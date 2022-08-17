https://ria.ru/20220817/reabilitatsiya-1810264035.html

Минтруд разрешит работникам самим выбирать место прохождения реабилитации

Минтруд разрешит работникам самим выбирать место прохождения реабилитации - РИА Новости, 17.08.2022

Минтруд разрешит работникам самим выбирать место прохождения реабилитации

Граждане, получившие тяжелую травму на производстве, смогут выбрать медорганизацию для реабилитации, но с учетом мнения врача, сообщили журналистам в... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T17:00

2022-08-17T17:00

2022-08-17T17:06

общество

здоровье - общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Граждане, получившие тяжелую травму на производстве, смогут выбрать медорганизацию для реабилитации, но с учетом мнения врача, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ."Минтрудом подготовлен проект постановления, закрепляющий право застрахованного гражданина выбрать медицинскую организацию, в которой будет проходить его реабилитация (реабилитационный центр ФСС либо иная медицинская организация). При выборе будет учитываться рекомендация лечащего врача", — говорится в сообщении.Сейчас после оказания медицинской помощи пострадавшему в результате тяжелого несчастного случая на производстве предусмотрена оплата расходов на его медицинскую реабилитацию. Эти расходы оплачивает ФСС, напомнили в министерстве.Решение об оплате расходов на медицинскую помощь застрахованному принимается страховщиком на основании представляемых страхователем сведений. Это извещение о тяжёлом несчастном случае на производстве, произошедшем с застрахованным лицом, акт о расследовании тяжелого несчастного случая на производстве с документами и материалами расследования этого несчастного случая на производстве, прилагаемыми к акту.

https://ria.ru/20220812/invalidy-1809220134.html

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общество, здоровье - общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)