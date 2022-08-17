Рейтинг@Mail.ru
США не видят признаков того, что КНР помогает России обойти санкции Запада - РИА Новости, 17.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220817/sanktsii-1810325004.html
США не видят признаков того, что КНР помогает России обойти санкции Запада
США не видят признаков того, что КНР помогает России обойти санкции Запада - РИА Новости, 17.08.2022
США не видят признаков того, что КНР помогает России обойти санкции Запада
США до сих пор не увидели признаков того, что КНР оказывает какую-либо помощь России в обходе западных санкций в контексте проводимой РФ специальной военной... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T21:47
2022-08-17T21:47
в мире
владимир путин
россия
китай
сша
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888181_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_c5ce5c10cf6d6e47747483082dfb27b9.jpg
ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. США до сих пор не увидели признаков того, что КНР оказывает какую-либо помощь России в обходе западных санкций в контексте проводимой РФ специальной военной операции на Украине, заявил в среду официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Администрация США неоднократно публично грозила КНР, что страна "дорого заплатит", если будет помогать России обойти введенные против нее санкции. В Вашингтоне утверждали, что вместе с десятками союзников "взыщут с Китая высокую цену", если тот начнет поставки оружия России или будет помогать в обходе санкций.При этом власти США подчеркивали, что пока таких действий не наблюдают, но пристально отслеживают соблюдение санкционного режима.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220816/ssha-1810110668.html
россия
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888181_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4fa88125d80ec47bb97eb6fbc627ef77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, китай, сша, санкции в отношении россии
В мире, Владимир Путин, Россия, Китай, США, Санкции в отношении России
21:47 17.08.2022
 
США не видят признаков того, что КНР помогает России обойти санкции Запада

Прайс: США не видят признаков того, что Китай помогает России обойти западные санкции

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Перейти в фотобанк
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. США до сих пор не увидели признаков того, что КНР оказывает какую-либо помощь России в обходе западных санкций в контексте проводимой РФ специальной военной операции на Украине, заявил в среду официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Мы четко донесли Пекину, какие последствия будет иметь оказание такой поддержки, однако пока не увидели признаков того, чтобы Китай каким-либо образом изменил свою линию поведения в данном направлении", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.
Администрация США неоднократно публично грозила КНР, что страна "дорого заплатит", если будет помогать России обойти введенные против нее санкции. В Вашингтоне утверждали, что вместе с десятками союзников "взыщут с Китая высокую цену", если тот начнет поставки оружия России или будет помогать в обходе санкций.
При этом власти США подчеркивали, что пока таких действий не наблюдают, но пристально отслеживают соблюдение санкционного режима.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаг у посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 22:40
США продолжат работу с Россией для возобновления инспекций в рамках СНВ
 
В миреВладимир ПутинРоссияКитайСШАСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала