https://ria.ru/20220817/sanktsii-1810330830.html

Аналитик сравнил санкции Европы против России с выстрелом себе в ногу

Аналитик сравнил санкции Европы против России с выстрелом себе в ногу - РИА Новости, 17.08.2022

Аналитик сравнил санкции Европы против России с выстрелом себе в ногу

Европа, введя санкции против РФ, выстрелила себе в ногу, ей придется пересмотреть свою политику, заявил РИА Новости венесуэльский аналитик Владимир Адрианса. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T22:42

2022-08-17T22:42

2022-08-17T22:42

цены на нефть

россия

европа

украина

санкции в отношении россии

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КАРАКАС, 17 авг - РИА Новости. Европа, введя санкции против РФ, выстрелила себе в ногу, ей придется пересмотреть свою политику, заявил РИА Новости венесуэльский аналитик Владимир Адрианса.Экономика Европы в части энергии и многих видов сырья, включая удобрения, зависит от России, отметил Адрианса."Процветание Европы связано с потоком дешевой энергии, которая у них была из России в частности, и определенно без этой энергии они никуда не смогут деться", - сказал эксперт."Им придется переосмыслить, что они собираются делать и насколько поменять сценарий своего нападения на Россию", - полагает он.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В ответ западные страны ввели ряд антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220817/sanktsii-1810325004.html

россия

европа

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, россия, европа, украина, санкции в отношении россии