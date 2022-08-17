https://ria.ru/20220817/psb-1810236337.html

ПСБ: надо стимулировать совместную работу ОПК и МСП по импортозамещению

ПСБ: надо стимулировать совместную работу ОПК и МСП по импортозамещению - РИА Новости, 17.08.2022

ПСБ: надо стимулировать совместную работу ОПК и МСП по импортозамещению

В целях наращивания сотрудничества предприятий ОПК и субъектов МСП необходимо предоставить малым и средним компаниям доступ к актуальной информации о... РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T15:51

2022-08-17T15:51

2022-08-17T15:51

новости компаний - экономика

псб (банк псб)

форум "армия-2022"

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. В целях наращивания сотрудничества предприятий ОПК и субъектов МСП необходимо предоставить малым и средним компаниям доступ к актуальной информации о потребности в импортозамещающей продукции, стимулировать совместные проекты и создавать площадки для обсуждения возникающих проблем, считает заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов.Дроздов выступил на круглом столе "Диверсификация и импортозамещение: перспективы эффективного взаимодействия инновационных МСП с предприятиями ОПК в новых экономических условиях" на площадке форума "Армия-2022".По мнению Дроздова, характер задач, которые решают предприятия ОПК и субъекты МСП, создает условия для их взаимовыгодного сотрудничества."При этом мы можем отметить и барьеры, препятствующие развитию такого партнерства. Среди них – разная скорость принятия управленческих решений, различия в режимах налогообложения и ценообразования, а также в уровне доступа к технологиям. В этой связи предлагается перенастроить существующие меры господдержки бизнеса, предоставить МСП доступ к актуальной информации о потребности в импортозамещающей продукции, стимулировать развитие кадрового потенциала", - привели в банке его слова.Дроздов также полагает, что в целях повышения уровня взаимодействия предприятий ОПК и субъектов МСП необходимо проводить совместные мероприятия, стимулировать реализацию совместных проектов и организовать площадки для обсуждения возникающих проблем.

https://ria.ru/20220816/psb-1809994700.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, псб (банк псб), форум "армия-2022"