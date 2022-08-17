https://ria.ru/20220817/sanktsii-1810177610.html
Западные санкции не удушили российскую экономику, заявили в МИД
Западные санкции не удушили российскую экономику, заявили в МИД - РИА Новости, 17.08.2022
Западные санкции не удушили российскую экономику, заявили в МИД
Представители бизнеса находят выход из ситуации, созданной западными санкциями против РФ, чтобы торговать с зарубежными партнерами, поэтому задушить российскую... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T11:58
2022-08-17T11:58
2022-08-17T11:58
россия
экономика
ближний восток
латинская америка
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
дмитрий биричевский
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Представители бизнеса находят выход из ситуации, созданной западными санкциями против РФ, чтобы торговать с зарубежными партнерами, поэтому задушить российскую экономику не получилось, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский."В условиях такого серьезного противостояния с Западом и формы нашего взаимодействия с государствами Латинской Америки, Ближнего Востока, Северной Африки естественным образом меняются, для того чтобы эффективно адаптироваться к этим ограничениям... Выход из ситуации всегда находится, как бы наши коллеги, партнёры с Запада ни думали, что это позволит удушить им российскую экономику или ограничить наши отношения с теми, кто хочет с нами сотрудничать", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что бизнес действует самостоятельно и находит пути доставить по назначению грузы - где-то нанимает другие компании, где-то находит страховщиков, которые готовы страховать российские грузы, в результате товары достигают места назначения.Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.
https://ria.ru/20220814/sanktsii-1809525945.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, ближний восток, латинская америка, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), дмитрий биричевский
Россия, Экономика, Ближний Восток, Латинская Америка, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Дмитрий Биричевский
Западные санкции не удушили российскую экономику, заявили в МИД
Глава департамента МИД Биричевский: западные санкции не удушили российскую экономику