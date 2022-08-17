https://ria.ru/20220817/samozanyatye-1810320061.html

Число самозанятых в России превысило пять миллионов человек

Число самозанятых в России превысило пять миллионов человек - РИА Новости, 17.08.2022

Число самозанятых в России превысило пять миллионов человек

Число самозанятых работников в России за 5 лет значительно выросло и в 2022 году превысило пять миллионов человек, свидетельствуют данные исследования... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T21:11

2022-08-17T21:11

2022-08-17T21:12

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Число самозанятых работников в России за 5 лет значительно выросло и в 2022 году превысило пять миллионов человек, свидетельствуют данные исследования "Самозанятость: предпринимательство и стабильное партнерство с платформами", проведенного компанией Strategy Partners.Результаты исследования были представлены на пресс-конференции в пресс-центре Медиагруппы "Россия сегодня".В исследовании приняли участие россияне, которые намерены осуществлять легальную деятельность на территории нашей страны и платить налоги на профессиональный доход как самозанятые. В качестве респондентов выступили люди из разных городов, зарегистрированные как самозанятые на июнь-июль 2022 года.По словам экспертов, пять лет назад, когда вводился статус самозанятого, были сомнения относительно того, насколько люди готовы "обелять" свои доходы. Однако практика показала, что скепсис был напрасным, и число самозанятых начало активно расти."Важно, что легко зарегистрироваться в качестве самозанятого и легко прекратить этот статус. Не последнюю роль играют цифровые услуги: у компаний нет проблем с наймом таких работников", – отметил партнер Strategy Partners Алексей Волостнов.По словам Волостнова, для более, чем 80% участников российских онлайн-платформ самозанятость является основным источником дохода."Чуть больше трети респондентов – это предприниматели со всеми вытекающими из этого понятия моментами, то есть люди, которые готовы нести риски, в будущем развивать и масштабировать бизнес, постепенно выходить из статуса самозанятого и нанимать сотрудников. То есть, такой статус для них – это определенная ступень перед более крупным бизнесом, возможность протестировать направление. Другая часть опрошенных рассматривает этот статус как дополнительный доход", – сказал Волостнов.По его словам, в ближайшие годы доля самозанятых будет расти, поскольку у молодого поколения больше склонности к "мобильности во всех смыслах". Это проявляется в выборе профессий, которые позволяют работать, будучи в разных точках мира без привязки к определённым средствам производства."Впрочем, самозанятость не станет 100-процентной. Но вместе с ростом малого бизнеса, наш уровень будет аналогичным уровню западноевропейских стран и Америки, от 20 до 40%, что характерно для зрелой экономики", – подчеркнул партнер Strategy Partners.Еще один важный результат исследования – уровень удовлетворённости от работы среди самозанятых. "Большинство – 64% – считают, что это хороший способ самореализации. Это позволяет людям гордиться своей деятельностью в качестве предпринимателей, которые имеют независимый источник дохода. Мы, конечно, не измеряли специально индекс счастья, но можно сказать, что люди удовлетворены своей работой, видят дальнейший путь развития, в целом лучше реализуются и больше чувствуют себя профессионально и личностно реализованными", – пояснил Волостнов.По словам эксперта, это касается в основном людей социально и экономически активных, от 25 до 44 лет, которые готовы пробовать все новое. Люди старше 55 лет этот инструмент используют гораздо реже по причине сложной адаптации к новой профессиональной среде."В чем государство здесь может стимулировать население, так это в создании адаптационных программ для людей так называемого серебряного возраста, для тех, кто готовится к выходу на пенсию. Имеет смысл им рассказывать о возможностях этого статуса, объяснять, что в этом нет сложностей и этим можно пользоваться, продолжать профессиональную деятельность. Это было бы полезно и правильно", - отметил эксперт.Еще одна возрастная категория, которую необходимо привлекать, – студенты.Есть разница и в том, насколько активно пользуются статусом самозанятых в мегаполисах и городах поменьше. "Здесь естественным препятствием является неосведомлённость жителей регионов. Люди очень часто инертны и работают так, как привыкли. В данном случае нужно внешнее усилие, рассказывать и объяснять. Истории успеха, пусть небольшого, должны стимулировать других. У нас нет макрозадачи, чтобы все стали самозанятыми. Но есть задача дать возможность людям попробовать", - подчеркнул Волостнов.Резюмируя результаты исследования, эксперты подчеркивают, что число самозанятых в России, особенно среди молодежи, растет. Большей части самозанятых нравятся свои условия труда и налогообложение, поэтому в будущем они готовы продолжить работу именно в этом статусе. Также исследование подтвердило гипотезу о желании большого числа самозанятых повышать свои навыки в рамках той сферы, в которой они работают. В этой связи большую роль играет федеральная и региональная господдержка, которая востребована в данной области.

https://ria.ru/20220815/sotsstrakhovanie-1809577779.html

https://ria.ru/20220808/samozanyatost-1808134176.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, общество, россия, америка, рынок труда