https://ria.ru/20220817/sanktsii-1810325004.html

США не видят признаков того, что КНР помогает России обойти санкции Запада

США не видят признаков того, что КНР помогает России обойти санкции Запада - РИА Новости, 17.08.2022

США не видят признаков того, что КНР помогает России обойти санкции Запада

США до сих пор не увидели признаков того, что КНР оказывает какую-либо помощь России в обходе западных санкций в контексте проводимой РФ специальной военной... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T21:47

2022-08-17T21:47

2022-08-17T21:47

в мире

владимир путин

россия

китай

сша

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. США до сих пор не увидели признаков того, что КНР оказывает какую-либо помощь России в обходе западных санкций в контексте проводимой РФ специальной военной операции на Украине, заявил в среду официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Администрация США неоднократно публично грозила КНР, что страна "дорого заплатит", если будет помогать России обойти введенные против нее санкции. В Вашингтоне утверждали, что вместе с десятками союзников "взыщут с Китая высокую цену", если тот начнет поставки оружия России или будет помогать в обходе санкций.При этом власти США подчеркивали, что пока таких действий не наблюдают, но пристально отслеживают соблюдение санкционного режима.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220816/ssha-1810110668.html

россия

китай

сша

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, россия, китай, сша, санкции в отношении россии