнергии на следующую зиму, DETEC обнаружил, что общий потенциал мощности более 300 МВт может быть доступен для использования уже в феврале/марте.Швейцарские власти ранее сообщили, что впервые могут ввести ограничения на потребление энергии этой зимой в случае нехватки электричества или газа.Риск дефицита электроэнергии считается одним из самых высоких в Швейцарии.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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РИА Новости
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ЖКХ, Владимир Путин, Швейцария, Россия, Украина
У Швейцарии есть план на случай нехватки электроэнергии зимой
Швейцария будет использовать резервные электростанции при нехватке электроэнергии зимой
ЖЕНЕВА, 17 авг - РИА Новости.
Федеральный совет Швейцарии попросил администрацию подписать контракты с операторами электростанций, чтобы иметь возможность использовать их в случае нехватки электроэнергии этой зимой, говорится в опубликованном в среду заявлении на сайте
ведомства.
Ранее глава Федеральной комиссии Швейцарии
по электроэнергетике ElCom Вернер Люгинбюль призвал граждан запастись свечами и дровами из-за возможных перебоев в подаче электричества в стране предстоящей зимой.
"На своем заседании 17 августа 2022 года Федеральный совет решил, что DETEC (Федеральный департамент окружающей среды, транспорта, энергетики и связи) и DEFR (Федеральный департамент экономики, образования и исследований) могут вести переговоры о заключении контрактов на использование резервных электростанций. Они (резервы) должны быть доступны с конца следующей зимы, чтобы иметь возможность восполнить чрезвычайные ситуации нехватки, в дополнение к гидроэнергетическому резерву. Общая мощность составит более 300 МВт", - сказано в документе.
Ведомства уточняют, что учитывая перспективу надвигающейся нехватки электроэнергии на следующую зиму, DETEC обнаружил, что общий потенциал мощности более 300 МВт может быть доступен для использования уже в феврале/марте.
Швейцарские власти ранее сообщили, что впервые могут ввести ограничения на потребление энергии этой зимой в случае нехватки электричества или газа.
Риск дефицита электроэнергии считается одним из самых высоких в Швейцарии.
После начала спецоперации на Украине
Запад усилил санкционное давление на Россию
, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе
и США
. Президент РФ Владимир Путин
заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.