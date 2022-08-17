https://ria.ru/20220817/remont-1810222642.html

В Приамурье на летний ремонт школ выделили около 1,5 миллиарда рублей

В Приамурье на летний ремонт школ выделили около 1,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 17.08.2022

В Приамурье на летний ремонт школ выделили около 1,5 миллиарда рублей

Летний ремонт школ в Амурской области обошелся в сумму около 1,5 миллиарда рублей, все образовательные учреждения прошли приемку перед новым учебным годом,... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T14:54

2022-08-17T14:54

2022-08-17T14:54

амурская область

василий орлов (губернатор)

общество

благовещенский район

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 авг - РИА Новости. Летний ремонт школ в Амурской области обошелся в сумму около 1,5 миллиарда рублей, все образовательные учреждения прошли приемку перед новым учебным годом, сообщил губернатор Василий Орлов."В целом амурские школы готовы к новому учебному году. Общий объем средств, выделенный летние ремонты образовательных учреждений, составил около 1,5 миллиарда рублей. Это беспрецедентная цифра. На эти средства в 76 зданиях учебных заведений проведен капитальный ремонт, более чем в 60 зданиях заменили окна, на благоустройство пришкольных территорий в 28 городах и районах направлено 56 миллионов рублей", – цитирует Орлова пресс-служба областного правительства.Как уточнили в областном минобразования, в Приамурье к новому учебному году принято 100% образовательных организаций, которые были предъявлены к приемке. Отмечается, что в текущем году традиционно были предусмотрены средства на мероприятия по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций. Всего на обеспечение безопасности в детских садах, школах и организациях дополнительного образования региона выделено 105 миллионов рублей.Отремонтированы помещения и в рамках реализации нацпроекта "Образование". В 29 школах области проведены ремонты под новые центры "Точки роста", в четырех колледжах подготовлены площадки под 12 современных мастерских, в восьми сельских школах модернизированы спортивные залы.В среду глава Приамурья работал в Благовещенском районе. Он проинспектировал школу в селе Грибском. "Здесь неплохо благоустроили школьный двор, но на крытой площадке, где собираются проводить занятия на свежем воздухе, последние работы еще идут. Отличная идея, кстати. Как и всегда, особое внимание обратил на столовую - питание детей держу на особом контроле. Столовая выглядит вполне достойно, но в перспективе ее нужно будет модернизировать в кафе. Такая практика уже есть в области. В целом считаю, школа готова встретить учеников", - написал Орлов в своем Telegram-канале после осмотра учреждения.Глава области напомнил, что региональный минобр сейчас разрабатывает программу по преобразованию школьных столовых в кафе. Губернатор считает, что нужно разработать типовые решения, которые лягут в основу при ремонтах школьных столовых. Также в региональной программе нужно расставить приоритеты в зависимости от потребностей районов. "Школьные кафе должны появиться во всех муниципалитетах", - резюмировал Орлов.

https://ria.ru/20220817/shkoly-1810180428.html

https://sn.ria.ru/20220816/roditeli-1809900129.html

благовещенский район

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

василий орлов (губернатор), общество, благовещенский район