https://ria.ru/20220817/rekonstruktsiya-1810274133.html

Бречалов рассказал о реконструкции памятника конца ХХ века

Бречалов рассказал о реконструкции памятника конца ХХ века - РИА Новости, 17.08.2022

Бречалов рассказал о реконструкции памятника конца ХХ века

Глава Удмуртии рассказал в соцсетях, как реконструируют памятник архитектуры федерального значения начала XX века – дачу Павла Башенина, который руководил... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T17:27

2022-08-17T17:27

2022-08-17T17:27

удмуртская республика

удмуртская республика (удмуртия)

сарапул

россия

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культура

александр бречалов

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УФА, 17 авг – РИА Новости. Глава Удмуртии рассказал в соцсетях, как реконструируют памятник архитектуры федерального значения начала XX века – дачу Павла Башенина, который руководил городом Сарапул до революции."Если вы еще не бывали на даче Башенина – съездите. Если бывали – съездите еще раз. Одну из главных достопримечательностей Сарапула реставрируем и восстанавливаем в первоначальном виде. Кураторство над этим проектом взяли на себя Сергей Мусинов, Алексей Малюк и команда фонда имени Башенина", - написал Бречалов в своем Telegram-канале.По его словам, строители уже завершают замену кровли здания. Уже установили утраченные элементы лестниц, балюстраду и балкон."Рабочие зашпаклевали и покрасили фасад. Обновляем парк: заменили покрытие дорожек, расчистили сосновый лес, озеленили территорию, по периметру устанавливаем новое ограждение", - рассказал глава Удмуртии.Он отметил, что в программу реконструкции вошло и восстановление знаменитого фонтана "Дети под дождем". "Это один из самых старых фонтанов в республике, ему больше 100 лет. Он не работал полноценно уже с 2017 года, и сейчас специалисты завершают ремонт. Совсем скоро дача будет такой, какой она сохранилась на дореволюционных фотографиях", - добавил Бречалов.По данным мэрии Сарапула, Павел Башенин – известный купец и общественный деятель, руководил Сарапулом с 1904 по 1910 год. Он построил здесь электростанцию, которая функционировала до 1960-х годов, водокачку, которая работала до 1980-х. "Старые здания, сменив свое назначение, продолжают служить городу и сегодня. Все дома, построенные Башениным и для города, и для личных нужд, являются памятниками истории и архитектуры. В 2015 году по итогам всероссийской акции имя Павла Башенина включено в каталог "100 великих предпринимателей и меценатов России", - говорится в исторической справке мэрии.По данным властей, дача Башенина расположена в лесной зоне Сарапула, была построена в 1909 году и является памятником архитектуры федерального значения начала XX века.

https://ria.ru/20220727/udmurtiya-1805249518.html

https://ria.ru/20220711/pomosch-1801828350.html

https://ria.ru/20220706/udmurtiya-1800786940.html

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

удмуртская республика (удмуртия), сарапул, россия, общество, культура, александр бречалов