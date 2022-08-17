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Глава Росавтодора оценил развитие дорожной отрасли Пензенской области - РИА Новости, 17.08.2022
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Пензенская область
https://ria.ru/20220817/rosavtodor-1810317946.html
Глава Росавтодора оценил развитие дорожной отрасли Пензенской области
Глава Росавтодора оценил развитие дорожной отрасли Пензенской области - РИА Новости, 17.08.2022
Глава Росавтодора оценил развитие дорожной отрасли Пензенской области
Дорожная отрасль Пензенской области работает с хорошими показателями, в нормативное состояние приведены 83 процента федеральных дорог в регионе, что является... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T20:49
2022-08-17T20:49
пензенская область
жкх
олег мельниченко
пензенская область
пенза
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
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ПЕНЗА, 17 авг - РИА Новости. Дорожная отрасль Пензенской области работает с хорошими показателями, в нормативное состояние приведены 83 процента федеральных дорог в регионе, что является одним из самых высоких показателей в России, заявил глава Росавтодора Роман Новиков.Новиков дал позитивную оценку развития дорожной отрасли региона в среду в Пензе во время рабочей встречи с губернатором Олегом Мельниченко.Глава Росавтодора отметил, что в текущем году зафиксировано снижение уровня смертности на дорогах в пределах Пензенского области.Мельниченко заявил, что регион заинтересован в продолжении строительства транспортной развязки на 624-м километре трассы М-5 "Урал" с возможностью его включения в программу национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", в завершении реконструкции дороги в Пензе на улице Рябова и в ремонте подъездных путей к Бакунинскому мосту, который был обновлен в рамках нацпроекта в 2021 году, а также в строительстве обхода села Бессоновка. По словам губернатора, на эти объекты области нужна федеральная поддержка."Стороны обсудили проработку озвученных в рамках переговоров вопросов, договорились о взаимодействии с целью решения поставленных задач", - говорится в сообщении.Губернатор также отметил, что региональные дороги в Пензенской области приведены в нормативное состояние на 50%, дороги Пензенской агломерации - на 85%."В этом году в регионе идут работы на 124 объектах, на 95 они уже практически завершены. Один из самых масштабных проектов последних лет, которым мы занимаемся по программе БКД - реконструкция дороги на улице 40 лет Октября. На двух этапах работы уже завершены, сейчас идет самый сложный, третий этап - строительство трех мостовых сооружений. Мы вместе с Романом Витальевичем осмотрели ход работ. Они идут с сильным опережением графика - вместо 2026 года мы планируем сдать объект в 2023-м... Будем и дальше улучшать качество дорожных сетей, повышать транспортную доступность районов области, делать все для удобства пензенцев", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
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жкх, олег мельниченко, пензенская область, пенза, федеральное дорожное агентство (росавтодор)
Пензенская область, ЖКХ, Олег Мельниченко, Пензенская область, Пенза, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)
20:49 17.08.2022
 
Глава Росавтодора оценил развитие дорожной отрасли Пензенской области

Глава Росавтодора Новиков оценил развитие дорожной отрасли Пензенской области

© Depositphotos / can400Пенза
Пенза - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© Depositphotos / can400
Пенза. Архивное фото
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ПЕНЗА, 17 авг - РИА Новости. Дорожная отрасль Пензенской области работает с хорошими показателями, в нормативное состояние приведены 83 процента федеральных дорог в регионе, что является одним из самых высоких показателей в России, заявил глава Росавтодора Роман Новиков.
Новиков дал позитивную оценку развития дорожной отрасли региона в среду в Пензе во время рабочей встречи с губернатором Олегом Мельниченко.
"Впечатление хорошее. В Пензенской области мы на правильном пути, работаем с достаточно хорошими показателями по опорной сети автомобильных дорог, которая по региону около 1200 километров составляет. Что касается федеральных дорог на территории Пензенской области, процент приведенных в нормативное состояние объектов - один из самых высоких в РФ - это 83 процента. Уверен, что область целевых показателей достигнет за счет тех мероприятий, которые на сегодняшний день проводим", - цитирует Новикова пресс-служба правительства региона.
Глава Росавтодора отметил, что в текущем году зафиксировано снижение уровня смертности на дорогах в пределах Пензенского области.
Мельниченко заявил, что регион заинтересован в продолжении строительства транспортной развязки на 624-м километре трассы М-5 "Урал" с возможностью его включения в программу национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", в завершении реконструкции дороги в Пензе на улице Рябова и в ремонте подъездных путей к Бакунинскому мосту, который был обновлен в рамках нацпроекта в 2021 году, а также в строительстве обхода села Бессоновка. По словам губернатора, на эти объекты области нужна федеральная поддержка.
"Стороны обсудили проработку озвученных в рамках переговоров вопросов, договорились о взаимодействии с целью решения поставленных задач", - говорится в сообщении.
Губернатор также отметил, что региональные дороги в Пензенской области приведены в нормативное состояние на 50%, дороги Пензенской агломерации - на 85%.
"В этом году в регионе идут работы на 124 объектах, на 95 они уже практически завершены. Один из самых масштабных проектов последних лет, которым мы занимаемся по программе БКД - реконструкция дороги на улице 40 лет Октября. На двух этапах работы уже завершены, сейчас идет самый сложный, третий этап - строительство трех мостовых сооружений. Мы вместе с Романом Витальевичем осмотрели ход работ. Они идут с сильным опережением графика - вместо 2026 года мы планируем сдать объект в 2023-м... Будем и дальше улучшать качество дорожных сетей, повышать транспортную доступность районов области, делать все для удобства пензенцев", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Зерно - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 12:49Пензенская область
Пензенские аграрии собрали миллион тонн зерновых
 
Пензенская областьЖКХОлег МельниченкоПензенская областьПензаФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)
 
 
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