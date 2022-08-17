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Аналитик сравнил санкции Европы против России с выстрелом себе в ногу - РИА Новости, 17.08.2022
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Аналитик сравнил санкции Европы против России с выстрелом себе в ногу
Аналитик сравнил санкции Европы против России с выстрелом себе в ногу - РИА Новости, 17.08.2022
Аналитик сравнил санкции Европы против России с выстрелом себе в ногу
Европа, введя санкции против РФ, выстрелила себе в ногу, ей придется пересмотреть свою политику, заявил РИА Новости венесуэльский аналитик Владимир Адрианса. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T22:42
2022-08-17T22:42
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украина
санкции в отношении россии
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КАРАКАС, 17 авг - РИА Новости. Европа, введя санкции против РФ, выстрелила себе в ногу, ей придется пересмотреть свою политику, заявил РИА Новости венесуэльский аналитик Владимир Адрианса.Экономика Европы в части энергии и многих видов сырья, включая удобрения, зависит от России, отметил Адрианса."Процветание Европы связано с потоком дешевой энергии, которая у них была из России в частности, и определенно без этой энергии они никуда не смогут деться", - сказал эксперт."Им придется переосмыслить, что они собираются делать и насколько поменять сценарий своего нападения на Россию", - полагает он.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В ответ западные страны ввели ряд антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.
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цены на нефть, россия, европа, украина, санкции в отношении россии
Цены на нефть, Россия, Европа, Украина, Санкции в отношении России
22:42 17.08.2022
 
Аналитик сравнил санкции Европы против России с выстрелом себе в ногу

Аналитик из Венесуэлы Адрианса: Европа выстрелила себе в ногу, введя санкции против России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля
Вид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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КАРАКАС, 17 авг - РИА Новости. Европа, введя санкции против РФ, выстрелила себе в ногу, ей придется пересмотреть свою политику, заявил РИА Новости венесуэльский аналитик Владимир Адрианса.
"Они выстрелили себе в ногу, и этот выстрел в ногу несомненно привел к тому, что в Европе уровень инфляции гораздо выше, чем те (уровни -ред.), что были десятилетия назад... Они осознали структурную слабость политики, которую они приняли в сфере энергетики", - сказал он.
Экономика Европы в части энергии и многих видов сырья, включая удобрения, зависит от России, отметил Адрианса.
"Процветание Европы связано с потоком дешевой энергии, которая у них была из России в частности, и определенно без этой энергии они никуда не смогут деться", - сказал эксперт.
"Им придется переосмыслить, что они собираются делать и насколько поменять сценарий своего нападения на Россию", - полагает он.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. В ответ западные страны ввели ряд антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.
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