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В Японии сообщили об уведомлении от России о переводе проекта "Сахалин-2" - РИА Новости, 17.08.2022
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В Японии сообщили об уведомлении от России о переводе проекта "Сахалин-2"
В Японии сообщили об уведомлении от России о переводе проекта "Сахалин-2" - РИА Новости, 17.08.2022
В Японии сообщили об уведомлении от России о переводе проекта "Сахалин-2"
Несколько японских компаний получили официальное уведомление от России о переводе проекта "Сахалин-2" новому оператору, пишет издание "Никкэй". РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T03:22
2022-08-17T03:45
экономика
технологии
япония
сахалин-2
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ТОКИО, 17 авг — РИА Новости. Несколько японских компаний получили официальное уведомление от России о переводе проекта "Сахалин-2" новому оператору, пишет издание "Никкэй".В частности, речь идет о компаниях Kyushu Electric Power Company и Saibu Gas Co, которые закупают сжиженный природный газ с "Сахалина-2".Представители первой из них сообщили изданию о получении соответствующего уведомления от России. В свою очередь, Saibu Gas Co сообщила газете "Никкэй", что ей направили официальный запрос на подписание контракта с новой компанией.Правительство России 3 августа постановило создать нового оператора проекта "Сахалин-2" в лице ООО "Сахалинская Энергия" с регистрацией в Южно-Сахалинске. Новый оператор сменит Sakhalin Energy Investment Company Ltd. За дату его образования принят момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о создании общества. Управляющим станет действующий руководитель российского филиала Sakhalin Energy Андрей Олейников.Ранее японская компания Mitsui&amp;Co рассказала РИА Новости о намерении принимать решения по "Сахалину-2" на основе совместных усилий государства и бизнеса. В начале августа правительство Японии сообщило, что передало руководству компаний пожелание стремиться к дальнейшему участию в проекте.
https://ria.ru/20220812/sakhalin-1809161601.html
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экономика, технологии, япония, сахалин-2
Экономика, Технологии, Япония, Сахалин-2
03:22 17.08.2022 (обновлено: 03:45 17.08.2022)
 
В Японии сообщили об уведомлении от России о переводе проекта "Сахалин-2"

Никкэй: Россия уведомила японские компании о переводе проекта "Сахалин-2" новому оператору

© РИА Новости / В. Немировский / Перейти в фотобанкЧайвинское месторождение на шельфе острова Сахалин
Чайвинское месторождение на шельфе острова Сахалин - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / В. Немировский
Перейти в фотобанк
Чайвинское месторождение на шельфе острова Сахалин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 17 авг — РИА Новости. Несколько японских компаний получили официальное уведомление от России о переводе проекта "Сахалин-2" новому оператору, пишет издание "Никкэй".
В частности, речь идет о компаниях Kyushu Electric Power Company и Saibu Gas Co, которые закупают сжиженный природный газ с "Сахалина-2".
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Представители первой из них сообщили изданию о получении соответствующего уведомления от России. В свою очередь, Saibu Gas Co сообщила газете "Никкэй", что ей направили официальный запрос на подписание контракта с новой компанией.
Правительство России 3 августа постановило создать нового оператора проекта "Сахалин-2" в лице ООО "Сахалинская Энергия" с регистрацией в Южно-Сахалинске. Новый оператор сменит Sakhalin Energy Investment Company Ltd. За дату его образования принят момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о создании общества. Управляющим станет действующий руководитель российского филиала Sakhalin Energy Андрей Олейников.
Ранее японская компания Mitsui&Co рассказала РИА Новости о намерении принимать решения по "Сахалину-2" на основе совместных усилий государства и бизнеса. В начале августа правительство Японии сообщило, что передало руководству компаний пожелание стремиться к дальнейшему участию в проекте.
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