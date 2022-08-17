https://ria.ru/20220817/rekonstruktsiya-1810274133.html
Бречалов рассказал о реконструкции памятника конца ХХ века
Бречалов рассказал о реконструкции памятника конца ХХ века - РИА Новости, 17.08.2022
Бречалов рассказал о реконструкции памятника конца ХХ века
Глава Удмуртии рассказал в соцсетях, как реконструируют памятник архитектуры федерального значения начала XX века – дачу Павла Башенина, который руководил... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T17:27
2022-08-17T17:27
2022-08-17T17:27
удмуртская республика
удмуртская республика (удмуртия)
сарапул
россия
общество
культура
александр бречалов
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УФА, 17 авг – РИА Новости. Глава Удмуртии рассказал в соцсетях, как реконструируют памятник архитектуры федерального значения начала XX века – дачу Павла Башенина, который руководил городом Сарапул до революции."Если вы еще не бывали на даче Башенина – съездите. Если бывали – съездите еще раз. Одну из главных достопримечательностей Сарапула реставрируем и восстанавливаем в первоначальном виде. Кураторство над этим проектом взяли на себя Сергей Мусинов, Алексей Малюк и команда фонда имени Башенина", - написал Бречалов в своем Telegram-канале.По его словам, строители уже завершают замену кровли здания. Уже установили утраченные элементы лестниц, балюстраду и балкон."Рабочие зашпаклевали и покрасили фасад. Обновляем парк: заменили покрытие дорожек, расчистили сосновый лес, озеленили территорию, по периметру устанавливаем новое ограждение", - рассказал глава Удмуртии.Он отметил, что в программу реконструкции вошло и восстановление знаменитого фонтана "Дети под дождем". "Это один из самых старых фонтанов в республике, ему больше 100 лет. Он не работал полноценно уже с 2017 года, и сейчас специалисты завершают ремонт. Совсем скоро дача будет такой, какой она сохранилась на дореволюционных фотографиях", - добавил Бречалов.По данным мэрии Сарапула, Павел Башенин – известный купец и общественный деятель, руководил Сарапулом с 1904 по 1910 год. Он построил здесь электростанцию, которая функционировала до 1960-х годов, водокачку, которая работала до 1980-х. "Старые здания, сменив свое назначение, продолжают служить городу и сегодня. Все дома, построенные Башениным и для города, и для личных нужд, являются памятниками истории и архитектуры. В 2015 году по итогам всероссийской акции имя Павла Башенина включено в каталог "100 великих предпринимателей и меценатов России", - говорится в исторической справке мэрии.По данным властей, дача Башенина расположена в лесной зоне Сарапула, была построена в 1909 году и является памятником архитектуры федерального значения начала XX века.
https://ria.ru/20220727/udmurtiya-1805249518.html
https://ria.ru/20220711/pomosch-1801828350.html
https://ria.ru/20220706/udmurtiya-1800786940.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
удмуртская республика (удмуртия), сарапул, россия, общество, культура, александр бречалов
Удмуртская Республика, Удмуртская Республика (Удмуртия), Сарапул, Россия, Общество, Культура, Александр Бречалов
Бречалов рассказал о реконструкции памятника конца ХХ века
Глава Удмуртии Бречалов рассказал о реконструкции памятника конца ХХ века — дачи Башенина
УФА, 17 авг – РИА Новости.
Глава Удмуртии рассказал
в соцсетях, как реконструируют памятник архитектуры федерального значения начала XX века – дачу Павла Башенина, который руководил городом Сарапул до революции.
"Если вы еще не бывали на даче Башенина – съездите. Если бывали – съездите еще раз. Одну из главных достопримечательностей Сарапула
реставрируем и восстанавливаем в первоначальном виде. Кураторство над этим проектом взяли на себя Сергей Мусинов, Алексей Малюк и команда фонда имени Башенина", - написал Бречалов в своем Telegram-канале.
По его словам, строители уже завершают замену кровли здания. Уже установили утраченные элементы лестниц, балюстраду и балкон.
"Рабочие зашпаклевали и покрасили фасад. Обновляем парк: заменили покрытие дорожек, расчистили сосновый лес, озеленили территорию, по периметру устанавливаем новое ограждение", - рассказал глава Удмуртии.
Он отметил, что в программу реконструкции вошло и восстановление знаменитого фонтана "Дети под дождем". "Это один из самых старых фонтанов в республике, ему больше 100 лет. Он не работал полноценно уже с 2017 года, и сейчас специалисты завершают ремонт. Совсем скоро дача будет такой, какой она сохранилась на дореволюционных фотографиях", - добавил Бречалов.
По данным мэрии Сарапула, Павел Башенин – известный купец и общественный деятель, руководил Сарапулом с 1904 по 1910 год. Он построил здесь электростанцию, которая функционировала до 1960-х годов, водокачку, которая работала до 1980-х. "Старые здания, сменив свое назначение, продолжают служить городу и сегодня. Все дома, построенные Башениным и для города, и для личных нужд, являются памятниками истории и архитектуры. В 2015 году по итогам всероссийской акции имя Павла Башенина включено в каталог "100 великих предпринимателей и меценатов России", - говорится в исторической справке мэрии.
По данным властей, дача Башенина расположена в лесной зоне Сарапула, была построена в 1909 году и является памятником архитектуры федерального значения начала XX века.