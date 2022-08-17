https://ria.ru/20220817/rosavtodor-1810317946.html
Глава Росавтодора оценил развитие дорожной отрасли Пензенской области
Глава Росавтодора оценил развитие дорожной отрасли Пензенской области - РИА Новости, 17.08.2022
Глава Росавтодора оценил развитие дорожной отрасли Пензенской области
Дорожная отрасль Пензенской области работает с хорошими показателями, в нормативное состояние приведены 83 процента федеральных дорог в регионе, что является... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T20:49
2022-08-17T20:49
2022-08-17T20:49
пензенская область
жкх
олег мельниченко
пензенская область
пенза
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
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ПЕНЗА, 17 авг - РИА Новости. Дорожная отрасль Пензенской области работает с хорошими показателями, в нормативное состояние приведены 83 процента федеральных дорог в регионе, что является одним из самых высоких показателей в России, заявил глава Росавтодора Роман Новиков.Новиков дал позитивную оценку развития дорожной отрасли региона в среду в Пензе во время рабочей встречи с губернатором Олегом Мельниченко.Глава Росавтодора отметил, что в текущем году зафиксировано снижение уровня смертности на дорогах в пределах Пензенского области.Мельниченко заявил, что регион заинтересован в продолжении строительства транспортной развязки на 624-м километре трассы М-5 "Урал" с возможностью его включения в программу национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", в завершении реконструкции дороги в Пензе на улице Рябова и в ремонте подъездных путей к Бакунинскому мосту, который был обновлен в рамках нацпроекта в 2021 году, а также в строительстве обхода села Бессоновка. По словам губернатора, на эти объекты области нужна федеральная поддержка."Стороны обсудили проработку озвученных в рамках переговоров вопросов, договорились о взаимодействии с целью решения поставленных задач", - говорится в сообщении.Губернатор также отметил, что региональные дороги в Пензенской области приведены в нормативное состояние на 50%, дороги Пензенской агломерации - на 85%."В этом году в регионе идут работы на 124 объектах, на 95 они уже практически завершены. Один из самых масштабных проектов последних лет, которым мы занимаемся по программе БКД - реконструкция дороги на улице 40 лет Октября. На двух этапах работы уже завершены, сейчас идет самый сложный, третий этап - строительство трех мостовых сооружений. Мы вместе с Романом Витальевичем осмотрели ход работ. Они идут с сильным опережением графика - вместо 2026 года мы планируем сдать объект в 2023-м... Будем и дальше улучшать качество дорожных сетей, повышать транспортную доступность районов области, делать все для удобства пензенцев", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220808/zerno-1808010636.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, олег мельниченко, пензенская область, пенза, федеральное дорожное агентство (росавтодор)
Пензенская область, ЖКХ, Олег Мельниченко, Пензенская область, Пенза, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)
Глава Росавтодора оценил развитие дорожной отрасли Пензенской области
Глава Росавтодора Новиков оценил развитие дорожной отрасли Пензенской области
ПЕНЗА, 17 авг - РИА Новости. Дорожная отрасль Пензенской области работает с хорошими показателями, в нормативное состояние приведены 83 процента федеральных дорог в регионе, что является одним из самых высоких показателей в России, заявил глава Росавтодора Роман Новиков.
Новиков дал позитивную оценку развития дорожной отрасли региона в среду в Пензе
во время рабочей встречи с губернатором Олегом Мельниченко
.
"Впечатление хорошее. В Пензенской области мы на правильном пути, работаем с достаточно хорошими показателями по опорной сети автомобильных дорог, которая по региону около 1200 километров составляет. Что касается федеральных дорог на территории Пензенской области, процент приведенных в нормативное состояние объектов - один из самых высоких в РФ - это 83 процента. Уверен, что область целевых показателей достигнет за счет тех мероприятий, которые на сегодняшний день проводим", - цитирует Новикова пресс-служба правительства региона.
Глава Росавтодора
отметил, что в текущем году зафиксировано снижение уровня смертности на дорогах в пределах Пензенского области
.
Мельниченко заявил, что регион заинтересован в продолжении строительства транспортной развязки на 624-м километре трассы М-5 "Урал" с возможностью его включения в программу национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", в завершении реконструкции дороги в Пензе на улице Рябова и в ремонте подъездных путей к Бакунинскому мосту, который был обновлен в рамках нацпроекта в 2021 году, а также в строительстве обхода села Бессоновка. По словам губернатора, на эти объекты области нужна федеральная поддержка.
"Стороны обсудили проработку озвученных в рамках переговоров вопросов, договорились о взаимодействии с целью решения поставленных задач", - говорится в сообщении.
Губернатор также отметил, что региональные дороги в Пензенской области приведены в нормативное состояние на 50%, дороги Пензенской агломерации - на 85%.
"В этом году в регионе идут работы на 124 объектах, на 95 они уже практически завершены. Один из самых масштабных проектов последних лет, которым мы занимаемся по программе БКД - реконструкция дороги на улице 40 лет Октября. На двух этапах работы уже завершены, сейчас идет самый сложный, третий этап - строительство трех мостовых сооружений. Мы вместе с Романом Витальевичем осмотрели ход работ. Они идут с сильным опережением графика - вместо 2026 года мы планируем сдать объект в 2023-м... Будем и дальше улучшать качество дорожных сетей, повышать транспортную доступность районов области, делать все для удобства пензенцев", - написал Мельниченко в Telegram-канале.