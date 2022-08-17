https://ria.ru/20220817/saakashvili-1810166602.html
Саакашвили заявил о желании "участвовать в борьбе" на Украине
Саакашвили заявил о желании "участвовать в борьбе" на Украине - РИА Новости, 17.08.2022
Саакашвили заявил о желании "участвовать в борьбе" на Украине
Находящийся в заключении на родине экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал обращение, в котором заявил о желании "непосредственно участвовать в борьбе"... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T11:23
2022-08-17T11:23
2022-08-17T11:23
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Находящийся в заключении на родине экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал обращение, в котором заявил о желании "непосредственно участвовать в борьбе" на Украине."Я в плену, заключенный в Грузии, но мое сердце в Украине. Я хочу свободы для Украины и хочу непосредственно участвовать в борьбе и уверен, что украинцы своих не бросают и будут помнить обо мне", - написал Саакашвили в своем Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.При экс президенте Украины, Петре Порошенко, Саакашвили недолго возглавлял Одесскую область, а затем был уволен. Как заявлял Порошенко, Саакашвили не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Второй раз украинский паспорт политик получил уже при Владимире Зеленском.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220519/bush-1789511235.html
https://ria.ru/20220622/saakashvili-1797345292.html
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в мире, ираклий гарибашвили, владимир зеленский, петр порошенко, украина, грузия, россия
В мире, Ираклий Гарибашвили, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Украина, Грузия, Россия
Саакашвили заявил о желании "участвовать в борьбе" на Украине
Находящийся в тюрьме Саакашвили заявил о желании "участвовать в борьбе" на Украине