https://ria.ru/20220817/psb-1810236337.html
ПСБ: надо стимулировать совместную работу ОПК и МСП по импортозамещению
ПСБ: надо стимулировать совместную работу ОПК и МСП по импортозамещению - РИА Новости, 17.08.2022
ПСБ: надо стимулировать совместную работу ОПК и МСП по импортозамещению
В целях наращивания сотрудничества предприятий ОПК и субъектов МСП необходимо предоставить малым и средним компаниям доступ к актуальной информации о... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T15:51
2022-08-17T15:51
2022-08-17T15:51
новости компаний - экономика
псб (банк псб)
форум "армия-2022"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795765489_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_2fe9e1b4e2fc7474d064b653c3152025.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. В целях наращивания сотрудничества предприятий ОПК и субъектов МСП необходимо предоставить малым и средним компаниям доступ к актуальной информации о потребности в импортозамещающей продукции, стимулировать совместные проекты и создавать площадки для обсуждения возникающих проблем, считает заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов.Дроздов выступил на круглом столе "Диверсификация и импортозамещение: перспективы эффективного взаимодействия инновационных МСП с предприятиями ОПК в новых экономических условиях" на площадке форума "Армия-2022".По мнению Дроздова, характер задач, которые решают предприятия ОПК и субъекты МСП, создает условия для их взаимовыгодного сотрудничества."При этом мы можем отметить и барьеры, препятствующие развитию такого партнерства. Среди них – разная скорость принятия управленческих решений, различия в режимах налогообложения и ценообразования, а также в уровне доступа к технологиям. В этой связи предлагается перенастроить существующие меры господдержки бизнеса, предоставить МСП доступ к актуальной информации о потребности в импортозамещающей продукции, стимулировать развитие кадрового потенциала", - привели в банке его слова.Дроздов также полагает, что в целях повышения уровня взаимодействия предприятий ОПК и субъектов МСП необходимо проводить совместные мероприятия, стимулировать реализацию совместных проектов и организовать площадки для обсуждения возникающих проблем.
https://ria.ru/20220816/psb-1809994700.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795765489_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_b453e3fb04696007940a0ff1b703f012.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, псб (банк псб), форум "армия-2022"
Новости компаний - Экономика, ПСБ (Банк ПСБ), Форум "Армия-2022"
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. В целях наращивания сотрудничества предприятий ОПК и субъектов МСП необходимо предоставить малым и средним компаниям доступ к актуальной информации о потребности в импортозамещающей продукции, стимулировать совместные проекты и создавать площадки для обсуждения возникающих проблем, считает заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов.
Дроздов выступил на круглом столе "Диверсификация и импортозамещение: перспективы эффективного взаимодействия инновационных МСП с предприятиями ОПК в новых экономических условиях" на площадке форума "Армия-2022".
По мнению Дроздова, характер задач, которые решают предприятия ОПК и субъекты МСП, создает условия для их взаимовыгодного сотрудничества.
"При этом мы можем отметить и барьеры, препятствующие развитию такого партнерства. Среди них – разная скорость принятия управленческих решений, различия в режимах налогообложения и ценообразования, а также в уровне доступа к технологиям. В этой связи предлагается перенастроить существующие меры господдержки бизнеса, предоставить МСП доступ к актуальной информации о потребности в импортозамещающей продукции, стимулировать развитие кадрового потенциала", - привели в банке его слова.
Дроздов также полагает, что в целях повышения уровня взаимодействия предприятий ОПК и субъектов МСП необходимо проводить совместные мероприятия, стимулировать реализацию совместных проектов и организовать площадки для обсуждения возникающих проблем.
"Все это, на наш взгляд, будет способствовать достижению ощутимых результатов в диверсификации и импортозамещении. ПСБ
, опираясь на свои широкие компетенции, готов оказывать комплексную поддержку бизнесу при взаимодействии с предприятиями ОПК и выстраивать схему такого партнерства", - заключил он