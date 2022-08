https://ria.ru/20220817/sakhalin-2-1810124839.html

В Японии сообщили об уведомлении от России о переводе проекта "Сахалин-2"

В Японии сообщили об уведомлении от России о переводе проекта "Сахалин-2"

Несколько японских компаний получили официальное уведомление от России о переводе проекта "Сахалин-2" новому оператору, пишет издание "Никкэй". РИА Новости, 17.08.2022

ТОКИО, 17 авг — РИА Новости. Несколько японских компаний получили официальное уведомление от России о переводе проекта "Сахалин-2" новому оператору, пишет издание "Никкэй".В частности, речь идет о компаниях Kyushu Electric Power Company и Saibu Gas Co, которые закупают сжиженный природный газ с "Сахалина-2".Представители первой из них сообщили изданию о получении соответствующего уведомления от России. В свою очередь, Saibu Gas Co сообщила газете "Никкэй", что ей направили официальный запрос на подписание контракта с новой компанией.Правительство России 3 августа постановило создать нового оператора проекта "Сахалин-2" в лице ООО "Сахалинская Энергия" с регистрацией в Южно-Сахалинске. Новый оператор сменит Sakhalin Energy Investment Company Ltd. За дату его образования принят момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о создании общества. Управляющим станет действующий руководитель российского филиала Sakhalin Energy Андрей Олейников.Ранее японская компания Mitsui&Co рассказала РИА Новости о намерении принимать решения по "Сахалину-2" на основе совместных усилий государства и бизнеса. В начале августа правительство Японии сообщило, что передало руководству компаний пожелание стремиться к дальнейшему участию в проекте.

