https://ria.ru/20220817/rosavtodor-1810317946.html

Глава Росавтодора оценил развитие дорожной отрасли Пензенской области

Глава Росавтодора оценил развитие дорожной отрасли Пензенской области - РИА Новости, 17.08.2022

Глава Росавтодора оценил развитие дорожной отрасли Пензенской области

Дорожная отрасль Пензенской области работает с хорошими показателями, в нормативное состояние приведены 83 процента федеральных дорог в регионе, что является... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T20:49

2022-08-17T20:49

2022-08-17T20:49

пензенская область

жкх

олег мельниченко

пензенская область

пенза

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150954/26/1509542689_379:0:5666:2974_1920x0_80_0_0_c1ba7373beab73470d90a27bc8c5c4c6.jpg

ПЕНЗА, 17 авг - РИА Новости. Дорожная отрасль Пензенской области работает с хорошими показателями, в нормативное состояние приведены 83 процента федеральных дорог в регионе, что является одним из самых высоких показателей в России, заявил глава Росавтодора Роман Новиков.Новиков дал позитивную оценку развития дорожной отрасли региона в среду в Пензе во время рабочей встречи с губернатором Олегом Мельниченко.Глава Росавтодора отметил, что в текущем году зафиксировано снижение уровня смертности на дорогах в пределах Пензенского области.Мельниченко заявил, что регион заинтересован в продолжении строительства транспортной развязки на 624-м километре трассы М-5 "Урал" с возможностью его включения в программу национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", в завершении реконструкции дороги в Пензе на улице Рябова и в ремонте подъездных путей к Бакунинскому мосту, который был обновлен в рамках нацпроекта в 2021 году, а также в строительстве обхода села Бессоновка. По словам губернатора, на эти объекты области нужна федеральная поддержка."Стороны обсудили проработку озвученных в рамках переговоров вопросов, договорились о взаимодействии с целью решения поставленных задач", - говорится в сообщении.Губернатор также отметил, что региональные дороги в Пензенской области приведены в нормативное состояние на 50%, дороги Пензенской агломерации - на 85%."В этом году в регионе идут работы на 124 объектах, на 95 они уже практически завершены. Один из самых масштабных проектов последних лет, которым мы занимаемся по программе БКД - реконструкция дороги на улице 40 лет Октября. На двух этапах работы уже завершены, сейчас идет самый сложный, третий этап - строительство трех мостовых сооружений. Мы вместе с Романом Витальевичем осмотрели ход работ. Они идут с сильным опережением графика - вместо 2026 года мы планируем сдать объект в 2023-м... Будем и дальше улучшать качество дорожных сетей, повышать транспортную доступность районов области, делать все для удобства пензенцев", - написал Мельниченко в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220808/zerno-1808010636.html

пензенская область

пенза

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жкх, олег мельниченко, пензенская область, пенза, федеральное дорожное агентство (росавтодор)