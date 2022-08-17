Аналитик сравнил санкции Европы против России с выстрелом себе в ногу
Аналитик из Венесуэлы Адрианса: Европа выстрелила себе в ногу, введя санкции против России
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля
Вид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля . Архивное фото
КАРАКАС, 17 авг - РИА Новости. Европа, введя санкции против РФ, выстрелила себе в ногу, ей придется пересмотреть свою политику, заявил РИА Новости венесуэльский аналитик Владимир Адрианса.
"Они выстрелили себе в ногу, и этот выстрел в ногу несомненно привел к тому, что в Европе уровень инфляции гораздо выше, чем те (уровни -ред.), что были десятилетия назад... Они осознали структурную слабость политики, которую они приняли в сфере энергетики", - сказал он.
"Процветание Европы связано с потоком дешевой энергии, которая у них была из России в частности, и определенно без этой энергии они никуда не смогут деться", - сказал эксперт.
"Им придется переосмыслить, что они собираются делать и насколько поменять сценарий своего нападения на Россию", - полагает он.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В ответ западные страны ввели ряд антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.