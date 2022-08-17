https://ria.ru/20220817/sanktsii-1810177610.html

Западные санкции не удушили российскую экономику, заявили в МИД

Западные санкции не удушили российскую экономику, заявили в МИД - РИА Новости, 17.08.2022

Западные санкции не удушили российскую экономику, заявили в МИД

Представители бизнеса находят выход из ситуации, созданной западными санкциями против РФ, чтобы торговать с зарубежными партнерами, поэтому задушить российскую... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T11:58

2022-08-17T11:58

2022-08-17T11:58

россия

экономика

ближний восток

латинская америка

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

дмитрий биричевский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808300480_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_44c55eb9bda23b24fb30ec12d491027a.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Представители бизнеса находят выход из ситуации, созданной западными санкциями против РФ, чтобы торговать с зарубежными партнерами, поэтому задушить российскую экономику не получилось, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский."В условиях такого серьезного противостояния с Западом и формы нашего взаимодействия с государствами Латинской Америки, Ближнего Востока, Северной Африки естественным образом меняются, для того чтобы эффективно адаптироваться к этим ограничениям... Выход из ситуации всегда находится, как бы наши коллеги, партнёры с Запада ни думали, что это позволит удушить им российскую экономику или ограничить наши отношения с теми, кто хочет с нами сотрудничать", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что бизнес действует самостоятельно и находит пути доставить по назначению грузы - где-то нанимает другие компании, где-то находит страховщиков, которые готовы страховать российские грузы, в результате товары достигают места назначения.Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.

https://ria.ru/20220814/sanktsii-1809525945.html

россия

ближний восток

латинская америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, ближний восток, латинская америка, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), дмитрий биричевский