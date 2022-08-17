https://ria.ru/20220817/sapery-1810327878.html
Саперы обезвредили более 540 тысяч опасных предметов в районах спецоперации
Саперы обезвредили более 540 тысяч опасных предметов в районах спецоперации - РИА Новости, 17.08.2022
Саперы обезвредили более 540 тысяч опасных предметов в районах спецоперации
Российские саперы и их коллеги из Донбасса к настоящему времени обнаружили и обезвредили более 540 тысяч взрывоопасных объектов на территориях Донбасса и... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T22:09
2022-08-17T22:09
2022-08-17T22:09
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
украина
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российские саперы и их коллеги из Донбасса к настоящему времени обнаружили и обезвредили более 540 тысяч взрывоопасных объектов на территориях Донбасса и Украины, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Отряды разминирования российской армии, МЧС России, ДНР и ЛНР продолжают выполнять задачи по очистке республик Донбасса и освобожденных районов Украины от взрывоопасных предметов, сказал Мизинцев на брифинге."Всего проверено 18 127,28 гектаров территории, 917 зданий (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 150,47 километров дорог. Обнаружено и обезврежено 541 387 взрывоопасных предметов", - отметил генерал.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, украина, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Украина, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Саперы обезвредили более 540 тысяч опасных предметов в районах спецоперации
Саперы уничтожили более 540 тысяч взрывоопасных объектов на территориях Донбасса и Украины