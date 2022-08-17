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Западные санкции не удушили российскую экономику, заявили в МИД - РИА Новости, 17.08.2022
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Западные санкции не удушили российскую экономику, заявили в МИД
Западные санкции не удушили российскую экономику, заявили в МИД - РИА Новости, 17.08.2022
Западные санкции не удушили российскую экономику, заявили в МИД
Представители бизнеса находят выход из ситуации, созданной западными санкциями против РФ, чтобы торговать с зарубежными партнерами, поэтому задушить российскую... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T11:58
2022-08-17T11:58
россия
экономика
ближний восток
латинская америка
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
дмитрий биричевский
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Представители бизнеса находят выход из ситуации, созданной западными санкциями против РФ, чтобы торговать с зарубежными партнерами, поэтому задушить российскую экономику не получилось, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский."В условиях такого серьезного противостояния с Западом и формы нашего взаимодействия с государствами Латинской Америки, Ближнего Востока, Северной Африки естественным образом меняются, для того чтобы эффективно адаптироваться к этим ограничениям... Выход из ситуации всегда находится, как бы наши коллеги, партнёры с Запада ни думали, что это позволит удушить им российскую экономику или ограничить наши отношения с теми, кто хочет с нами сотрудничать", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что бизнес действует самостоятельно и находит пути доставить по назначению грузы - где-то нанимает другие компании, где-то находит страховщиков, которые готовы страховать российские грузы, в результате товары достигают места назначения.Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.
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россия, экономика, ближний восток, латинская америка, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), дмитрий биричевский
Россия, Экономика, Ближний Восток, Латинская Америка, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Дмитрий Биричевский
11:58 17.08.2022
 
Западные санкции не удушили российскую экономику, заявили в МИД

Глава департамента МИД Биричевский: западные санкции не удушили российскую экономику

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Представители бизнеса находят выход из ситуации, созданной западными санкциями против РФ, чтобы торговать с зарубежными партнерами, поэтому задушить российскую экономику не получилось, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"В условиях такого серьезного противостояния с Западом и формы нашего взаимодействия с государствами Латинской Америки, Ближнего Востока, Северной Африки естественным образом меняются, для того чтобы эффективно адаптироваться к этим ограничениям... Выход из ситуации всегда находится, как бы наши коллеги, партнёры с Запада ни думали, что это позволит удушить им российскую экономику или ограничить наши отношения с теми, кто хочет с нами сотрудничать", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что бизнес действует самостоятельно и находит пути доставить по назначению грузы - где-то нанимает другие компании, где-то находит страховщиков, которые готовы страховать российские грузы, в результате товары достигают места назначения.
Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.
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РоссияЭкономикаБлижний ВостокЛатинская АмерикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Дмитрий Биричевский
 
 
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