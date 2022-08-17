США не видят признаков того, что КНР помогает России обойти санкции Запада
Прайс: США не видят признаков того, что Китай помогает России обойти западные санкции
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. США до сих пор не увидели признаков того, что КНР оказывает какую-либо помощь России в обходе западных санкций в контексте проводимой РФ специальной военной операции на Украине, заявил в среду официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
Администрация США неоднократно публично грозила КНР, что страна "дорого заплатит", если будет помогать России обойти введенные против нее санкции. В Вашингтоне утверждали, что вместе с десятками союзников "взыщут с Китая высокую цену", если тот начнет поставки оружия России или будет помогать в обходе санкций.
При этом власти США подчеркивали, что пока таких действий не наблюдают, но пристально отслеживают соблюдение санкционного режима.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.