Рейтинг@Mail.ru
ПСБ: надо стимулировать совместную работу ОПК и МСП по импортозамещению - РИА Новости, 17.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220817/psb-1810236337.html
ПСБ: надо стимулировать совместную работу ОПК и МСП по импортозамещению
ПСБ: надо стимулировать совместную работу ОПК и МСП по импортозамещению - РИА Новости, 17.08.2022
ПСБ: надо стимулировать совместную работу ОПК и МСП по импортозамещению
В целях наращивания сотрудничества предприятий ОПК и субъектов МСП необходимо предоставить малым и средним компаниям доступ к актуальной информации о... РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T15:51
2022-08-17T15:51
новости компаний - экономика
псб (банк псб)
форум "армия-2022"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795765489_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_2fe9e1b4e2fc7474d064b653c3152025.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. В целях наращивания сотрудничества предприятий ОПК и субъектов МСП необходимо предоставить малым и средним компаниям доступ к актуальной информации о потребности в импортозамещающей продукции, стимулировать совместные проекты и создавать площадки для обсуждения возникающих проблем, считает заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов.Дроздов выступил на круглом столе "Диверсификация и импортозамещение: перспективы эффективного взаимодействия инновационных МСП с предприятиями ОПК в новых экономических условиях" на площадке форума "Армия-2022".По мнению Дроздова, характер задач, которые решают предприятия ОПК и субъекты МСП, создает условия для их взаимовыгодного сотрудничества."При этом мы можем отметить и барьеры, препятствующие развитию такого партнерства. Среди них – разная скорость принятия управленческих решений, различия в режимах налогообложения и ценообразования, а также в уровне доступа к технологиям. В этой связи предлагается перенастроить существующие меры господдержки бизнеса, предоставить МСП доступ к актуальной информации о потребности в импортозамещающей продукции, стимулировать развитие кадрового потенциала", - привели в банке его слова.Дроздов также полагает, что в целях повышения уровня взаимодействия предприятий ОПК и субъектов МСП необходимо проводить совместные мероприятия, стимулировать реализацию совместных проектов и организовать площадки для обсуждения возникающих проблем.
https://ria.ru/20220816/psb-1809994700.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795765489_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_b453e3fb04696007940a0ff1b703f012.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости компаний - экономика, псб (банк псб), форум "армия-2022"
Новости компаний - Экономика, ПСБ (Банк ПСБ), Форум "Армия-2022"
15:51 17.08.2022
 

ПСБ: надо стимулировать совместную работу ОПК и МСП по импортозамещению

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. В целях наращивания сотрудничества предприятий ОПК и субъектов МСП необходимо предоставить малым и средним компаниям доступ к актуальной информации о потребности в импортозамещающей продукции, стимулировать совместные проекты и создавать площадки для обсуждения возникающих проблем, считает заместитель председателя ПСБ Антон Дроздов.
Дроздов выступил на круглом столе "Диверсификация и импортозамещение: перспективы эффективного взаимодействия инновационных МСП с предприятиями ОПК в новых экономических условиях" на площадке форума "Армия-2022".
ПСБ
16 августа, 14:12
ПСБ и ОДК будут инвестировать в производство авиационных двигателей
По мнению Дроздова, характер задач, которые решают предприятия ОПК и субъекты МСП, создает условия для их взаимовыгодного сотрудничества.
"При этом мы можем отметить и барьеры, препятствующие развитию такого партнерства. Среди них – разная скорость принятия управленческих решений, различия в режимах налогообложения и ценообразования, а также в уровне доступа к технологиям. В этой связи предлагается перенастроить существующие меры господдержки бизнеса, предоставить МСП доступ к актуальной информации о потребности в импортозамещающей продукции, стимулировать развитие кадрового потенциала", - привели в банке его слова.
Дроздов также полагает, что в целях повышения уровня взаимодействия предприятий ОПК и субъектов МСП необходимо проводить совместные мероприятия, стимулировать реализацию совместных проектов и организовать площадки для обсуждения возникающих проблем.
"Все это, на наш взгляд, будет способствовать достижению ощутимых результатов в диверсификации и импортозамещении. ПСБ, опираясь на свои широкие компетенции, готов оказывать комплексную поддержку бизнесу при взаимодействии с предприятиями ОПК и выстраивать схему такого партнерства", - заключил он
 
Новости компаний - ЭкономикаПСБ (Банк ПСБ)Форум "Армия-2022"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала