https://ria.ru/20220817/sapery-1810327878.html

Саперы обезвредили более 540 тысяч опасных предметов в районах спецоперации

Саперы обезвредили более 540 тысяч опасных предметов в районах спецоперации - РИА Новости, 17.08.2022

Саперы обезвредили более 540 тысяч опасных предметов в районах спецоперации

Российские саперы и их коллеги из Донбасса к настоящему времени обнаружили и обезвредили более 540 тысяч взрывоопасных объектов на территориях Донбасса и... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T22:09

2022-08-17T22:09

2022-08-17T22:09

специальная военная операция на украине

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донбасс

украина

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российские саперы и их коллеги из Донбасса к настоящему времени обнаружили и обезвредили более 540 тысяч взрывоопасных объектов на территориях Донбасса и Украины, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Отряды разминирования российской армии, МЧС России, ДНР и ЛНР продолжают выполнять задачи по очистке республик Донбасса и освобожденных районов Украины от взрывоопасных предметов, сказал Мизинцев на брифинге."Всего проверено 18 127,28 гектаров территории, 917 зданий (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 150,47 километров дорог. Обнаружено и обезврежено 541 387 взрывоопасных предметов", - отметил генерал.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

в мире, донбасс, украина, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)